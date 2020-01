Samsung Galaxy S20 Ultra 5G et le reste de la famille S20 fuit presque entièrement

91Mobiles

Nous ne sommes qu’à quelques semaines du 11 février, jour officiel du lancement de la prochaine famille de smartphones Samsung Galaxy S20. Maintenant, grâce à Ishan Agarwal et 91Mobiles, nous avons vu des rendus de presse officiels des trois appareils de la famille, y compris le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Pour être clair, ce ne sont pas des rendus basés sur la CAO. Nous les avons déjà vus de la source fiable @OnLeaks. Au lieu de cela, ce sont des rendus de presse officiels créés par Samsung qu’Agarwal a en quelque sorte obtenus. En d’autres termes, ce sont probablement les conceptions officielles et finales de la famille Galaxy S20.

En plus des rendus, Agarwal a également donné de nouvelles informations concernant les spécifications et les prix des nouveaux smartphones. Découvrez tout ce que nous avons appris ci-dessous.

Samsung Galaxy S20 et Galaxy S20 5G

Ci-dessus, vous pouvez voir le rendu de presse divulgué pour la variante 4G du Samsung Galaxy S20. Cela ressemble beaucoup aux fuites basées sur la CAO que nous avons déjà vues, mais le module de caméra est un peu différent. Vous pouvez clairement voir la configuration à triple objectif, qui sera censé être un 12MP de large, un téléobjectif de 64MP et un ultra-large de 12MP associé à un flash LED.

Ces rendus de presse semblent également confirmer que Samsung a abandonné le bouton Bixby sur ses produits phares, car il a suggéré qu’il le ferait à l’avenir lorsque le Galaxy Note 10 ne comportait pas le bouton.

Le Galaxy S20 et son frère alimenté en 5G devraient avoir la même apparence à l’extérieur, bien que les spécifications internes puissent légèrement différer. Le prix sera la principale différence entre eux, la variante 4G commençant probablement à 899 € (~ 993 $) et la variante 5G commençant probablement à 999 € (~ 1103 $).

Samsung Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Plus 5G

Le Samsung Galaxy S20 Plus est naturellement un peu plus grand que le Galaxy S20. Il dispose également d’un système de caméra à quatre objectifs qui sera censé être un 12MP de large, un téléobjectif de 64MP, un ultra-large de 12MP et un capteur ToF.

Le prix du Galaxy S20 Plus 5G serait de 1099 € (~ 1213 $). Bien que Agarwal et 91Mobiles ne le disent pas, cela suggère que la variante 4G du Galaxy S20 Plus pourrait commencer à 999 € (~ 1103 $).

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Bien que nous ayons vu de nombreuses fuites suggérer son existence, il s’agit de la première fuite «officielle» que nous ayons vue qui confirme à peu près qu’il y aura un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Contrairement aux deux autres appareils, nous ne nous attendons pas à ce qu’il y ait une variante 4G de ce téléphone méga-premium.

La star de l’émission ici est le module de caméra à l’arrière. Le capteur principal aurait une largeur de 108MP avec un téléobjectif de 48MP et un ultra-large de 12MP. Les premières fuites suggéraient qu’il y aurait également un capteur ToF, mais nous n’en voyons pas ici. Au lieu de cela, nous voyons un système de zoom périscope que Samsung annonce directement sur le téléphone lui-même comme un zoom 100x. Certes, seule une partie de celui-ci sera optique, le reste étant numérique, mais c’est toujours un exploit assez étonnant.

Il est un peu difficile à lire dans le rendu, mais le module de la caméra contient également les mots “Space Zoom”, ce qui suggère que Samsung affrontera Google avec une sorte de fonction d’astrophotographie, un aspect majeur de la série Pixel 4.

Évidemment, toute cette puissance de caméra sera chère. Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G commencerait prétendument à 1349 € (~ 1490 $). Si cela est vrai, cela en ferait le prix de départ le plus cher pour n’importe quel téléphone de la série Galaxy S.

