Samsung Galaxy S20 et Z Flip bénéficient des fonctionnalités exclusives de votre téléphone dans la dernière mise à jour de Windows 10

En 2019, nous avons vu Samsung et Microsoft étendre leur partenariat, notamment avec Your Phone, une application qui vous aide à connecter votre téléphone Android à l’ordinateur. Bien que votre téléphone fonctionne avec la plupart des téléphones Android, leur partenariat a apporté des fonctionnalités exclusives à certains téléphones Samsung.

Maintenant, avec la dernière version d’aperçu de Windows 10, Microsoft a annoncé encore plus de fonctionnalités de votre téléphone spécifiquement pour les derniers produits phares de Samsung. Pour commencer, les propriétaires de la série Galaxy S20 ou du Galaxy Z Flip pourront copier et coller du texte ou des images de manière transparente entre les appareils. Sur votre PC Windows, vous pourrez utiliser les traditionnels ctrl + c et ctrl + v ou cliquer avec le bouton droit, tandis que sur votre téléphone, vous devrez appuyer et maintenir pour faire apparaître le menu.

Ensuite, votre téléphone prend désormais en charge la messagerie RCS lors de l’utilisation de l’application Samsung Messages. Avec la prise en charge RCS, vous pourrez envoyer et recevoir des messages, ainsi que voir si votre message a été lu ou marquer vos messages comme lus. Cela effacera également la notification de votre téléphone, vous évitant ainsi de le glisser manuellement. Il est important de noter que vous ne pourrez utiliser RCS que s’il est disponible sur votre marché et que votre opérateur le prend en charge.

Enfin, Microsoft a ajouté l’option de noircir votre écran lorsque vous utilisez votre téléphone. Cela permettra non seulement d’économiser la batterie, mais également de protéger votre vie privée. Lorsque cette option est activée, un écran noir s’affiche pendant une session d’écran de téléphone et disparaît une fois la session terminée. De plus, vous pouvez fermer l’écran noir manuellement en appuyant sur le bouton d’alimentation, en faisant glisser l’écran de l’appareil ou en activant Bixby. Il peut également être entièrement désactivé à partir de l’écran des paramètres.

Bien que tous ces ajouts soient fantastiques à l’application Your Phone, il est dommage qu’elle ne soit réservée qu’aux propriétaires des derniers téléphones Galaxy S20 ou du Z Flip. Avec un peu de chance, à l’avenir, nous verrons ces retombées sur d’autres téléphones Android. Pour l’instant, si vous avez un Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra ou un Z Flip avec la dernière version 19582 de Windows 10, vous pourrez profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités.