Samsung Galaxy S20 Plus vs Sony Xperia 1 II: séance photo

Crédit: Robert Triggs / Android Authority

Malgré la construction des capteurs d’image utilisés par un certain nombre d’appareils photo pour smartphones de haut niveau, les combinés Sony n’ont jamais tout à fait perfectionné leur jeu de photographie mobile. Le Sony Xperia 1 II est doté de fonctionnalités de marque Alpha et d’objectifs Zeiss afin de nous convaincre que cette fois est différente.

Aujourd’hui, nous sortons l’appareil photo du téléphone avec le Samsung Galaxy S20 Plus. Le produit phare de Samsung en 2020 est un jeu de tir capable et un téléphone qui devrait être sur presque tous les radars des clients haut de gamme. Mais voyons si le Sony Xperia 1 II est un achat compétitif pour ceux d’entre vous qui apprécient la qualité de la caméra.

Samsung Galaxy S20 Plus vs appareil photo Sony Xperia 1 II: Spécifications

Avant de plonger dans les images, examinons ce que chaque smartphone propose dans le département appareil photo.

Les deux combinés offrent une formule familière, avec des capteurs de zoom principal, grand angle et téléobjectif pour un ensemble très flexible. Les téléphones incluent également un capteur de profondeur de temps de vol basse résolution pour améliorer la qualité du bokeh logiciel.

Samsung Galaxy S20 PlusSony Xperia 1 Appareil photo IIMain12 mégapixels

Ouverture f / 1,8

Capteur 1 / 1,76 pouces

Double pixel PDAF OIS12 mégapixels

Ouverture f / 1,7

Capteur 1 / 1,7 pouces

PDAF double pixel, OIS Appareil photo secondaire Grand angle

12 mégapixels

Ouverture f / 2.2 Grand angle 124 °

12 mégapixels

Ouverture f / 2.2

Capteur 1 / 2,55 pouces

PDAF double pixel Troisième appareil photo Zoom hybride 3x

64 mégapixels (16 MP en binôme)

ouverture f / 2.0

Capteur 1 / 1,72 pouces

PDAF, zoom optique OIS3x

12 mégapixels

Ouverture f / 2,4

Capteur 1 / 3,4 pouces

PDAF, OIS Quatrième caméra Profondeur (temps de vol)

0,3 mégapixels Profondeur (temps de vol)

0,3 mégapixels

Malgré les similitudes du package, un examen plus approfondi des spécifications révèle des différences intéressantes. Le capteur principal 12MP de Sony est légèrement plus grand et offre une ouverture légèrement plus large que la configuration 12MP de Samsung, suggérant une meilleure capture de la lumière. Alors que Sony s’en tient à des capteurs 12MP sur toute la ligne, Samsung a une option de zoom 64MP pour plus de détails, mais en s’appuyant sur une approche logicielle hybride pour son zoom 3x. Nous devrons voir si c’est une meilleure approche par rapport au capteur de zoom optique 3x 1 / 3,4 pouces de Sony.

Samsung Galaxy S20 Plus vs Sony Xperia 1 II: exemples

Si vous souhaitez analyser les images vous-même, cliquez ici pour des échantillons de qualité complète. Notez également que j’ai utilisé l’application standard pour appareil photo Xperia 1 II, plutôt que Photo Pro, et voyez également comment les deux téléphones traitent les photos avec le moins de saisie manuelle possible.

La différence la plus immédiatement perceptible entre les appareils photo Galaxy S20 Plus et Xperia 1 II est leur traitement des couleurs. Samsung opte pour des couleurs percutantes qui sont franchement exagérées dans la plupart des situations. Vous pouvez le voir sensiblement dans un ciel trop bleu, des verts végétaux et des roses / rouges profonds. Le Xperia 1 II est plus conservateur et réaliste avec sa palette de couleurs, mais les deux peuvent apparaître un peu trop chauds dans certains cas. Le combiné de Sony ne fait pas aussi bien avec le HDR que Samsung, qui offre un excellent contrôle de l’exposition.

Samsung Galaxy S20 Plus Sony Xperia 1 II Samsung Galaxy S20 Plus Sony Xperia 1 II

Le Galaxy S20 Plus offre également une capture de détails légèrement meilleure et un bruit plus faible que le Xperia 1 II, bien que les deux caméras soient assez bonnes à cet égard et que vous devez vraiment rogner. Ces différences deviennent plus prononcées avec les caméras grand angle. Les images de Sony ont un grain notable et un traitement légèrement moins visible. Cependant, le Xperia 1 II a du mal avec la concentration et les détails par rapport à la mise en œuvre de Samsung. Aucun objectif grand-angle n’est parfait, cependant, et vous trouverez une aberration chromatique et une distorsion de l’objectif en abondance.

Samsung Galaxy S20 Plus 100% recadrage Sony Xperia 1 II 100% recadrage Samsung Galaxy S20 Plus large Sony Xperia 1 II large

J’ai également pris quelques photos de bokeh rapides pour tester la façon dont ces téléphones gèrent la détection des bords et la qualité du bleu. La détection des bords est assez bonne sur les deux téléphones, bien que le Xperia 1 II soit un nettoyeur de fraction. Les capteurs de profondeur ajoutés aident les deux téléphones avec une précision bokeh. Cependant, Sony opte pour un bokeh plus doux par défaut, qui semble plus naturel et a une progression plus réaliste de la mise au point à la mise au point.

Samsung Galaxy S20 Plus crop Sony Xperia 1 II crop Samsung Galaxy S20 Plus crop Sony Xperia 1 II crop

Zoom

La plus grande différence matérielle avec le Galaxy S20 Plus vs Xperia 1 II est les caméras zoom. Sony opte pour une résolution inférieure mais un zoom optique 3x, tandis que Samsung utilise une technologie de zoom hybride et haute résolution. Les résultats sont… intéressants.

En plein écran, les deux téléphones semblent offrir des niveaux de détail comparables. Au lieu de cela, c’est la différence de traitement familière, comme la couleur et le HDR / exposition, qui est le plus évidente entre les deux. Dans l’ensemble, Samsung est le plus cohérent sur les trois appareils photo, mais cela ne veut pas dire que les résultats de Sony semblent mauvais dans la plupart des cas.

Samsung Galaxy S20 Plus Zoom 3x Sony Xperia 1 II Zoom 3x Samsung Galaxy S20 Plus 3x 100% recadrer Sony Xperia 1 II 3x 100% recadrer

Cependant, le recadrage à 100% sur ces images zoom révèle les lacunes de l’approche hybride de Samsung. Les détails ne tiennent certainement pas aussi bien sur le Galaxy S20 Plus et il y a des signes évidents de traitement lourd de la mise à l’échelle hybride. Ce n’est pas le pire que j’ai vu, mais ça n’a pas l’air génial.

Le Xperia 1 II résiste beaucoup mieux grâce à sa longueur de zoom optique, avec beaucoup moins de signes de traitement lourd. Cependant, l’approche hybride de Samsung conserve un aspect cohérent à travers les niveaux de zoom tandis qu’il y a un saut évident de qualité à 3x avec le Xperia 1 II. Curieusement, l’appareil photo de Sony n’utilise pas réellement l’objectif optique si vous pincez le zoom jusqu’à 3x. Vous devez cliquer sur l’icône 3x pour obtenir la meilleure qualité de zoom. De même pour accéder à l’objectif grand angle.

Lumière faible

Le Samsung Galaxy S20 Plus et le Sony Xperia 1 II s’appuient sur des modes nuit à longue exposition pour prendre des photos dans l’obscurité, ce qui entraîne un certain flou et une perte de précision. Le flou de mouvement affecte le plus le modèle Xperia, suggérant un algorithme de recomposition d’image légèrement inférieur. Voir la première image. L’absence de capture HDR multi-images n’aide pas non plus ici. Mais en ce qui concerne les détails et le bruit, les deux capteurs fonctionnent à nouveau de très près. Il s’agit d’une mise à niveau majeure par rapport aux produits phares Sony précédents, qui manquait d’un mode de prise de vue dédié en basse lumière.

Samsung Galaxy S20 Plus Sony Xperia 1 II Samsung Galaxy S20 Plus Sony Xperia 1 II

Le combiné de Sony avance avec une plage dynamique et des couleurs lors de la prise de vue dans des conditions de très faible luminosité. Vous pouvez le remarquer en particulier dans la deuxième image, où les fleurs conservent beaucoup mieux leur couleur. Cependant, Samsung corrige mieux les sources de lumière trop chaudes.

Samsung Galaxy S20 Plus vs appareil photo Sony Xperia 1 II: le verdict

Crédit: Robert Triggs / Android Authority

Malgré ma plainte régulière au sujet de la sursaturation de Samsung, son dernier produit phare arrive en tête dans notre confrontation Galaxy S20 Plus vs Xperia 1 II. Le S20 Plus offre une qualité d’image et un traitement cohérents sur les trois appareils photo, le logiciel fait tout ce que vous voulez et le téléphone offre de bonnes options HDR et mode nuit.

Le Sony Xperia 1 II marque cependant quelques points par rapport au S20 Plus. La saturation et la précision des couleurs du téléphone sont nettement meilleures et il offre une plage dynamique supérieure en basse lumière. Le logiciel bokeh du téléphone est un peu mieux aussi. Sony est également plus léger sur le post-traitement, exposant quelques défauts de plus en échange d’un joli grain.

Le manque de HDR décent de Sony entraîne des problèmes d’exposition.

Je veux vraiment aimer l’appareil photo du Xperia 1 II, car il fait beaucoup de bien. Cependant, l’absence d’une implémentation HDR décente entraîne beaucoup trop de prises de vue avec des reflets soufflés ou des ombres mal exposées. Ceux-ci semblent tout simplement mauvais à côté de tout appareil photo de smartphone moderne. Il y a un mode HDR multi-images plus fonctionnel dans l’application Photo Pro, mais cela devrait vraiment être une fonctionnalité standard dans l’application par défaut. De même, la situation étrange avec l’activation de l’objectif zoom suggère que Sony ne prête toujours pas assez d’attention aux moindres détails de son expérience de caméra.

