Samsung Galaxy S20 Plus Review: Achetez celui-ci

Si vous êtes un utilisateur expérimenté, vous connaissez probablement les téléphones Samsung Galaxy S; en particulier, les variantes haut de gamme Plus. Cette année, la gamme Galaxy S20 se décline en trois saveurs, et le modèle Plus n’est pas au top. Nous avons déjà examiné le Galaxy S20 Ultra haut de gamme et l’alerte de spoiler: la plupart des gens ne devraient pas l’acheter. Prix ​​insensé mis à part, c’est tout simplement trop grand.

C’est pourquoi le Galaxy S20 Plus est si important. Il atteint toujours le statut d’utilisateur avancé, mais dans un ensemble légèrement plus abordable et moins maniable. Je pense que ce modèle – le Samsung Galaxy S20 Plus – est le bon téléphone pour la plupart des acheteurs, des utilisateurs expérimentés et des utilisateurs normaux. Lisez notre revue complète du Samsung Galaxy S20 Plus pour savoir pourquoi.

Notes de l’examen du Samsung Galaxy S20 Plus:

J’ai utilisé le Samsung Galaxy S20 Plus sur les réseaux T-Mobile et Verizon aux États-Unis pendant environ sept jours. L’appareil exécutait Samsung One UI version 2.1 sur Android 10 avec le numéro de build QP1A.190711.020.G986U1UEU1ATBN sur le correctif de sécurité Android du 1er mars 2020. Nous nous abstiendrons d’ajouter des notes d’avis jusqu’à ce que nous puissions tester les appareils dans notre suite complète de tests.

L’unité d’examen du Samsung Galaxy S20 Plus a été fournie à Android Authority par Samsung. Le modèle de cette revue est la variante américaine avec le Qualcomm Snapdragon 865 et 128 Go de stockage.

Design: très 2020, mais toujours ennuyeux

Je pense que Samsung a fait le la plupart des smartphones de 2020. Pour moi, c’est à la fois une bonne et une mauvaise chose.

Tout d’abord, objectivement, le Samsung Galaxy S20 Plus est un téléphone très bien conçu. Il est en verre et en métal et se sent aussi haut de gamme que son gigantesque étiquette de prix le permet. C’est un peu lourd sans se sentir lourd. Je craignais que le S20 Plus soit trop grand pour la plupart des gens, mais je me trompais définitivement. Il n’y a pratiquement aucun cadre autour de l’écran, ce qui le rend à peu près aussi grand que le Google Pixel 4 XL.

L’écran donne au téléphone un aspect moderne, mais l’arrière du téléphone me semble ennuyeux. Le coloris noir que j’ai est élégant, bien sûr, mais entre le module de caméra trapu et déséquilibré et les options de couleurs ternes cette année, je ne peux pas m’empêcher de penser que Samsung a renoncé à faire un design frappant cette fois-ci. Je pense que la société essaie de laisser le module de caméra être le «facteur wow» sur la ligne S20, mais pour moi, ce n’est vraiment rien de spécial.

L’écran du Galaxy S20 Plus est fantastique. Tournez le téléphone et vous serez accueilli avec un design en verre d’aspect générique.

Le crédit qui est dû, cependant, le Galaxy S20 Plus n’a pas de bouton Bixby dédié. Impressionnant.

La plupart du temps, vous regarderez l’avant du téléphone et je suis heureux de dire que Samsung a tout réglé dans ce domaine. La caméra perforée centrée est définitivement préférée à la caméra frontale décalée du Galaxy S10e. J’ai cessé de le remarquer après un certain temps. Samsung s’est également (enfin!) Éloigné des écrans en cascade. Les côtés de l’écran du S20 Plus sont légèrement incurvés mais pas vraiment visibles. Si quoi que ce soit, la légère courbe aide à rendre le téléphone un peu plus maniable.

Qu’y a-t-il d’autre à dire sur les écrans Samsung? L’écran du Galaxy S20 Plus est la référence à mes yeux – l’écran que tous les autres écrans aspirent à devenir lorsqu’ils grandissent. Il dispose d’un écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec une résolution de 3200 x 1440 et un rapport d’aspect de 20: 9. Donc, il est grand, mince et super net.

Ajoutez à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement plus fluide et vous avez vous-même un gagnant. Cependant, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est supérieur à la résolution Full HD + (2 400 x 1 080), donc vous retomberez à 60 Hz si vous voulez la résolution Quad HD + complète. Samsung a probablement limité le taux de rafraîchissement élevé à Full HD + pour économiser la durée de vie de la batterie. Je pense que c’était une bonne décision.

Performance et matériel

Les mauvaises performances ne sont essentiellement pas un problème pour les smartphones phares de nos jours, et cela est particulièrement vrai pour la gamme Galaxy S20. Si vous pensez à une spécification qui arrive en tête des graphiques, le Galaxy S20 Plus l’a. Il est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 865 soutenu par 12 Go de RAM. Et oui, c’est rapide. Les jeux, le multitâche et le défilement sur les réseaux sociaux sont un jeu d’enfant, et je n’ai remarqué aucun ralentissement tout au long du processus de test.

Certains diraient que 12 Go de RAM couplés à ce processeur rapide sont exagérés. Peut-être, mais permettez à Gary d’expliquer comment cette «surpuissance» se compare au Pixel 4, un smartphone aux spécifications décidément moyennes.

Pourquoi le S20 Plus a-t-il autant de RAM alors que les autres téléphones en ont environ la moitié? Non seulement la quantité élevée de RAM permet à l’appareil de garder plus d’applications en mémoire sans les fermer, Samsung vous permet également d’épingler jusqu’à trois applications dans la RAM. Vous n’utiliserez probablement pas cela souvent, mais si vous jouez à un grand jeu parfois décalé comme Fortnite et que vous souhaitez quitter l’application sans la fermer sur vous, vous pouvez simplement l’épingler dans la RAM pour qu’elle reste ouverte du tout fois.

Si vous essayez de choisir entre un Galaxy S20 Plus de 12 Go ou de passer au ridicule Galaxy S20 Ultra de 16 Go, je ne laisserais pas la RAM être un facteur décisif. 12 Go est absolument plus que suffisant.

Le S20 Plus est disponible en 128 Go (notre unité d’examen) et 512 Go de stockage. Les deux sont également livrés avec un emplacement pour carte microSD prenant en charge jusqu’à 1 To de cartes. Vous ne manquerez bientôt pas d’espace de stockage.

Pour un téléphone si performant, je suis surpris de voir que le capteur d’empreintes digitales intégré est si peu fiable. Il est beaucoup plus lent que les capteurs montés à l’arrière ou sur les côtés et beaucoup moins précis. Cela a fonctionné environ 70% du temps pour moi.

Un smartphone à 1200 $ ne devrait pas avoir de capteur d’empreintes digitales aussi lent et peu fiable.

Il existe également une option de déverrouillage du visage, beaucoup plus rapide que le capteur d’empreintes digitales. J’ai utilisé cela la majorité de la période d’examen sans problème.

Si vous avez hâte de sauter dans le train 5G, tous les modèles Galaxy S20 sont dotés de capacités 5G. Cependant, notre appareil n’était pas livré avec une carte SIM 5G, nous n’avons donc pas pu la tester. Les connexions 4G LTE sur T-Mobile et Verizon étaient solides et la qualité des appels était claire.

Les affichages à 120 Hz sont vraiment difficiles sur la batterie d’un téléphone. Heureusement, le Galaxy S20 Plus possède une grande cellule de 4500 mAh capable de durer toute la journée sur une charge, même avec l’affichage 120 Hz activé. J’ai passé la majeure partie de la période d’examen à utiliser le S20 Plus en mode 120 Hz. Tout au long de cette période, j’ai réussi à obtenir en moyenne cinq heures d’écran à l’écran chaque jour. C’est avec des podcasts en streaming et regarder quelques vidéos YouTube aussi, donc pour moi le Galaxy S20 Plus est un champion de la batterie.

À la mode typique de Samsung, le Galaxy S20 Plus est équipé d’un Wireless PowerShare (chargement sans fil inversé) et d’une charge filaire et sans fil de 25 W. Vous ne bénéficiez pas de la pleine charge filaire de 45 W disponible sur le Galaxy S20 Ultra, mais là encore, vous n’avez pas à payer de supplément pour un chargeur rapide non plus. Le chargement de zéro à 100% avec le chargeur 25W fourni a pris environ une heure et dix minutes, ce qui est correct pour un téléphone avec une batterie de 4500 mAh.

Caméra

Remarque: Les échantillons de caméras de cette revue ont été redimensionnés. Vous pouvez consulter les images en pleine résolution sur Google Drive.

La caméra est l’aspect le plus important d’un smartphone pour de nombreuses personnes, alors parlons de la configuration du Galaxy S20 Plus. Il s’agit de «l’enfant du milieu» de la gamme S20, donc sur le papier, il devrait être plus performant que le Galaxy S20 mais moins que l’Ultra. Cependant, je dirais que c’est le la configuration de caméra la plus performante que Samsung ait jamais faite, et celle à laquelle la plupart des gens devraient prêter attention.

Le Galaxy S20 Plus n’a pas de capteur principal de 108 MP, il n’y a donc pas de regroupement de pixels ici lorsque vous prenez des photos normales. La caméra principale est un capteur 12MP avec de gros pixels de 1,8 µm, qui éclipse les pixels de 0,8 µm de l’Ultra. Ainsi, je n’ai jamais rencontré de problèmes de concentration comme Eric l’a fait sur le S20 Ultra.

Prendre des photos en plein air avec beaucoup de lumière du jour vous donnera des images fantastiques qui peuvent rivaliser avec le Google Pixel 4. Les couleurs sont saturées et il y a beaucoup de détails dans chaque prise de vue, même lors d’un zoom avant. Ligne S10, donc je pense que Samsung obtient son post-traitement compris … au moins pour les prises de vue normales.

Essayez de prendre une photo de tout ce qui bouge et vous allez rencontrer des problèmes. Les chiens, les bébés et même les personnes qui posent pour des photos peuvent être difficiles à capturer sans obtenir une image floue. Je pense que la vitesse d’obturation est trop faible par défaut. Heureusement, il existe un mode pro parfaitement adapté dans l’application appareil photo si vous avez le temps de modifier certains paramètres avant de prendre une photo.

Ci-dessous, une image de ma femme et de mon neveu posant dans un musée. Bien que l’éclairage n’était pas génial, je n’ai pu mettre personne au point pendant toute ma vie. (C’est le meilleur coup que j’ai pris sur huit environ.)

Je ferai également écho à ce que presque tous les autres critiques ont dit à propos de la caméra arrière: le traitement de Samsung dans la caméra arrière rend les visages trop lisses, presque à un niveau contre nature.

Les images ci-dessous ont été prises avec la caméra arrière du S20 Plus, ainsi qu’avec la caméra arrière du Pixel 4 XL. Même avec l’optimiseur de scène désactivé (photo du milieu), tout est beaucoup trop lisse sur mon visage. Le post-traitement de Google fait toute la différence ici, tandis que le genre de Samsung ruine les choses.

Je dis que cela gâche un peu les choses, car ce n’est pas un problème avec le capteur 10MP orienté vers l’avant du S20 Plus. C’est assez bon, et je le préfère en fait à la caméra avant du Pixel 4 XL – quelque chose que je n’aurais jamais pensé dire.

Caméra avant Samsung Galaxy S20 Plus Caméra frontale Google Pixel 4 XL



Le traitement de Samsung ne dérange pas tous les sujets. La plupart des photos de chiens (quand ils sont encore), des photos de paysages et des photos de sujets se révèlent acceptables à magnifiques. L’image ci-dessous montre l’appareil photo de Samsung privilégiant des tons plus clairs et plus chauds, tandis que l’appareil photo du Pixel 4 semble plus naturel et équilibré. Il n’y a rien de mal à être plus lumineux et plus chaud, mais cela vaut la peine de garder à l’esprit lorsque vous choisissez un appareil photo pour smartphone qui fonctionne pour vous.

Samsung Galaxy S20 Plus Google Pixel 4 XL

Ce capteur principal de 12 MP est soutenu par un objectif ultra large de 12 MP avec des pixels de 1,4 µm, vous permettant de prendre des photos avec un zoom de 0,5x. Samsung a amélioré ses images super larges de la gamme Galaxy S10, le S20 Plus présentant une distorsion sensiblement moins importante sur les bords des photos ultra larges.

L’appareil photo ultra-large, associé au téléobjectif 64MP, vous offre une très grande variété d’options de prise de vue. Le S20 Plus prend en charge le zoom 0,5x jusqu’à un zoom 30x, bien qu’il ne prenne en charge que le zoom optique jusqu’à 3x. Rien de plus que le zoom hybride, ou un mélange de recadrage optique et numérique.

Les images au zoom 3x sont limpides et je suis rarement tombé sur une photo à zoom optique que je devais jeter. Tout ce qui dépasse le zoom 3x diminuera en qualité. Découvrez ci-dessous la différence entre les photos avec zoom 2x et 4x.

Et cela ne devrait pas surprendre, mais les images au zoom 30x sont presque inutilisables. Floues et trop traitées, elles ressemblent plus à des peintures à l’huile qu’à des photos réelles.

Samsung a amélioré le mode nuit sur le Galaxy S20 Plus, en particulier depuis la gamme Galaxy S10. Le mode nuit peut considérablement améliorer les images dans de mauvaises conditions d’éclairage, mais il peut également déformer certaines photos. Les images de la libellule et du squelette du T-Rex ci-dessus ont toutes été prises avec le mode nuit activé, et elles semblent toutes bonnes compte tenu des conditions d’éclairage difficiles du musée.

Jetez ensuite un œil à l’image du feu de camp ci-dessous. En fait, je préfère l’image avec le mode nuit désactivé: elle est plus naturelle, bien qu’il y ait moins de détails. Le S20 Plus a augmenté le détail de l’image du mode nuit à droite, mais presque au point de paraître peu naturel. Ce n’est pas du tout ce à quoi ressemblait le feu de camp.

Samsung Galaxy S20 Plus, mode nuit désactivé Samsung Galaxy S20 Plus, mode nuit activé



Complétons la section caméra avec quelques-unes des fonctionnalités les plus spécialisées. Le Galaxy S20 Plus prend en charge la capture vidéo 8K, que Samsung ne devrait pas utiliser comme argument de vente au début de 2020. Presque personne ne possède un téléviseur 8K, donc tout ce qu’il fait est de prendre de l’espace de stockage. Cependant, une fonctionnalité intéressante est que vous pouvez extraire des photos 33MP d’une vidéo 8K, ce qui constitue un cas d’utilisation potentiel pour l’option d’enregistrement haute résolution.

La capture vidéo standard, comme prévu, est bonne. Aucune de mes vidéos n’est sortie trop tremblante et le microphone correspond au zoom de la caméra afin que vous puissiez capturer un meilleur son lorsque vous zoomez sur un sujet. Le Galaxy S20 Plus vous permet également de retourner l’appareil photo vers l’avant sans arrêter la vidéo. Cool!

Ensuite, il y a la prise unique, un mode appareil photo qui capture plusieurs formats multimédias si vous ne pouvez pas choisir celui que vous souhaitez choisir à l’époque. Par exemple, si vous essayez de décider entre la prise d’une vidéo et quelques photos rapides de votre chien qui court dans la cour, l’utilisation du mode Prise unique couvrira toutes les bases. Il enregistrera une vidéo, quelques images différentes, un GIF et plus encore. Cela pourrait être quelque chose que vous montrez à vos amis lorsque vous montrez votre nouveau téléphone, mais je ne peux pas imaginer utiliser ce mode très souvent.

Une dernière chose: j’ai remarqué un certain retard dans l’application de l’appareil photo lors du passage d’un objectif à l’autre. Passer d’un zoom 0,5x à un zoom 30x n’est probablement pas facile pour l’appareil photo, mais l’application se bloque pendant quelques secondes avant de zoomer ou dézoomer parfois.

Samsung One UI est génial, mais gonflé

J’y vais: j’aime le logiciel du Galaxy S20 Plus. L’interface logicielle de Samsung a parcouru un long chemin au fil des ans, et je pense que One UI 2.1 est la meilleure itération à ce jour. Il est super personnalisable et vous pouvez le rendre aussi occupé ou simple que vous le souhaitez. Les notifications ne sont pas aussi intrusives qu’autrefois. Le thème sombre à l’échelle du système est génial, et j’aime que vous puissiez le définir selon un calendrier.

Mais ça devient vraiment ballonné. Le téléphone contient de nombreuses applications inutiles. En plus de toutes les applications Google habituelles et des applications Samsung en double, il y a également quatre applications Microsoft préinstallées, ainsi que des annonces pour télécharger des jeux plus promus depuis l’App Store de Samsung dans l’écran d’accueil de Samsung Daily. Il est également ennuyeux que Facebook soit préinstallé et vous ne pouvez pas le désinstaller, mais uniquement le désactiver.

Balayez vers la droite sur votre écran d’accueil et vous serez présenté avec Samsung Daily. C’est vrai, au revoir Bixby Home. Samsung Daily est en partie un agrégateur de nouvelles, en partie un service de recommandation d’applications et de thèmes, en partie un outil de découverte Spotify et en partie une publicité de récompenses Samsung Pay? Ce n’est certainement pas pour moi, mais cela pourrait être pour vous si vous êtes sur Flipboard, The Weather Channel ou si vous voulez des recommandations sur un casse-tête générique de match-trois du Galaxy Store.

Une interface utilisateur est un grand pas en avant, mais Samsung revoit lentement les mauvaises habitudes.

Pour chaque positif majeur avec One UI, il semble également y avoir un négatif. Prenez le panneau des paramètres rapides. Ses donc personnalisable et vous pouvez vraiment lui donner l’apparence que vous souhaitez. Mais il n’est agréable à utiliser qu’après avoir supprimé tous les fichiers indésirables que Samsung contient. 31 paramètres rapides sont disponibles par défaut, y compris Kids Home et Link to Windows. En outre, vous ne pouvez plus modifier la taille de la grille pour vos paramètres rapides, vous devrez donc vous en tenir à une disposition 4 x 4.

Cette même théorie positive / négative peut être appliquée à la thématisation. En ce qui me concerne, Samsung fait mieux le thème des appareils que tout autre OEM. Vous pouvez modifier tout ce qui concerne votre appareil: horloge de l’écran de verrouillage et affichage permanent, la couleur de votre horloge, l’une des icônes, les polices, les couleurs des paramètres rapides et bien plus encore. Génial! Cela peut également être écrasant. En plus de l’application Good Lock de Samsung – le puissant outil de personnalisation qui vous permet de créer un thème pour votre appareil et de changer l’apparence de différentes parties de l’interface utilisateur – vous bénéficiez également de l’application Theme Park de Samsung. Parc à thème est un autre application de thème qui vous permet de créer des thèmes uniques en fonction du fond d’écran de votre téléphone. C’est juste… beaucoup de travail avec.

L’objectif avec One UI était de rendre les logiciels de Samsung moins occupés et plus conviviaux. Je pense que c’est plus convivial, c’est sûr. Mais les ajustements de l’interface utilisateur de Samsung ne peuvent aller jusque-là, et je pense que beaucoup de gens vont être submergés par la quantité de contenu disponible sur ce téléphone.

Mais le logiciel ne se limite pas à l’interface utilisateur. Le Samsung Galaxy S20 Plus fonctionne sous Android 10, la dernière version d’Android. Cela signifie que vous avez accès à Live Caption, au mode Focus dans Digital Wellbeing, à des autorisations de sécurité améliorées, et plus encore. La navigation gestuelle de Google à partir de la ligne Pixel a également été ajoutée à la ligne Galaxy S20, vous pouvez donc choisir entre les gestes de Samsung, les gestes de Google ou le système de navigation traditionnel à trois boutons.

Au cours de la dernière année, Samsung a également été très rapide avec les mises à jour logicielles, battant parfois même Google au poing avec des mises à jour de sécurité.

Il existe une poignée d’autres petites fonctionnalités logicielles telles que Music Share, Quick Share, l’intégration de Google Duo dans le numéroteur, qu’Eric a couvert dans son examen complet du Galaxy S20 Ultra.

Spécifications du Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20Samsung Galaxy S20 PlusSamsung Galaxy S20 UltraDisplay6,2 pouces Dynamic AMOLED

3.200 x 1.440

Rapport 20: 9

Taux de rafraîchissement de 120 Hz à 1080p

Taux de rafraîchissement de 60 Hz à 1440p

Certifié HDR10 + AMOLED dynamique de 6,7 pouces

3.200 x 1.440

Rapport 20: 9

Taux de rafraîchissement de 120 Hz à 1080p

Taux de rafraîchissement de 60 Hz à 1440p

Certifié HDR10 + AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces

3.200 x 1.440

Rapport 20: 9

Taux de rafraîchissement de 120 Hz à 1080p

Taux de rafraîchissement de 60 Hz à 1440p

Processeur certifié HDR10 +Qualcomm Snapdragon 865 ou Samsung Exynos 990Qualcomm Snapdragon 865 ou Samsung Exynos 990Qualcomm Snapdragon 865 ou Samsung Exynos 990RAM12GB12GB12 ou 16GBStorage128GB128 ou 512GB128 ou 512GBMicroSDOui, jusqu’à 1 To, jusqu’à 1 To, jusqu’à 1 To

Charge filaire et sans fil rapide4 500 mAh

Charge filaire et sans fil rapide5,000mAh

Recharge filaire et sans fil rapide

– Grand angle: 12 MP, 1 / 1,76 “, ƒ / 1,8, 1,8 µm

– Téléobjectif: 64MP, ƒ / 2.0, .8µm

– Ultra-large: 12MP, ƒ / 2,2, 1,4µm

Zoom optique / numérique hybride 3x, zoom super résolution jusqu’à 30x

De face:

– 10 MP, ƒ / 2,2, 1,22 µm, AF

Arrière:

– Grand angle: 12 MP, 1 / 1,76 “, ƒ / 1,8, 1,8 µm

– Téléobjectif: 64MP, ƒ / 2.0, .8µm

– Ultra-large: 12MP, ƒ / 2,2, 1,4µm

– Capteur de temps de vol VGA

Zoom optique / numérique hybride 3x, zoom super résolution jusqu’à 30x

De face:

– 10 MP, ƒ / 2,2, 1,22 µm, AF

Arrière:

– Grand angle: 108 MP, 1 / 1,33 “, ƒ / 1,8, 0,8 µm

– Téléobjectif: 48 MP, ƒ / 3,5, 0,8 µm

– Ultra-large: 12MP, ƒ / 2,2, 1,4µm

– Capteur de temps de vol VGA

Zoom optique / numérique hybride à 10x

Super résolution à 100x

De face

– Capteur 40MP, ƒ / 2.2, .7µm, AF

Prise en charge de Connectivity4G LTE

5G (sub-6 GHz, DSS, TDD / FDD, SA et NSA, pas de mmWave) Prise en charge 4G LTE

5G (sub-6GHz, DSS, TDD / FDD, SA et NSA, mmWave) Prise en charge 4G LTE

Système d’exploitation 5G (sous-6 GHz, DSS, TDD / FDD, SA et NSA, mmWave) One UI 2.0

Android 10One UI 2.0

Android 10One UI 2.0

Android 10Résistance à l’eauIP68IP68IP68SécuritéCapteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visageCapteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visageCapteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visage

163g73,8×161,9×7,8 mm

186g76x166.9x8mm

220g

Valeur et concurrence

Téléphone premium, prix premium. Samsung ne se dérobe plus à la barrière des prix de 1000 $. Le modèle de base Galaxy S20 Plus coûte 1199 $ déverrouillé, avec le modèle 512 Go pour 1349 $.

Heureusement, Samsung ne pense pas (temporairement) que vous devriez payer autant pour le Galaxy S20 Plus, c’est pourquoi vous voudrez profiter des offres de reprise que la société propose sur son site Web. Les options d’échange sont limitées (téléphones Samsung, Apple et Google uniquement), mais si votre ancien appareil est éligible, vous pouvez économiser quelques centaines de dollars sur le prix de la vignette.

Les offres individuelles de transporteur peuvent également aider à atténuer le choc des autocollants du Galaxy S20 Plus, si cela ne vous dérange pas d’entrer dans votre magasin Verizon local pour en acheter un.

Samsung Galaxy S20 Le dernier et le plus grand de Samsung

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra sont des smartphones 5G super premium de la société sud-coréenne. Peu importe ce que vous recherchez, la gamme Galaxy S20 a probablement quelque chose pour répondre à vos besoins.

Encore une fois, ce téléphone est sacrément cher, nous devons donc demander si Samsung en fait assez ici pour garantir le prix. Cloue-t-il les bases? Je le pense. Il a une bonne autonomie de batterie, un écran fantastique, un matériel bien construit, des caméras polyvalentes et un logiciel meilleur que la moyenne. Je ne suis tout simplement pas sûr que le Samsung Galaxy S20 Plus vaut 200 $ de plus au lancement que le Galaxy S10 Plus à partir de 2019. On dirait que Samsung charge plus pour le plaisir de charger plus.

Samsung est également l’un des rares fabricants à dépasser volontiers ce prix de 1000 $. Apple charge bien sûr un bras et une jambe pour sa série iPhone 11 Pro, bien que Google garde les choses bien sous la marque 1K avec le Pixel 4 XL. Le LG V60, l’un des concurrents du Galaxy S20 Plus ici aux États-Unis, atterrira également pour moins de 1 000 $.

Samsung Galaxy S20 Plus: le verdict

Le Samsung Galaxy S20 Plus est une entreprise jetant un million de choses contre un mur et faisant en sorte que la plupart d’entre elles collent.

Traduction: C’est beaucoup de smartphone. Le logiciel et les caméras peuvent être trop pour certaines personnes, et tout le monde n’a pas besoin de tous les petits extras inclus par Samsung ici. Mais c’est peut-être ce que les gens veulent pour 1 200 $.

Le Samsung Galaxy S20 Plus est un enfer de smartphone. C’est l’un des seuls téléphones dont je dirais qu’il vaut 1 200 $.

Si vous dépensez ce genre d’argent, vous feriez mieux de vous attendre à un sacré smartphone. Le Samsung Galaxy S20 Plus est un enfer d’un smartphone. C’est probablement le seul téléphone Android dont je dirais qu’il vaut ce genre d’argent.

Je ne peux pas dire que le Galaxy S20 Plus est le meilleur dans toutes les catégories, mais il est très proche dans beaucoup de ces catégories. C’est le smartphone le plus complet que j’utilise depuis des années. Je ne sais pas comment Samsung l’a fait, mais il a pris l’un des meilleurs smartphones phares de 2019 et l’a amélioré notamment pour 2020.

C’est tout pour notre test du Samsung Galaxy S20 Plus. Est-ce que ce sera votre prochain téléphone? Est-ce trop cher? Dites-nous ce que vous en pensez.

