Samsung Galaxy S20 apparaît tôt sur Amazon UAE avant le lancement du 11 février

L’événement Samsung Unpacked est dans moins d’une semaine, où nous nous attendons à voir le dévoilement de la nouvelle gamme de téléphones Galaxy S20. Avant l’événement, nous avons vu des tonnes de fuites révélant les spécifications clés de l’appareil, le nouveau nom et bien sûr la conception.

Comme avec la plupart des lancements de smartphones, plus nous nous rapprochons des grands débuts, plus nous constatons de fuites. Poursuivant cette grande tradition, Amazon UAE a proposé de manière préventive le Samsung Galaxy S20 à la vente sur son site aujourd’hui.

La liste montre le modèle Cloud Blue avec un prix de 3 112,72 dirhams d’émirats arabes, soit environ 847 $ USD. Les spécifications répertoriées incluent un processeur Exynos 990, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh. Les spécifications devraient être similaires pour le modèle américain, sauf que le processeur sera probablement remplacé par un Snapdragon 865.

La page Amazon présente également la configuration de la triple caméra à l’arrière avec un téléobjectif 64MP, un objectif grand angle 12MP et un espace 30X. En plus de confirmer que le Galaxy S20 comprendra Space Zoom, il a également renforcé les rumeurs selon lesquelles même le modèle de base comprendrait un écran de 120 Hz, l’une des spécifications de marque des nouveaux appareils S20 de Samsung.

La liste montre actuellement que le téléphone n’est pas disponible, probablement en raison du fait qu’il n’a même pas encore été lancé. Je ne serais pas surpris si la page est supprimée plus tard dans la journée à un moment donné. Pour le moment, nous devrons simplement attendre jusqu’au 11 février lorsque Samsung dévoilera officiellement le Galaxy S20, ou la prochaine fuite.

