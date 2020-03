Samsung Galaxy S20, S20 Plus obtenez une remise de 200 $ sur certaines boutiques en ligne

Les téléphones Samsung Galaxy S20 ont beaucoup à offrir en termes de spécifications et de fonctionnalités. Leurs performances exceptionnelles, leur ensemble d’appareils photo polyvalent et leurs superbes designs en font l’un des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter en ce moment.

Les téléphones premium ont un prix élevé. La variante de base du S20 ordinaire vous coûtera 1000 $, tandis que le S20 Ultra vous coûtera 1400 $.

Cependant, vous avez de la chance si vous cherchez à acheter un produit phare du Galaxy S20 pour moins de 1 000 $. Les Galaxy S20 et S20 Plus sont disponibles avec une remise de 200 $ dès maintenant chez B&H Photo et Best Buy.

Les remises s’appliquent aux modèles de stockage 128 Go et 512 Go. Best Buy offre également un rabais supplémentaire de 50 $ sur les appareils déverrouillés si vous activez les services de l’opérateur au moment de l’achat. Malheureusement, le S20 Ultra haut de gamme est toujours au prix de 1400 $.

Donc, si le S20 ou le S20 Plus vous chatouillent, vous pouvez trouver les offres sur B&H Photo et Best Buy via les boutons ci-dessous.

Samsung Galaxy S20 Le dernier et le plus grand de Samsung

Le Samsung Galaxy S20 est un smartphone 5G super premium de la société sud-coréenne. Peu importe ce que vous recherchez, le Galaxy S20 a probablement quelque chose pour répondre à vos besoins.

Samsung Galaxy S20 Plus L’un des derniers et des meilleurs de Samsung

Le Samsung Galaxy S20 Plus est un appareil 5G super premium de la société sud-coréenne. Avec ses caméras polyvalentes, son logiciel personnalisable et son écran haut de gamme, ce combiné est l’un des smartphones les plus complets jamais conçus.