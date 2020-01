Samsung Galaxy S10e: juste une expérience unique?

Nous sommes à un peu plus d’une semaine du dévoilement officiel de la série Samsung Galaxy S20. Bien que nous ne sachions pas avec certitude avant l’événement du 11 février, nous sommes convaincus que Samsung lancera trois appareils ce jour-là: le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra.

Mais qu’en est-il du suivi du Samsung Galaxy S10e 2019? N’y a-t-il pas de Galaxy S20e prévu? Pour autant que nous puissions en juger, il semble que Samsung arrête la poursuite de sa marque d’entrée de gamme «e», du moins en ce qui concerne la famille Galaxy S.

S’il n’y avait pas de Galaxy S9e et qu’il n’y aurait probablement pas de Galaxy S20e, qu’est-ce que cela fait du Samsung Galaxy S10e? Nous pouvons seulement conclure que le Galaxy S10e était une expérience unique de Samsung, un test rapide des eaux pour voir si offrir une variante légèrement moins chère de ses téléphones phares serait un succès. À en juger par les rumeurs répandues selon lesquelles il n’y aura pas de Galaxy S20e, il semble que l’expérience ait échoué.

Si c’est le cas, c’est dommage, car le Samsung Galaxy S10e était l’un des appareils les plus excitants lancés en 2019. Il a coché quelques cases que peu d’autres smartphones ont cochées et nous espérions le voir continuer en 2020.

Pourquoi nous avons adoré le Samsung Galaxy S10e

Le Samsung Galaxy S10e a livré quelques choses pour lesquelles nous entendons nos lecteurs réclamer assez souvent. L’aspect le plus notable de l’appareil que nous ne voyons pas beaucoup de la part des fabricants Android de nos jours est la taille. Le Galaxy S10e était relativement petit pour un smartphone 2019.

Aujourd’hui, la plupart des smartphones sont énormes. Le Galaxy S20 Ultra devrait atterrir avec un écran de 6,9 ​​pouces, ce qui rend sa zone d’affichage à peu près la même que le Nexus 7, un tablette à partir du début des années 2010. L’écran plat du Galaxy S10e ne mesure que 5,8 pouces, avec une taille de 142,2 x 69,9 x 7,9 mm, ce qui le rend assez petit pour se sentir compact mais assez grand pour ne pas se sentir petit.

Le Galaxy S10e était un appareil notable en 2019, ne serait-ce que pour une raison: sa taille.

Habituellement, lorsque les fabricants prennent le temps de livrer un téléphone plus petit, ils poussent ses spécifications vers le bas de gamme moyenne. Ce n’est pas le cas avec le Samsung Galaxy S10e, car il était équipé du tout dernier processeur phare Qualcomm, le Snapdragon 855. Il avait un minimum de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et un système de caméra à double objectif à l’arrière . Il avait même une prise casque et une fente microSD, deux fonctionnalités que nos lecteurs semblent aimer avec une passion ardente.

Enfin, le S10e est disponible dans un bel assortiment de coloris, y compris le jaune vif que vous voyez ci-dessus. En fait, il avait plus d’options de couleurs que ses frères et sœurs plus chers.

Pour couronner le tout, le Samsung Galaxy S10e a commencé à seulement 749 $ (vous pouvez facilement l’obtenir pour 100 $ moins cher maintenant). C’est un prix incroyable pour un téléphone qui offre tant de fonctionnalités, sans parler de celui qui a peu de concurrence en termes de taille et de conception. Maintenant que j’écris tout, il est difficile d’imaginer que le Galaxy S10e n’était pas l’un des téléphones les plus vendus de l’année.

Cela aurait-il pu être une mauvaise commercialisation?

Nous ne disposons d’aucune donnée de vente précise pour le Samsung Galaxy S10e, car Samsung joue ces chiffres près de la poitrine. Cependant, l’idée même que nous sommes assez confiants qu’il n’y aura pas de Galaxy S20e suggère que le S10e n’a pas été un succès fou. Sinon, Samsung continuerait à juste titre.

Nous avons des données de Counterpoint Research qui suggèrent que les ventes du Galaxy S10e étaient les plus faibles des trois principaux appareils de la gamme S10. Lorsque vous combinez cela avec les rumeurs selon lesquelles Samsung abandonne la marque «e» cette année, l’écriture semble être sur le mur.

Le Galaxy S10e est un excellent téléphone qui aurait dû être facile à vendre. Pourquoi alors, Samsung est-il susceptible de le jeter au vent?

La question devient alors: pourquoi? Pourquoi le Samsung Galaxy S10e ne s’est-il pas vendu comme des gangbusters, compte tenu de ce qu’il a offert pour son prix relativement bas? Notre supposition est un simple problème de marque. Malgré les meilleures intentions de Samsung, le S10e était probablement assimilé à un téléphone «économique» par les consommateurs en général, même si son prix le sortait bien de cette catégorie. Cependant, lorsque vous le comparez aux Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus haut de gamme, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le S10e est «moins que» ces téléphones.

Même alors, les consommateurs qui ne voyaient pas le S10e comme un appareil économique ne savaient probablement pas comment le voir. “Que signifie le” e “,” se sont-ils peut-être demandé en le vérifiant au magasin. Ils ont peut-être réalisé qu’ils économisaient de l’argent par rapport au Galaxy S10 vanille (qui a commencé à 899 $), mais que perdaient-ils en dépensant moins?

Samsung n’a pas vraiment fait du bon travail, pour autant que nous puissions en juger, en rendant les réponses à ces questions faciles à trouver pour les consommateurs en général. N’oubliez pas que tout le monde ne visite pas Android Authority tous les jours. L’acheteur de smartphone américain traditionnel entre dans son opérateur et prend un nouveau téléphone parmi ceux qui lui sont présentés sur l’étagère.

Enfin, ce consommateur traditionnel doit prendre une décision sur le point de dépenser 749 $ sur un téléphone qu’il ne comprend pas tout à fait ou de dépenser 150 $ de plus sur le Galaxy S10 vanille, ce qu’ils comprennent certainement. Lorsque vous tenez compte des remises proposées par le transporteur ainsi que du système de tarification du transporteur qui répartit les coûts sur 24 mois, le S10e et le S10 ne semblent probablement pas trop éloignés l’un de l’autre dans le prix. Pourquoi ne pas dépenser quelques dollars supplémentaires chaque mois pour le modèle haut de gamme?

C’était peut-être la stratégie de Samsung depuis le début: introduire une variante moins coûteuse pour donner l’impression que le modèle le plus cher n’est pas vraiment si cher. Si tel est le cas, le Samsung Galaxy S10e a peut-être été un succès total.

Qu’est-ce qui va remplacer la marque «e»?

Si nous supposons que le Samsung Galaxy S10e n’a pas atteint ce que Samsung espérait, nous devons alors supposer que Samsung va réessayer avec autre chose. Qu’est-ce qui interviendra pour la marque «e» en 2020?

La réponse logique à cela semble être les versions Lite des phares populaires de Samsung, le Galaxy S10 et le Galaxy Note 10. Le Galaxy S10 Lite, montré dans l’image ci-dessus, est une version légèrement dégradée du Galaxy S10 principal avec un design qui ressemble beaucoup au Samsung Galaxy S20 attendu. En l’absence de Galaxy S20e, le Galaxy S10 Lite semble être ce sur quoi Samsung se concentrera pour son entrée «presque phare» cette année.

Si le Galaxy S10 Lite finit par se pincer pour le Galaxy S20e, sera-ce mieux?

Est-ce que c’est moins déroutant que le Galaxy S10e? Le Samsung Galaxy S10 est désormais officiellement un téléphone vieux d’un an. Si je suis dans un magasin de transporteur et que je vois un Galaxy S20 à vendre mais que je veux économiser de l’argent, pourquoi aurais-je une version “Lite” d’un téléphone vieux d’un an? Pourquoi ne devrais-je pas simplement obtenir le téléphone vieux d’un an, qui est probablement à prix réduit maintenant? Ne serait-il pas plus logique de l’appeler le Samsung Galaxy S20 Lite, d’autant plus qu’il ressemble beaucoup à ce téléphone?

Si Samsung le faisait, ce serait probablement là où il s’est retrouvé avec le Samsung Galaxy S10e. Le cycle se répète.

Il y a, bien sûr, la possibilité que le Galaxy S10 Lite ne vienne pas aux États-Unis et Samsung va se concentrer sur d’autres gammes Galaxy pour ses téléphones «presque phares». Nous saurons assez tôt ce que Samsung prévoit de faire ici.

Quelles que soient les intentions de Samsung, le Galaxy S10e était un téléphone cool. Nous serions ravis que Samsung (et d’autres OEM) sortent un ou deux téléphones compacts chaque année pour satisfaire les besoins des personnes aux mains plus petites ou de celles qui préfèrent simplement ne pas avoir une dalle de 7 pouces dans leur poche. Au lieu d’essayer de le connecter à la ligne phare principale, donnez-lui simplement son propre nom. Le Samsung Galaxy C, peut-être? Nous ne faisons que lancer des idées ici, Samsung.

Êtes-vous un grand fan du Samsung Galaxy S10e? Êtes-vous triste qu’il n’y aura probablement pas de Galaxy S20e? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

