Samsung Galaxy S20 obtient la certification de charge USB historique

Nous avons vu une variété de solutions de charge rapide de nos jours comme Oppo, Huawei et Samsung. Toutes ces marques ont vanté les mesures de sécurité, mais il semble que seul Samsung peut revendiquer la certification de chargeur rapide USB auprès du USB Implementers Forum (USB-IF).

Oui, la série Galaxy S20 est devenue la première série de smartphones à obtenir le statut de «chargeur rapide USB certifié» (h / t: The Verge). Cela comprend la certification de la fonction d’alimentation programmable (PPS) et de l’USB-Power Delivery 3.0.

Cette certification signifie que la série Galaxy S20 devrait être en mesure de bien jouer avec d’autres chargeurs rapides certifiés. En outre, le PPS permet à un appareil de demander des changements de tension et de courant au chargeur, ce qui devrait entraîner une charge plus froide.

Explication de la charge rapide du Samsung Galaxy Note 10 Plus

Le Galaxy Note 10 Plus est le smartphone à chargement le plus rapide de Samsung à ce jour, à condition que vous soyez prêt à vous éclabousser avec son chargeur Super Fast de 50 W à 45 W (vous obtenez un chargeur de 25 W dans la boîte de vente au détail). …

Il convient de noter que le Galaxy Note 10 Plus prend également en charge PPS et USB-PD 3.0 pour une charge de 45 W, mais il n’a pas atteint le statut de «chargeur rapide USB certifié» car il ne répondait apparemment pas à toutes les exigences.

Nous sommes néanmoins ravis de voir la série Samsung Galaxy S20 certifiée, car cela signifie théoriquement une charge plus rapide et plus sûre. Espérons que nous voyons plus de marques de smartphones et de chargeurs tiers avec cette prise en charge, car cela pourrait simplifier et standardiser la charge rapide de manière considérable.