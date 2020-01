Samsung Galaxy S11 / S20: actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs!

Source: @OnLeaks / 91Mobiles

La série Galaxy S de Samsung est toujours l’une des versions de smartphones les plus attendues année après année. Après une mise à niveau modeste avec la série S9, la gamme Galaxy S10 de 2019 a bouleversé les choses avec un tout nouveau design Infinity-O pour l’écran, des caméras arrière triples et même un troisième modèle “économique”.

Dans les mois à venir, il sera temps pour Samsung d’enlever le Galaxy S11 – ou le S20, nous ne sommes pas sûrs à 100% de son nom. Le téléphone a de grosses chaussures à remplir, mais connaissant Samsung, ce sera à la hauteur.

Sans plus tarder, voici tout ce que nous savons sur le Samsung Galaxy S11!

Produit phare dans tous les sens

Samsung Galaxy S10

Le produit phare de Samsung en 2019 vaut toujours le détour.

Le Galaxy S11 est certainement un excellent téléphone, mais si vous avez besoin d’un combiné en ce moment, le S10 vaut largement la peine d’être acheté à ce stade en 2019. Il continue d’avoir un écran époustouflant, des performances ultra-rapides et très capable triple caméras arrière.

Combien de modèles attendons-nous?

Source: Android Central

La plupart des années, la gamme Galaxy S de Samsung a consisté en deux versions – le modèle régulier et un Plus. Avec le S10, cependant, Samsung a fait bouger les choses en lançant les Galaxy S10, S10 + et S10e. Pour le Galaxy S11, nous nous attendons à ce que Samsung s’en tienne à cette version à trois téléphones.

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d’un!

Le 9 novembre 2019, le pronostiqueur Evan Blass a partagé trois tailles d’écran pour les différents téléphones S11 – dont 6,4 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces. Il est également à noter que Samsung offrira les deux plus petites versions du S11 dans les modèles LTE et 5G, avec le plus grand téléphone de 6,9 ​​pouces (probablement le S11 +) prenant en charge la 5G par défaut.

Puis, le 30 décembre, un autre rapport a suggéré que Samsung abandonnerait la variante “e” en 2020 et proposerait plutôt le Galaxy S, un Plus et un modèle Ultra.

En outre, il est question que Samsung abandonnera la marque S11 attendue et commercialisera plutôt le téléphone sous le nom de “Galaxy S20”. Si l’on en croit cela, cela signifie que nous aurons le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra.

Nous désignerons toujours le téléphone comme le S11 dans le reste de cet article, mais gardez à l’esprit que la dénomination est en suspens.

A quoi cela ressemblera-t-il?

Source: @OnLeaks / 91Mobiles

En ce qui concerne le design du S11, il s’annonce comme un changement modeste par rapport au S10. Le 22 novembre nous a apporté les premiers rendus CAD du téléphone à venir, présentant l’appareil dans toute sa splendeur.

L’écran a une fois de plus une découpe pour la caméra frontale, mais cette fois, il est centré en haut de l’écran, comme ce que nous avons vu sur la note 10. Les bords de l’écran sont également incurvés, mais il est possible Samsung gardera un écran plat pour le S11e comme il l’a fait pour le S10e.

À l’arrière, Samsung a un peu changé le boîtier de la caméra arrière. Au lieu d’une bosse horizontale en haut au centre du téléphone, nous avons maintenant une grosse verticale vers l’extrême gauche. Le S11 semble avoir cinq capteurs de caméra, ce qui indique que Samsung est prêt à améliorer son jeu de photographie (plus de détails ci-dessous).

Le rendu CAD renforce également la taille de l’écran de 6,7 pouces précédemment mentionnée, ainsi que l’absence de prise casque de 3,5 mm.

Source: @ OnLeaks / CashKarao

Puis, le 26 novembre, nous avons eu notre premier aperçu du plus grand Galaxy S11 +. Il semble partager l’affichage incurvé de perforation du S11, mais la bosse de la caméra est un peu plus grande – composée de cinq capteurs de caméra individuels. Ce sera certainement un outil de photographie impressionnant, mais il est impossible de polariser cette conception.

Les images pratiques sont encore assez rares, mais le 9 décembre, le pronostiqueur Samsung @IceUniverse a partagé deux photos très pixélisées du S11.

Source: Ice Universe sur Twitter

Le design du S11 est principalement caché derrière un “boîtier étanche” sur les photos, mais ils nous permettent d’avoir un autre aperçu du grand boîtier de la caméra arrière du téléphone. Tout ici semble correspondre aux rendus CAD, indiquant qu’il s’agit probablement de la conception finale (ou presque finale).

Une idée des spécifications?

Source: @OnLeaks / 91Mobiles

Dès le départ, il y a quelques hypothèses que nous pouvons faire sur les spécifications du S11. Il y aura un écran AMOLED, il sera alimenté par le processeur de nouvelle génération de Qualcomm (Snapdragon 865?), Et il y aura au moins 6 Go de RAM.

En ce qui concerne les spécifications du S11, le moulin à rumeurs a parlé sans arrêt du nouvel appareil photo du S11. Le 4 novembre, Samsung, Ice Leaker, a annoncé que le téléphone avait une “forte probabilité” d’offrir un appareil photo 108MP pour l’un de ses capteurs.

Le Galaxy S11 a une forte probabilité d’utiliser un nouveau capteur 108MP.

– Univers de glace (@UniverseIce) 4 novembre 2019

Samsung a officiellement dévoilé son capteur de caméra 108MP ISOCELL Bright HMX en août, et il est logique que la société fasse ses débuts sur son premier grand produit phare de l’année.

Le Galaxy S11 est également censé prendre en charge le zoom optique 5x, tout en étant l’un des premiers smartphones à prendre en charge la capture vidéo 8K à 30 images par seconde. Un rapport du 29 novembre mentionnait un “Bright Night Sensor” qui devrait permettre une photographie impressionnante en basse lumière.

Quant à l’affichage du S11, nous devrions également voir une grande mise à niveau. One UI 2 Beta de Samsung comprenait une page de paramètres pour un écran 120 Hz – quelque chose que nous n’avons encore vu sur aucun téléphone Samsung. Bien qu’il soit possible que Samsung retienne cela pour le Note 11, il semble plus probable que la société souhaite lancer cette fonctionnalité sur le S11.

Les téléphones Samsung 120 Hz arrivent pic.twitter.com/DBPXczFCmi

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 novembre 2019

Du côté logiciel, SamMobile a annoncé que le Galaxy S11 serait livré avec Android 10 et One UI 2.1 prêts à l’emploi.

Combien coûtent les différentes versions S11?

Source: Android Central

Ensuite, parlons du sujet préféré de tout le monde – le prix.

À titre de comparaison, voici le prix de détail de la série S10:

Galaxy S10e – À partir de 750 $

Galaxy S10 – À partir de 900 $

Galaxy S10 + – À partir de 1000 $

Galaxy S10 5G – À partir de 1300 $

Les téléphones ont tendance à devenir plus chers chaque année qui passe, et ce sera probablement le cas pour la série S11.

La gravité de ces augmentations de prix potentielles reste incertaine, mais attendez-vous à ce que les combinés de l’année prochaine soient plus chers dans une certaine mesure. Avec le Note 10+ ayant un prix de départ de 1100 $, Samsung a clairement montré qu’il était parfaitement à l’aise avec des étiquettes de prix de 1000 $ et plus.

Quand les téléphones seront-ils libérés?

Source: @OnLeaks / 91Mobiles

Depuis deux ans, Samsung a annoncé ses téléphones Galaxy S fin février juste avant le MWC. Le Galaxy S10 a été révélé le 20 février et le S9 a été dévoilé le 25 février.

Sans aucune raison de croire que Samsung change quoi que ce soit pour le S11, il est sûr de dire que nous aurons à nouveau une annonce en février avec des précommandes ouvertes peu de temps après. Cela a également été confirmé par Evan Blass, avec lui indiquant que nous assisterons au “lancement traditionnel de la mi-fin février”.

Samsung a envoyé des invitations pour l’événement S10 Unpacked un mois avant janvier, et ce sera probablement aussi le cas avec le S11.

Et le Galaxy S10?

Source: Android Central

Bien qu’il soit amusant de se passionner pour ce que le Galaxy S11 aura à offrir, cela ne signifie pas que vous devriez déjà compter le Galaxy S10.

Le S10 est toujours l’un des meilleurs téléphones Android que l’argent puisse acheter, et maintenant qu’il est sorti dans la nature depuis quelques mois, il n’est pas rare de trouver des offres assez intéressantes.

Vous pouvez certainement attendre quelques mois de plus et attendre le S11 si vous préférez, mais si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone en ce moment, nous vous recommandons absolument de choisir le S10.

Produit phare dans tous les sens

Samsung Galaxy S10

Le produit phare de Samsung en 2019 vaut toujours le détour.

Le Galaxy S11 est certainement un excellent téléphone, mais si vous avez besoin d’un combiné en ce moment, le S10 vaut largement la peine d’être acheté à ce stade en 2019. Il continue d’avoir un écran époustouflant, des performances ultra-rapides et très capable triple caméras arrière.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.