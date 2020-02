Samsung Galaxy S20 et Defense Shield Case International Giveaway!

Il est temps pour le cadeau du dimanche! Comme chaque semaine, nous offrons un tout nouveau téléphone Android à un lecteur Android Authority chanceux.

Un grand bravo au gagnant du cadeau Samsung Galaxy S10 Plus de la semaine dernière, Erik G. de Suède.

Cette semaine, nous offrons une toute nouvelle coque Samsung Galaxy S20 et Defense Shield, gracieuseté de Defence Brand!

Le nouveau smartphone le plus en vogue du marché mérite un top case pour le protéger, et les coques Defence Shield de Defence Brand font certainement l’affaire.

Le cadre extérieur en aluminium usiné des coques, associé à un pare-chocs en caoutchouc souple, offre la protection ultime pour votre téléphone. De façon rassurante, ils ont été testés pour respecter et dépasser les normes militaires de test de chute jusqu’à 10 pieds sur du béton.

Le support de téléphone en polycarbonate transparent montre le design élégant et la couleur du Galaxy S20, tandis que le cadre en aluminium anodisé du boîtier lui-même est disponible en rouge, noir ou irisé. La construction monobloc conviviale complète la qualité premium du Galaxy S20 tout en le rendant encore plus facile à mettre ou à enlever.

Pour en savoir plus sur les cas de bouclier de défense, appuyez sur le bouton ci-dessous.

La superbe gamme de téléphones Samsung Galaxy S20 vient d’être mise en vente, et nous sommes ravis.

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra présentent tous des appareils photo puissants. Le S20 et le S20 Plus ont presque les mêmes configurations d’appareil photo, y compris un appareil photo principal 12MP, un téléobjectif 64MP, un appareil photo grand angle 12MP et un appareil photo selfie 10MP. Crikey.

Les autres spécifications du Galaxy S20 sont tout aussi impressionnantes. Le plus petit modèle S20 dispose d’un écran AMOLED dynamique de 6,2 pouces, du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865, de 12 Go de RAM et d’une batterie de 4000 mAh. Le vaste stockage de 128 Go est également extensible jusqu’à 1 To – assez grand pour un nombre fou de selfies.

Pour en savoir plus sur le Galaxy S20, consultez notre couverture connexe ci-dessous.

Entrez le cadeau ici

Samsung Galaxy S20 et Defense Shield Case International Giveaway!

Termes et conditionsIl s’agit d’un cadeau international (sauf lorsque nous ne pouvons pas expédier dans votre pays) .Nous pouvons expédier des prix dans toutes les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie. Si vous vivez dans une autre région, selon l’endroit où vous vivez, nous pouvons vous contacter pour vous offrir un prix alternatif de valeur égale ou similaire au smartphone offert dans le cadre du cadeau.Nous ne sommes pas responsables des envois perdus.Nous ne sommes pas responsables si votre cadeau est dysfonctionnements du prix.Vous devez être majeur dans votre pays de résidence.Nous ne sommes pas responsables des droits ou frais d’importation que vous pourriez encourir. un entrée par personne; veuillez ne pas saisir plusieurs adresses e-mail. Nous vérifierons tous les gagnants et si nous détectons plusieurs adresses e-mail par la même personne, vous ne serez pas admissible à gagner.Nous nous réservons tous les droits d’apporter des modifications à ce cadeau.Ce cadeau est géré par Android Authority.Le prix sera expédié quand il est disponible à l’achat.

