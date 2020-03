Samsung Galaxy S20 Exynos Review, un mois plus tard: c’est aussi bon que possible

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

À ce stade, il n’y a pas grand-chose sur le Galaxy S20 que nous n’ayons pas couvert. Cette année, il y a trois variantes – le S20 ordinaire, le S20 + et un nouvel Ultra avec un appareil photo 108MP – et les trois modèles disposent d’un nouveau panneau AMOLED 120Hz étonnant et de mises à niveau à tous les niveaux.

Mais ce n’est pas tout pour l’histoire. Samsung vend deux variantes de son produit phare: un modèle Snapdragon 865 pour l’Amérique du Nord et certains marchés mondiaux comme la Chine et la Corée, et une version interne Exynos 990 partout ailleurs. Il existe des différences clés entre les deux modèles, et dans le passé, les conceptions Exynos n’étaient pas à la hauteur de ce que Qualcomm offrait.

La durée de vie de la batterie, en particulier, a été un problème important avec les téléphones alimentés par Exynos. C’était le cas avec l’Exynos Galaxy S9 +, et bien que le Galaxy S10 + alimenté par Exynos 9820 ait résolu le problème dans une certaine mesure, il était toujours à la traîne du Snapdragon 855 de Qualcomm.

J’utilise le Galaxy S20 alimenté par Exynos 990 depuis un peu plus d’un mois maintenant, et voici ce que vous devez savoir sur ce que Samsung a à offrir sur les marchés mondiaux.

D’un coup d’œil

Samsung Galaxy S20

Conclusion: Avec un écran incroyable de 120 Hz, le dernier matériel interne, des caméras sans faille et une autonomie de toute la journée, le Galaxy S20 relève la barre des produits phares. C’est l’un des très rares téléphones que vous pouvez toujours utiliser à une main, et si vous voulez un téléphone compact qui ne manque aucun des extras, le Galaxy S20 est l’option par défaut en 2020.

Le bon

Écran AMOLED 120 Hz exemplaire

Format compact

Des performances à toute épreuve

Des caméras incroyables

Autonomie de la batterie toute la journée

Le mauvais

Pas de jack 3,5 mm

Le capteur d’empreintes digitales est encore lent

Pas de déverrouillage sécurisé du visage

Exynos 990 a son lot de problèmes

Samsung Galaxy S20 Design compact qui ne manque rien

Samsung a réitéré son esthétique Infinity Display au cours des trois dernières années. Le Galaxy S20 est la prise la plus raffinée à ce jour, avec le téléphone doté de lunettes minces comme des rasoirs de tous les côtés. Incroyablement, Samsung a réussi à entasser un téléphone avec un écran de 6,1 pouces dans un châssis de 151,7 mm de haut et 69,1 mm de large. Pour mettre les choses en perspective, le Galaxy S7 edge avait un panneau de 5,5 pouces et était juste 0,8 mm plus court et 3,5 mm plus large.

Il y a une caméra sténopé à l’avant, et le fait qu’elle soit centrée cette fois-ci facilite l’ignorance. Bien qu’il n’y ait pas de changements significatifs sur le plan de la conception, Samsung a apporté de nombreux ajustements mineurs, et ils contribuent grandement à faire du Galaxy S20 un produit plus raffiné. L’un de ces changements est l’écran à double courbe. Les courbes de chaque côté sont moins prononcées par rapport aux années précédentes, ce qui rend le S20 plus facile à tenir et à utiliser.

Le Galaxy S20 est d’une taille parfaite – tous les autres téléphones semblent maintenant trop gros et encombrants.

Le Galaxy S20 mesure 1,8 mm de plus que le Galaxy S10 de l’an dernier, mais il est 1,3 mm plus étroit. Et à 163g, le téléphone est suffisamment léger pour que vous ne remarquiez pas le poids. Pour le contexte, le S20 + est 23g plus lourd, et le S20 Ultra est un 53g plus lourd que le S20 ordinaire. Le téléphone est incroyablement léger, étant donné qu’il a une batterie de 4000mAh sous le capot.

Après l’avoir utilisé pendant un mois, tous les autres téléphones du marché semblent trop larges et trop lourds. Samsung a fait un travail fantastique avec les proportions du Galaxy S20, et c’est à peu près aussi compact que les téléphones vont l’être en 2020. Si vous avez de plus petites mains ou si vous recherchez un téléphone haut de gamme que vous pouvez utiliser à une main , le Galaxy S20 est la seule option qui reste.

Les boutons d’alimentation et de volume sont à droite, ils sont facilement accessibles et tactiles. Il y a une fente étroite au-dessus de la découpe de la caméra à trou d’épingle pour l’écouteur qui sert également de haut-parleur secondaire. Le haut-parleur principal se trouve en bas à côté du port de chargement USB-C.

Comme les années précédentes, il y a un slot MicroSD qui peut accueillir un S.D. carte jusqu’à 1 To. Et la variante Exynos du S20 est livrée avec un double plateau pour carte SIM par défaut, vous donnant la possibilité d’utiliser deux cartes SIM sur le même téléphone. Le S20 utilise un emplacement SIM hybride, ce qui signifie que vous pouvez avoir une carte MicroSD ou une carte SIM secondaire, mais pas les deux.

La principale omission cette fois-ci est la prise jack 3,5 mm. Cela allait toujours être le cas une fois que Samsung a abandonné la prise de la série Note 10 l’année dernière, et si vous voulez vous connecter, vous devrez choisir ce que L.G. offre ou utilise un dongle. L’industrie est passée de manière irréversible à l’audio sans fil, et il y a de moins en moins d’options de nos jours pour les ventilateurs audio câblés.

Le plus grand changement de conception est à l’arrière, où Samsung est passé à un boîtier rectangulaire pour appareil photo. Les trois modules de l’appareil photo et le flash LED sont logés dans l’île, et Samsung a utilisé le même langage de conception non seulement sur la série Galaxy S20 mais sur l’ensemble de son portefeuille 2020. Les nouvelles options de couleur donnent au S20 un rafraîchissement visuel bien nécessaire, et l’option Cloud Blue que j’utilise a une finition irisée qui apparaît sous la lumière. Bien qu’il ne soit pas aussi flamboyant que le Galaxy Note 10, il a l’air premium.

Samsung Galaxy S20 Le meilleur écran que vous trouverez sur n’importe quel téléphone

Samsung a raté le mouvement du taux de rafraîchissement de 90 Hz l’année dernière, mais il l’a plus que compensé avec le panneau 120 Hz du Galaxy S20. Je ne vais pas enterrer la lede ici: le Galaxy S20 a le meilleur écran que vous trouverez sur n’importe quel téléphone aujourd’hui. Peu importe si vous êtes à la recherche d’un produit phare Android ou d’un iPhone, il n’y a pas de téléphone qui se rapproche de ce que Samsung propose ici.

Ce n’est pas nouveau: Samsung Display parvient d’une manière ou d’une autre à fournir des panneaux avec une meilleure luminosité et des couleurs plus vibrantes année après année. Le panneau Dynamic AMOLED de 6,2 pouces du Galaxy S20 a une résolution de 3200 x 1440 et vous obtenez HDR10 +. Mais le point culminant de l’émission est le taux de rafraîchissement de 120 Hz – une fois que vous avez effectué le changement et que vous voyez à quel point l’affichage est fluide sur le S20, vous ne voudrez plus revenir à un panneau de 60 Hz.

Passer à un taux de rafraîchissement de 120 Hz était la meilleure décision prise par Samsung depuis longtemps.

Cela dit, le mode 120 Hz ne fonctionne que lorsque la résolution d’écran est définie sur FHD +, mais c’est une décision facile à prendre. Vous n’allez pas voir de différence dans l’utilisation quotidienne entre FHD + et QHD +, donc ce n’est pas un énorme compromis. Le panneau 120Hz offre un niveau d’immédiateté que vous n’avez tout simplement pas sur un écran 60Hz, et il place le Galaxy S20 dans une ligue complètement différente de ses prédécesseurs. Le panneau dynamique combiné avec un son stéréo rend le Galaxy S20 particulièrement bien adapté pour la diffusion de contenu en continu comme Netflix, Prime Video et YouTube.

L’utilisation du téléphone en mode 120 Hz exerce une pression supplémentaire sur la batterie – c’est l’une des raisons pour lesquelles Samsung limite le mode à FHD + – mais la durée de vie de la batterie de mon S20 a été assez décente au cours du mois. Plus sur cela plus tard.

Comme les produits phares précédents de Galaxy, vous bénéficiez d’une multitude d’options de personnalisation en ce qui concerne l’affichage, y compris le réglage de l’équilibre des couleurs, la mise à l’échelle des polices, le filtre de lumière bleue et un robuste Always On Display. Le seul inconvénient de l’écran est le lecteur d’empreintes digitales intégré. Samsung utilise le même module à ultrasons Qualcomm que l’année dernière, et ce n’est pas aussi rapide que certaines des solutions optiques sur le marché aujourd’hui. Le déverrouillage du S20 prend une demi-seconde, et dans ce domaine particulier, le téléphone est à la traîne de ses rivaux.

En passant à un panneau 120 Hz, Samsung étend son avance dans la catégorie des écrans. Si vous voulez un écran dynamique avec des interactions fluides et soyeuses et une lecture HDR10 +, le Galaxy S20 est le choix évident.

Samsung Galaxy S20 La dernière technologie que vous pouvez acheter aujourd’hui

Samsung a réalisé des gains considérables sur le plan matériel cette année. L’Exynos 990 est construit sur un tout nouveau nœud de 7 nm, apportant des gains d’efficacité indispensables. Bien que ce soit une bonne nouvelle, le chipset n’a pas de modem intégré et Samsung ajoute à la place une connectivité cellulaire via un modem 5G dédié.

Spécifications

Samsung Galaxy S20

Logiciel

Une interface utilisateur 2.0 basée sur Android 10

Afficher

6,2 pouces (3200×1440) 120 Hz AMOLED dynamique

Chipset

2,73 GHz Exynos 990

RAM

8 Go / 12 Go

Espace de rangement

128 Go / 512 Go

Caméra arrière 1

12MP ƒ / 1,8 (primaire)

Caméra arrière 2

64MP ƒ / 2.0 (téléobjectif)

Caméra arrière 3

12MP ƒ / 2,2 (grand angle)

Caméra avant 1

10MP ƒ / 2.2

Connectivité

Wi-Fi 802.11 ax, BT5.0, NFC

Batterie

4000mAh | 25W

Sécurité

Empreinte digitale à l’écran

Couleurs

Blanc Nuage, Bleu Nuage, Rose Nuage, Gris Cosmique, Rouge Aura

Dimensions

151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Poids

163g

La variante Exynos 990 du Galaxy S20 est disponible dans les configurations 4G et 5G, et Samsung vend les deux options au Royaume-Uni.La principale chose à noter ici est que la variante 4G est livrée avec 8 Go de RAM. En revanche, la variante 5G dispose de 12 Go de RAM en standard. Les options de stockage sont inchangées: le modèle de base dispose de 128 Go de stockage UFS 3.0 et une option de 512 Go est disponible.

La variante particulière du Galaxy S20 que j’utilise est limitée à la connectivité 4G. Cependant, comme il n’y a pas de modem intégré avec l’Exynos 990, Samsung s’appuie sur son modem Exynos 5123 tout comme il le fait sur les variantes 5G de la série S20. La seule différence ici est que les bandes 5G sont désactivées sur le modem.

Si vous pensez que tout cela semble inutilement compliqué, vous ne vous trompez pas. Samsung et Qualcomm utilisent tous les deux des modems externes cette année, et le résultat est plus d’appareils gourmands en énergie. Même sur un appareil qui ne se connecte qu’à des réseaux 4G – comme celui que j’utilise – Samsung utilise un modem 5G dédié car il n’y a aucun moyen de se connecter à des réseaux cellulaires sans lui. Les quatre dernières années ont vu un changement massif dans l’industrie du silicium alors que les SoC mobiles sont devenus plus puissants et efficaces en même temps, mais en 2020, il semble que les fournisseurs de puces aient fait un pas en arrière.

Parlons plutôt des points positifs: le Galaxy S20 est l’un des premiers téléphones au monde à disposer de RAM LPDDR5. C’est l’une de ces fonctionnalités qui ne fait pas de différence notable dans l’utilisation quotidienne en ce moment, mais qui pourrait changer un an ou deux plus tard. Vous bénéficiez également des extras qui conviennent à un produit phare de Samsung, notamment la résistance à la poussière et à l’eau IP68, la protection Gorilla Glass 6 à l’avant et à l’arrière, le NFC avec Samsung Pay et un F.M. tuner radio.

Oui, l’Exynos 990 est meilleur que les années précédentes. Non, ce n’est toujours pas aussi bon que ce que Qualcomm propose.

En ce qui concerne le matériel interne lui-même, l’Exynos 990 dispose de deux cœurs Mongoose M5 internes à 2,73 GHz qui font le gros du travail, et il y a deux cœurs Cortex A76 à 2,50 GHz et quatre cœurs A55 à 2,0 GHz. Les cœurs A76 ne sont pas les derniers disponibles – Qualcomm utilise les cœurs A77 dans son chipset – mais dans l’utilisation quotidienne, vous ne remarquerez aucune différence.

Il n’y a ni décalage ni bégaiement, et le chipset gère tout ce que vous lui lancez avec facilité. Cela dit, j’ai testé mon S20 alimenté par Exynos 990 par rapport à la version Snapdragon 865 de mes collègues, et bien que Samsung ait effectué de nombreuses mises à niveau décentes cette année, cela ne correspond toujours pas à ce que Qualcomm offre.

Galaxy S20: Snapdragon 865 contre Exynos 990

L’Exynos 990 est particulièrement mauvais en jeu. Le GPU Mali G77 n’offre tout simplement pas le même niveau de performances soutenues que l’Adreno 650 sur le Snapdragon 865. Si vous jouez à de nombreux jeux visuellement intensifs, vous remarquerez que le téléphone chauffe et que les fréquences d’images plongent après 30 minutes.

Donc, pour une autre année consécutive, la version Exynos que Samsung vend sur la plupart des marchés mondiaux n’est pas tout à fait au même niveau que le téléphone disponible aux États-Unis et en Corée. Samsung est unique dans sa stratégie de double source de ses chipsets, et bien que la société le dise pour s’assurer qu’il dispose d’un approvisionnement suffisant, il semble que les acheteurs d’Exynos soient en court-circuit ici.

Batterie Samsung Galaxy S20 qui dure toute la journée

Dans le passé, le plus gros problème avec les modèles phares Exynos de Samsung était la durée de vie de la batterie. Pour une raison quelconque, Samsung n’a tout simplement pas réussi à fournir les mêmes chiffres de longévité de la batterie que Qualcomm, et cela a été un problème constant pour les clients qui ont choisi les variantes Exynos des séries Galaxy S9 et S10.

Mais d’abord, quelques chiffres: le Galaxy S20 ordinaire a une batterie de 4000 mAh et une charge rapide de 25 W. Le chargeur fourni dans la boîte fonctionne sur USB PD 25W, et il a également PPS. Il y a une charge sans fil de 15 W et, comme l’année dernière, vous bénéficiez de Wireless PowerShare – la possibilité de charger sans fil d’autres appareils comme le Galaxy Buds ou la Galaxy Watch à 9 W. Il faut un peu plus d’une heure pour charger complètement la batterie à partir de zéro à l’aide de la prise murale fournie, et vous obtiendrez une charge de 60% en 32 minutes.

La durée de vie de la batterie est meilleure que les années précédentes, mais toujours pas à la hauteur de ce que propose Qualcomm.

Samsung a fait des progrès dans ce domaine cette année, et j’ai toujours utilisé une journée d’utilisation de mon Galaxy S20 avec l’écran à 120 Hz. L’écran à l’heure a plané autour de la marque de cinq heures la plupart des jours, avec une utilisation répartie sur 12 à 14 heures avant que la batterie ne tombe en dessous de 10%. Il n’y a jamais eu un moment où je craignais que la batterie ne dure pas toute la journée, et la durée de vie de la batterie, en général, a été meilleure que ce que j’ai eu sur les Galaxy S9 + et S10 +.

Cela dit, la durée de vie de la batterie de la version Exynos 990 du Galaxy S20 n’est toujours pas à la hauteur de son homologue Qualcomm. La variante Snapdragon 865 continue de montrer la voie dans cette catégorie, et l’Exynos 990 n’est tout simplement pas dans la même ligue en termes de performances par watt, une bonne mesure de l’efficacité d’un chipset dans le monde réel conditions.

Donc, pour résumer, l’Exynos 990 est meilleur que ses prédécesseurs, et si vous passez du S9 basé sur Exynos 9810 ou du S10 basé sur Exynos 9820, vous verrez une meilleure autonomie de la batterie. Ce n’est pas la même chose que ce que vous obtenez de la version Qualcomm du S20, et cela remet en question la décision de Samsung d’utiliser un chipset inférieur sur les marchés mondiaux.

Des appareils photo Samsung Galaxy S20 bien meilleurs que l’an dernier

Le Galaxy S20 a un objectif principal 12MP f / 1.8 (Samsung S5K2LD) rejoint par un objectif zoom 64MP avec zoom optique hybride 3z et zoom numérique 30x, et un objectif grand angle 12MP. Le téléobjectif et le téléobjectif sont tous deux équipés d’OIS, et le Galaxy S20 est le premier téléphone au monde à offrir un enregistrement vidéo 8K à 24 images par seconde. Samsung positionne l’enregistrement vidéo comme différenciateur cette année, le S20 recevant une multitude de mises à jour dans ce domaine, y compris la vidéo Super Steady.

Le S20 n’a pas la caméra ToF du S20 +, mais à part cela, les deux téléphones disposent des mêmes objectifs. C’est formidable de voir que Samsung n’a omis aucune fonctionnalité de l’appareil photo du plus petit modèle, ce qui signifie que vous obtenez les mêmes superbes objectifs que le plus grand S20 +, mais dans un facteur de forme propice à une utilisation à une main.

L’interface de l’appareil photo a pris un rafraîchissement subtil, et il est plus facile de réorganiser les modes de l’appareil photo à votre goût maintenant. Vous pouvez basculer entre les trois objectifs à partir du viseur, et il existe les boutons habituels pour embellir les effets, la minuterie, le flash, les photos animées et le HDR automatique.

Le tireur 12MP prend des photos fantastiques dans toutes les conditions d’éclairage, mais vous vous attendez à cela à partir d’un téléphone à 1000 $. Les photos ont toujours un aspect légèrement sursaturé, mais elles ont été rappelées par rapport aux années précédentes. L’optimiseur de scène fait une différence lors de la prise de vue en extérieur, en ajoutant une plage plus dynamique et en augmentant les hautes lumières pour créer des photos saisissantes.

L’objectif ultra-large est meilleur que l’année dernière, et bien qu’il n’ait pas la même plage dynamique que l’objectif principal 12MP, les couleurs ne semblent plus délavées. L’objectif le plus intéressant du S20 doit être le module téléobjectif 64MP avec son zoom numérique 30x. Vous n’obtiendrez pas de photos utilisables à 30x (comme vous pouvez le voir ci-dessus), mais à 3x et même 10x, l’appareil photo fait un excellent travail en préservant les détails.

Le S20 se comporte également très bien dans des scénarios de faible luminosité, produisant des prises de vue avec beaucoup de détails et un bruit minimal. Le mode Nuit dédié augmente les niveaux d’exposition, conduisant à des photos plus éclatantes. L’objectif ultra-large résiste également bien dans des conditions de faible luminosité, et le S20 est à des lieues du S10 et du Note 10 à cet égard. L’objectif zoom 64MP fournit des photos utilisables jusqu’à 10x la nuit, mais vous manquez les détails.

Enfin, le Galaxy S20 est le premier téléphone Samsung que j’ai utilisé qui pouvait prendre des photos décentes de la caméra avant. Les selfies du tireur 10MP n’avaient pas l’air trop boueux, et Live Focus fonctionne étonnamment bien. Il y a quelques cas où la détection des bords était désactivée, mais pour la plupart, la caméra avant du S20 est fiable.

Logiciel Samsung Galaxy S20 Cleaner avec beaucoup d’extras Samsung

Les améliorations de Samsung avec la série Galaxy S20 s’étendent également à l’avant du logiciel. Une interface utilisateur 2.1 n’est pas différente de la mise à jour 2.0 qui a été lancée à la fin de l’année dernière, mais des ajouts clés comme le mode sombre à l’échelle du système rendent l’utilisation du téléphone bien meilleure.

Samsung offre également plus de choix sur le front de la navigation. Vous pouvez choisir entre les touches de navigation héritées si vous ne souhaitez pas passer en mode plein écran, mais si vous êtes prêt à passer à l’action, vous pouvez choisir la prise de Samsung ou l’option Android 10 par défaut. Les gestes de Samsung incluent le balayage vers le haut à partir de trois zones désignées au bas de l’écran pour revenir en arrière, à la maison et accéder au volet récent.

Une interface utilisateur 2.1 est l’interface la plus raffinée de Samsung à ce jour, et une liste de nouvelles fonctionnalités est proposée.

C’est une nouvelle approche de la navigation gestuelle, mais je préfère la mise en œuvre d’Android 10. Le point ici est que vous pouvez choisir l’option que vous voulez – à condition d’utiliser le lanceur par défaut de Samsung. Passez à quelque chose comme Action Launcher ou Nova, et vous ne pourrez pas utiliser les gestes de navigation d’Android 10.

Les ennuis des années précédentes sont de retour: le S20 est livré avec de nombreuses applications Microsoft installées prêtes à l’emploi. Si vous utilisez beaucoup LinkedIn ou la suite Office, vous aimerez peut-être même le fait qu’ils soient disponibles prêts à l’emploi. Mais si vous êtes comme moi et priez sur l’autel de Google, il est facile de tout désactiver ou désinstaller.

Comme c’est le cas avec chaque nouvelle version de Galaxy, il existe une multitude de nouvelles fonctionnalités logicielles. Samsung introduit enfin la possibilité de verrouiller une application en mémoire, une fonctionnalité qui est disponible sur la plupart des ROM chinoises depuis deux ans maintenant. Vous ne pouvez verrouiller qu’une seule application pour l’instant, mais c’est mieux que rien. Un autre ajout intéressant est l’intégration de Google Duo dans le numéroteur, ce qui facilite l’appel vidéo de vos contacts. Il y a aussi un enregistreur d’écran natif maintenant, et des piliers comme Dual Messenger sont de retour.

Samsung fait un excellent travail avec les mises à jour, et il doit poursuivre cette tendance.

Une autre fonctionnalité utile est Music Share, qui permet à vos amis de se coupler facilement aux haut-parleurs Bluetooth de votre maison. Il y a un identifiant d’appelant intégré. et la protection contre les appels de spam, Live Caption est désormais intégré, et avec Link to Windows, vous pouvez mettre en miroir les notifications de votre téléphone vers votre Windows P.C.

L’un des plus gros problèmes avec l’interface utilisateur de Samsung dans le passé, elle ralentissait sensiblement après quelques mois. Samsung a résolu beaucoup de ces problèmes l’année dernière avec One U.I., et je n’ai vu aucun ralentissement sur mon S20. Lorsque vous payez plus de 1000 $ pour un téléphone, vous en voudriez idéalement un qui cloue les bases, et c’est absolument le cas ici. Le panneau 120Hz, en conjonction avec le logiciel optimisé, rend tout lisse et soyeux.

Samsung fait également un excellent travail avec les mises à jour logicielles, déployant des correctifs de sécurité mensuels et des corrections de bugs toutes les quelques semaines. Idéalement, vous voudriez obtenir plus de deux mises à jour de plate-forme lorsque vous payez autant d’argent pour un téléphone, mais il ne semble pas que ce problème particulier sera résolu de sitôt.

Dans l’ensemble, One UI 2.1 est la meilleure exposition de Samsung à ce jour. Il y a une tonne de personnalisation, mais vous avez également des changements de convivialité significatifs qui font une réelle différence.

Samsung Galaxy S20 Devriez-vous l’acheter?

Samsung a déployé de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes cette année, faisant du Galaxy S20 l’un des meilleurs téléphones du marché. Le panneau 120Hz AMOLED en soi vaut la mise à niveau, et vous bénéficiez également d’intérieurs robustes, de caméras fantastiques et d’une autonomie de batterie décente.

Le Galaxy S20 alimenté par Exynos 990 est toujours un excellent téléphone, et vous aimerez toutes les nouvelles fonctionnalités proposées.

Au Royaume-Uni, Samsung vend à la fois les variantes 4G et 5G du Galaxy S20. L’option 4G a 8 Go de RAM et commence à 799 £ (1025 $), avec le modèle 5G vantant 12 Go de RAM et vendu au détail à 899 £ (1155 $). C’est donc à vous de décider si la différence de 100 £ en vaut la peine pour les 4 Go de RAM supplémentaires et la connectivité 5G. E.E., Vodafone et O2 ont déployé la 5G au Royaume-Uni, mais la couverture est toujours extrêmement limitée et le S20 ne fonctionne que sur Sub-6 et non sur mmWave. En ce qui concerne la différence de RAM, 8 Go est plus que suffisant pour Android, et vous ne verrez aucune différence avec les 4 Go de mémoire supplémentaires.

Si vous souhaitez pérenniser votre investissement, l’option 5G est d’autant plus logique. Mais il y a un autre point à considérer: il y aura plus de modems 5G écoénergétiques disponibles au moment où vous pourrez réellement utiliser les réseaux 5G, donc si vous voulez faire la chose intelligente en 2020, économisez vos 100 £ et obtenez le Version 4G du Galaxy S20.

En ce qui concerne le marché indien, Samsung est une fois de plus incroyablement agressif, avec la variante de base du Galaxy S20 disponible pour 66999 $ (930 $). Samsung ne vend que les variantes 4G en Inde, et vous ne trouverez pas d’option avec une connectivité 5G dans le pays. C’est une décision intelligente de Samsung, car les réseaux 5G ne seront pas mis en ligne en Inde au cours des deux prochaines années, et le fabricant est en mesure de réduire le coût global de l’appareil en optant pour la voie 4G uniquement.

Oui, l’Exynos 990 n’est pas aussi bon que le Snapdragon 865 de Qualcomm, mais sur de nombreux marchés mondiaux, il n’y a pas le choix – si vous voulez essayer les derniers téléphones de Samsung, vous devrez supporter les ennuis de l’Exynos 990. Pour ce qu’il vaut, c’est une meilleure performance que les deux dernières années, ce qui en fait une recommandation facile si vous utilisez le Galaxy S9 ou un téléphone plus ancien et que vous cherchez à faire le changement. Il y a beaucoup à aimer sur le Galaxy S20, mais le facteur de forme est ce qui me l’a vendu – il n’y a tout simplement pas un autre téléphone haut de gamme aussi compact.

4

sur 5

Bien sûr, si vous ne voulez pas débourser au nord de 1000 $ pour prendre un téléphone en 2020, votre meilleure option reste le OnePlus 7T. Le téléphone a un écran de 90 Hz, et les performances proposées en font un véritable vol pour 600 $. Il n’a pas la même qualité d’appareil photo et il est assez encombrant à côté du Galaxy S20. Il n’y a pas non plus de charge sans fil ou de résistance à l’eau IP68, mais vous obtenez un excellent rapport qualité-prix ici.

Si vous avez besoin de tous les extras, vous devrez débourser les grosses sommes pour le Galaxy S20.

Celui à battre

Samsung Galaxy S20

Le meilleur pour le reste du monde

Avec un écran incroyable de 120 Hz, le dernier matériel interne, des caméras sans faille et une autonomie de toute la journée, le Galaxy S20 relève la barre des produits phares. C’est l’un des très rares téléphones que vous pouvez toujours utiliser à une main, et si vous voulez un téléphone compact qui ne manque aucun des extras, le Galaxy S20 est l’option par défaut en 2020.

