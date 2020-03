Samsung Galaxy S20 Ultra contre Google Pixel 4 XL

Google a mis ces dernières années la barre en ce qui concerne la qualité de l’image sur les smartphones. Ses téléphones Pixel ont tous été des tireurs solides et le Pixel 4 XL ne fait pas exception. Samsung met également des appareils photo haut de gamme dans ses téléphones. Le nouveau Galaxy S20 Ultra est un puissant ajout à sa liste. Naturellement, une comparaison Galaxy S20 Ultra vs Pixel 4 XL est pour voir quel est le tireur de smartphone supérieur.

Galaxy S20 Ultra vs Pixel 4 XL: Spécifications

Commençons par le matériel. Les deux téléphones ont des systèmes assez complexes à bord, avec plusieurs caméras travaillant en coordination pour produire des photos.

Le tireur principal du Galaxy S20 Ultra capture 108 MP à f / 1,8. À noter: il possède un très grand capteur 1 / 1,33, ce qui lui permet de capturer beaucoup de lumière. C’est ce qui alimente ses fonctionnalités nocturnes. Les photos prises avec cet appareil photo sont groupées par un facteur de neuf (non-binning) à 12 MP chacune, mais la pleine résolution est disponible en appuyant sur un bouton. L’appareil photo téléobjectif prend des clichés de 48 MP à f / 3,5, l’ultra-large prend des clichés de 12 MP à f / 2,2, et l’appareil photo selfie prend des clichés de 40 MP (groupés à 10 MP) à f / 2,2. C’est beaucoup de capteurs et de lentilles.

Google a adopté une approche plus simple avec son Pixel 4 XL. Les téléphones Pixel précédents reposaient sur un seul objectif pour tous les travaux de photographie. La série 4 est la première à passer à deux caméras. L’imageur principal dispose d’un capteur 12,2 MP à f / 1,7 tandis que le téléobjectif 2x a un capteur 16 MP à f / 2,4. La caméra selfie a un capteur de 8,1 MP à f / 2,0. Il n’y a pas de capteurs ultra-larges ni de profondeur de champ à bord.

Il convient de noter que les téléphones sont alimentés par différents processeurs. Là où le S20 Ultra a le dernier Snapdragon 865 de Qualcomm, le Pixel 4 XL a le Snapdragon 855 de l’ère 2019 sous le capot. Le 865 offre plus de puissance de traitement de pixels grâce à son processeur de signal d’image amélioré et à son processeur de calcul numérique. Malheureusement, il est difficile de quantifier exactement comment cette différence se produit dans le monde réel.

En regardant ces composants, il pourrait être facile de penser que Samsung a déjà battu Google, mais il y a tellement plus dans la photographie que le silicium brut.

Voir: Courte critique du Samsung Galaxy S20 Ultra | Avis sur Google Pixel 4 XL

Applications et fonctionnalités

Les spécifications sont ce qui alimente les fonctionnalités logicielles que nous utilisons pour déclencher des instantanés. Comment sont les applications d’appareil photo de Samsung et de Google?

Samsung et Google ont des applications de caméra utilisables qui facilitent la recherche et l’utilisation des fonctionnalités. Une double pression sur le bouton d’alimentation lance l’application appareil photo des S20 Ultra et Pixel 4 XL en un clin d’œil. C’est toujours le moyen le plus rapide d’accéder à la caméra.

Samsung a récemment simplifié l’interface utilisateur de sa caméra dans One UI 2.0. Le déclencheur est bien en vue, avec les modes de l’appareil photo et les outils de zoom à proximité. J’aime que Samsung fasse de certains contrôles (flash, minuterie, rapport hauteur / largeur, etc.) un jeu d’enfant à régler en quelques tapotements rapides. Les modes de prise de vue incluent photo, vidéo, prise individuelle, pro, panorama, nourriture, nuit, mise au point en direct (portrait), vidéo avec mise au point en direct, vidéo pro, super slow-mo, slow-mo et hyperlapse.

Le mode le plus important est la prise unique, qui enregistre jusqu’à 10 secondes de vidéo, puis génère automatiquement jusqu’à neuf types de fichiers photo / vidéo différents pour le partage.

L’application appareil photo de Google a toujours été parmi les plus simples. Les outils de prise de vue de base sont presque identiques à ceux de Samsung. Le déclencheur est simple à localiser et vous pouvez faire défiler les différents modes d’un simple geste du doigt. Avec l’application Google, vous devez appuyer sur une flèche pour accéder aux commandes secondaires pour le flash, la minuterie, le format d’image, etc. C’est une étape de plus que ce qui est requis sur le S20. Les modes du Pixel 4 XL incluent la photo, la vidéo, le portrait, la vue nocturne, le panorama, la photo sphère, le ralenti, le time-lapse, le terrain de jeu (AR) et Google Lens.

Night Sight est le coup de maître de Google. Il permet essentiellement au Pixel 4 XL de voir dans le noir. C’est tout à fait quelque chose.

De manière générale, le S20 Ultra offre plus de fonctionnalités brutes que le Pixel 4 XL, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il prend de meilleures photos.

Remarque: Tous les exemples de photos de notre article ont été redimensionnés à des fins d’affichage. Des exemples en pleine résolution sont disponibles ici.

Lumière du jour

Samsung Galaxy S20 Ultra échantillon de vélo ensoleillé Google Pixel 4 XL échantillon de vélo ensoleillé

C’est un coup dur: un vélo blanc contre une surface bronzée en plein soleil. Si vous me demandez, la prise de vue Samsung a de petites zones qui sont soufflées dans les ailes, mais elle n’est pas autrement surexposée. Le Pixel a fait un travail légèrement meilleur en termes d’exposition et de balance des blancs.

Voici quelques échantillons supplémentaires prélevés vers midi, montrant beaucoup d’ombre et de contraste. Les photos Pixel sont tout simplement plus précises pour la scène et offrent également une touche plus de détails.

Gagnant: Pixel 4 XL

Détail

Détails de l’échantillon de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra Détails de l’échantillon de l’appareil photo Google Pixel 4 XL Bonbons de l’échantillon de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra Bonbons de l’échantillon de l’appareil photo Google Pixel 4 XL

Il y a beaucoup de lignes et de petites choses sur ces photos, et la plupart d’entre elles sont visibles grâce à une mise au point nette. Lorsque vous zoomez de très près, le S20 Ultra affiche juste un peu plus de détails que le Pixel 4 XL, probablement grâce à son capteur 108MP fou.

Gagnant: S20 Ultra

Portrait / selfie

Échantillon d’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra bokeh Google Pixel 4 XL échantillon mode appareil photo

Les deux téléphones ont fait du bon travail avec le bokeh ici. Les bords de l’arbre sont parfaitement nets, tandis que le flou d’arrière-plan n’est pas trop agressif. Le téléphone de Samsung n’était pas en mesure de capturer autant de détails clairs dans l’écorce de l’arbre, contrairement au téléphone Google. Quoi qu’il en soit, les deux coups sont bons et je ne pense pas qu’il y ait un gagnant clair.

Les portraits réels montrent des résultats plus nets. Malgré le léger problème avec mes cheveux dans la photo selfie du Pixel 4, je pense que le Pixel a capturé plus de portraits / selfies d’apparence naturelle par rapport au S20 Ultra, qui a biaisé la balance des blancs un peu trop chaud. De plus, le S20 a tendance à adoucir les visages. Je me ressemble plus dans les plans à droite.

Gagnant: Pixel 4 XL

Couleur

Échantillon de caméra Samsung Galaxy S20 Ultra couleur de la communauté Google Pixel 4 XL échantillon couleur de la communauté Échantillon de caméra Samsung Galaxy S20 Ultra couleur ombrée Google Pixel 4 XL échantillon de couleur caméra

Ces photos sont presque identiques. J’ai pris ces photos car elles offraient des couleurs vives au soleil (en haut) et des couleurs sourdes à l’ombre (en bas). Le S20 Ultra et le Pixel 4 XL ont tous deux réussi à garder la couleur brillante au soleil sans la surexposer. Les images ombrées sont pratiquement parfaites, ce qui signifie que ce que vous voyez sur les photos est exactement ce que mes yeux ont vu dans la vraie vie.

Gagnant: Cravate

HDR

Échantillon de caméra Samsung Galaxy S20 Ultra sous le pont Échantillon de caméra Google Pixel 4 XL sous le pont

Ici, le Pixel fait un meilleur travail à la fois avec l’exposition et la balance des blancs. Vous pouvez voir plus de détails dans le dessous du pont ombré dans la photo Pixel, et la scène globale est moins jaune que dans la photo S20. Quoi qu’il en soit, ce sont deux bonnes images, bien que vous remarquiez peut-être une tendance avec les photos du S20 à ce stade (indice: il commence par “y” et se termine par “ellow”.)

Gagnant: Pixel 4 XL

Lumière faible

Exemple de caméra Samsung Galaxy S20 Ultra construction de prise de vue régulière Exemple de caméra Google Pixel 4 XL construction de mode régulier Exemple de caméra Samsung Galaxy S20 Ultra barre de prise de vue régulière

Voici deux plans nocturnes de bâtiments illuminés. Le S20 Ultra fait un travail légèrement meilleur. Il capture juste un peu plus de lumière que le Pixel et cela conduit à des photos plus nettes et plus visibles. Je souhaite que plus d’arrière-plan soit visible sur ces photos. Étonnamment, le S20 offre cette fois une meilleure balance des blancs.

Gagnant: S20 Ultra

Zoom

Parlons du zoom pendant une seconde. Le S20 Ultra emplacement entier est des niveaux de zoom incroyables. L’appareil dispose d’une caméra ultra grand angle qui offre un zoom 0,5x, en plus d’offrir des zooms 1x, 2x, 4x, 5x, 10x, 30x et, oui, même 100x. Le S20 Ultra de Samsung le fait en mélangeant son téléobjectif à zoom optique jusqu’à 4x avec le recadrage numérique du capteur 48MP pour atteindre la revendication 100x. Vous pouvez voir dans les exemples ci-dessous à quel point c’est vraiment efficace.

N’oublions pas Google. Le Pixel 4 XL est le premier Pixel à inclure un deuxième objectif à l’arrière et, plutôt que d’aller avec un ultra-large, Google a opté pour un téléobjectif. Il utilise un mélange de recadrage optique et numérique pour fournir également des photos zoomées de haute qualité. Voici les résultats.

Les résultats sont assez homogènes entre les deux jusqu’à un zoom 5x. Le Pixel 4 de Google atteint un facteur de zoom 8x et commence à sembler un peu fragile. Le zoom 10x sur le S20 Ultra est étonnamment utilisable, mais les zooms 30x et 100x sont clairement sans valeur. Ici, nous devons donner au S20 la victoire car il offre des résultats plus nets au-delà des 8x max du Pixel 4.

Gagnant: S20 Ultra

Mode nuit

Samsung Galaxy S20 Ultra exemple de caméra mode nuit rivière Google Pixel 4 XL échantillon caméra de mode nuit rivière Samsung Galaxy S20 Ultra exemple caméra mode nuit étoiles Google Pixel 4 XL échantillon caméra mode nuit étoiles

Ce n’est même pas proche. Le mode nuit de Google est de loin supérieur en termes de couleur et de clarté. Les deux téléphones ont été exposés pendant environ sept secondes.

S20 Ultra nuit selfie Pixel nuit selfie



Encore une fois, nous pouvons voir que le Pixel est clairement le gagnant, même avec la caméra selfie.

Gagnant: Pixel 4 XL

Galaxy S20 Ultra vs Pixel 4 XL: qui gagne?

C’est proche. Ses vraiment proche. Mais je pense qu’au final, nous devons remettre la victoire au Google Pixel 4 XL. Voici pourquoi.

Le S20 a surpassé le Pixel 4 en faible luminosité, en détail et en zoom, où le Pixel a battu le S20 en selfies, portraits, mode nuit et HDR. Compte tenu de la fréquence à laquelle les gens se prennent en photo, je pense qu’il est important de donner aux félicitations Pixel 4 pour fournir des photos de personnes plus naturelles. Le S20 exagère le lissage du visage et cela conduit à des résultats qui semblent faux.

Cela n’a pas été facile, et vous pouvez vous sentir différemment sur la base des exemples ci-dessus, mais je me sens bien de permettre à Google de conserver sa couronne de photographie mobile un peu plus longtemps.

Gagnant: Google Pixel 4 XL

Ceci conclut notre séance photo de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 vs Google Pixel 4 XL. Assurez-vous de nous dire ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

