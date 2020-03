Samsung Galaxy S20 Ultra contre Xiaomi Mi Note 10

La plupart des photographes chevronnés vous diront que les mégapixels ne sont pas tout – et ils auraient raison – mais les mégapixels sont exactement ce qui compte ici. C’est l’histoire de deux capteurs et du logiciel qui les prend en charge. Dans notre confrontation Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi Note 10, nous évaluons la performance des capteurs 108MP les uns contre les autres.

En tant que deux des premiers téléphones à arriver sur le marché avec de tels appareils photo riches en pixels, il est important de déterminer si nous envisageons l’avenir de la photographie mobile ou une astuce marketing. Nous cherchons à répondre à cette question vitale: devriez-vous acheter l’un de ces téléphones uniquement pour les mégapixels?

Remarque: Toutes les images de l’article ont été redimensionnées à des fins de publication. Des exemples en pleine résolution sont disponibles dans un dossier Google Drive ici.

Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi Note 10: Spécifications

Les deux capteurs sont fabriqués par Samsung. Le S20 Ultra s’appuie sur le capteur ISOCELL Bright HM1 et le Mi Note 10 utilise le capteur ISOCELL Bright HMX. Spécification spécification, les deux capteurs sont presque identiques, mais des distinctions importantes sont enfouies profondément dans la liste des fonctionnalités.

Commençons par les similitudes. Chacun a une résolution effective de 108MP, avec une taille de capteur de 1 / 1,33 pouce et une taille de pixel de 0,8 um. Les HM1 et HMX offrent le même volet roulant électronique, une précision des couleurs de 10 bits, des systèmes de mise au point automatique super-pixel / PDAF et une vitesse de rafale de prise de vue de 10 ips.

La différence la plus significative entre le HM1 et le HMX réside dans la façon dont les capteurs prennent en compte le regroupement de pixels. Les bacs S20 Ultra par un facteur de neuf, ou non-binning, ce qui réduit le compte à rebours de 108 MP à 12 MP. Le Mi Note 10 est divisé par quatre, ou tétra-binning, ce qui réduit le compte à rebours de 108 MP à 27 MP. Il existe d’autres spécifications qui séparent les deux capteurs. Par exemple, le HM1 peut capturer des vidéos à 240 ips à 1080p et prend en charge le HDR 3D, tandis que le HMX peut capturer des vidéos à 148 ips à 1080p et ne prend pas en charge le HDR 3D. De plus, le HM1 prend en charge les formats de sortie RAW8 et RAW10, tandis que le HMX est limité à seulement RAW10.

Chaque téléphone possède une multitude d’autres caméras à bord. Le téléobjectif du S20 Ultra prend des clichés de 48 MP à f / 3,5, le ultra-large prend des clichés de 12 Mpx à f / 2,2 et l’appareil photo selfie prend des clichés de 40 Mpx (groupés à 10 Mpx) à f / 2,2. Un capteur de temps de vol (ToF) permet d’obtenir des informations de profondeur.

Le Xiaomi Mi Note 10 a un téléobjectif optique 2x de 12MP à f / 2.0, un téléobjectif optique 5x de 5MP à f / 2.0, un ultra-large 20MP à f / 2.2 et un objectif macro dédié de 2MP à f / 1.2.

Bien que les capteurs soient relativement similaires, les processeurs ne le sont décidément pas. Le S20 Ultra repose sur le plus récent Snapdragon 865 de Qualcomm et dispose d’un énorme 12 Go de RAM. Le Mi Note 10, quant à lui, utilise le Qualcomm Snapdragon 730G avec seulement 6 Go de RAM. Mis à part les vitesses d’horloge, la plus grande différence sera le processeur de signal d’image. Le Snapdragon 865 du S20 Ultra a un ISP Spectra 480 avec vision par ordinateur accélérée par matériel, tandis que le Mi Note 10 a un ISP Spectra 350.

Oui, c’est beaucoup à retenir.

Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi Note 10: applications et fonctionnalités

Les spécifications sont importantes, bien sûr, mais Samsung et Xiaomi ont leurs propres applications et fonctionnalités d’appareil photo. Le véritable différenciateur est la façon dont chaque fabricant de téléphones choisit de traiter les données brutes des capteurs. C’est là que les Spectra 480 et Spectra 350 jouent un rôle.

Samsung et Xiaomi ont des applications de caméra riches qui facilitent la recherche et l’utilisation des fonctionnalités. Une double pression sur le bouton d’alimentation lance l’application appareil photo des deux téléphones, bien que vous deviez programmer spécifiquement ce comportement sur le Mi Note 10.

Samsung a simplifié l’interface utilisateur de sa caméra dans One UI 2.0 et nous l’apprécions. Le déclencheur est bien en vue, avec les modes de l’appareil photo et les outils de zoom à proximité. J’aime que Samsung fasse de certains contrôles (flash, minuterie, rapport hauteur / largeur, etc.) un jeu d’enfant à régler en quelques tapotements rapides. Les modes de prise de vue incluent photo, vidéo, prise individuelle, pro, panorama, nourriture, nuit, mise au point en direct (portrait), vidéo avec mise au point en direct, vidéo pro, super slow-mo, slow-mo et hyperlapse.

L’application appareil photo de Xiaomi est presque identique. Le déclencheur, le sélecteur de mode et les commandes de zoom sont regroupés sur un côté du viseur, avec d’autres fonctions telles que HDR, le flash et l’assistant AI accessibles de l’autre côté. Les modes de prise de vue incluent le ralenti, la vidéo courte, la vidéo, la photo, 108MP, le portrait, la nuit, le panorama et le mode pro. J’aime que tous ces éléments soient accessibles sans avoir à ouvrir un menu secondaire, mais passer de l’un à l’autre prend du temps.

Ces applications sont tellement similaires qu’il n’y a pas de gagnant clair.

Gagnant: Cravate

Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi Note 10: séance photo

108MP

Samsung Galaxy S20 Ultra 108MP perspective d’échantillon de caméra Xiaomi Mi Note 10 108MP perspective d’échantillon de caméra

Je dois dire qu’aucune des images n’était aussi bruyante que je m’attendais à ce qu’elles soient. Samsung et Xiaomi ont tous deux fait un travail respectable pour contrôler le bruit qui pourrait être généré par un nombre de pixels aussi élevé. Ce que j’aime dans les photos 108MP, c’est qu’elles permettent des niveaux de zoom sans précédent. Vous pouvez vous connecter et voir toujours un niveau de détail important. Prenez les pistes ci-dessus. Lorsque vous percez au premier plan, vous pouvez vraiment voir le grain dans les traverses de chemin de fer ainsi que la forme des différents morceaux de gravier. La prise de vue Samsung a l’air un peu plus froide que la prise Xiaomi et montre un peu plus de détails, en particulier dans les arbres près du haut de l’image.

La seule chose qui sépare vraiment les compteurs électriques ici est la couleur / tonalité du cliché. Les deux sont tout aussi nets et détaillés. La prise de vue Samsung montre un peu plus de contraste et de profondeur, tandis que la prise Xiaomi a une température plus chaude.

Cimetière d’échantillons d’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra 108MP Xiaomi Mi Note 10 Cimetière d’échantillons d’appareil photo 108MP

Dans la photo du cimetière, vous pouvez zoomer et lire les détails sur les pierres tombales les plus proches. Que les marqueurs funéraires de l’arrière-plan aient une quelconque définition est impressionnant. Encore une fois, la couleur est à peu près tout ce qui distingue les deux images et le bruit est bien géré.

Les images de l’école sont presque identiques, seule l’exposition séparant les deux. Dans les fichiers en pleine résolution, vous pouvez zoomer et lire une partie du texte sur les panneaux de porte.

Samsung Galaxy S20 Ultra 108MP Échantillons de pierres tombales pour appareil photo Xiaomi Mi Note 10 108MP Échantillons de pierres tombales pour appareil photo

Je pense que les photos 108MP du Galaxy S20 Ultra sont, en tant que collection, plus agréables à l’œil et démontrent une représentation des couleurs plus précise ainsi qu’une bonne exposition et une bonne rétention des détails.

Une chose à noter: les fichiers pleine résolution de ces caméras sont vraiment gros. Sur le S20, les photos de 108 MP en moyenne 45 Mo, tandis que sur le Mi Note 10, les images en moyenne 30 Mo. Le S20 prend en charge le stockage microSD, contrairement au Mi Note 10.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Lumière du jour

Samsung Galaxy S20 Ultra photo échantillon pont tombe Xiaomi Mi Note 10 photo échantillon pont et tombe

De nombreux échantillons de cette comparaison démontrent la différence de réglage que Samsung et Xiaomi utilisent pour leurs appareils photo. Le Samsung adopte par défaut un look plus frais, tandis que Xiaomi se penche vers le plus chaud. Cela donne automatiquement aux photos Xiaomi une apparence globale plus sombre, ce qui obscurcit parfois les détails qui sont capturés dans les images Samsung. Vous pouvez préférer un look ou l’autre. Ni l’un ni l’autre n’est nécessairement faux. Il se trouve que j’aime l’aspect général des photos Samsung.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Détail

Le train d’échantillons de l’appareil photo du Samsung Galaxy S20 Ultra suit les pistes d’échantillon de photos du Xiaomi Mi Note 10

La quantité de détails disponibles sur ces plans est à peu près équivalente. Vous pouvez choisir le gravier, les attaches, les arbres et leurs branches, ainsi que la texture de l’écorce. Gardez à l’esprit que ceux-ci ont été pris avec les caméras principales regroupées à 12MP et 27MP pour le S20 Ultra et Mi Note 10, respectivement, et non à la résolution complète de 108MP. Les deux téléphones font du bon travail et aucun ne se tient vraiment au-dessus de l’autre.

Gagnant: Cravate

Portrait / selfie

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo échantillon portrait Xiaomi Mi Note 10 photo échantillon portrait

Il ne fait aucun doute sur ces images que le Mi Note 10 a produit un effet bokeh plus net. Le portrait et le selfie du Mi Note 10 montrent une grande définition le long de mes bras, bien que ma tête soit peut-être un peu trop lisse. L’inverse est vrai en ce qui concerne l’exposition et les détails. Le S20 Ultra est plus net et montre plus de détails dans les ombres, en particulier dans le selfie. C’est un appel vraiment difficile à savoir quel est le tireur supérieur. Je vais les évaluer à peu près de la même façon. Cependant, Samsung devrait être en mesure de livrer des gagnants ici grâce au processeur supérieur. Dommage que ce ne soit pas possible.

Samsung Galaxy S20 Ultra photo échantillon selfie Xiaomi Mi Note 10 photo échantillon selfie

Gagnant: Cravate

Couleur

Échantillon de couleur de la caméra Samsung Galaxy S20 Ultra couleur de l’échantillon de photo Xiaomi Mi Note 10

Dans la photo ci-dessus, il n’est pas question de savoir quelle caméra offre de meilleures couleurs. Le S20 Ultra montre des teintes beaucoup plus riches qui apparaissent, tandis que le Mi Note 10 est pâle et délavé en comparaison. Cet effet n’est pas tout à fait aussi prononcé dans les deux photos de “héros” ci-dessous, mais je pense que le S20 Ultra a toujours un aspect plus agréable de la couleur.

À mes yeux, celui-ci n’est pas un concours: Samsung fait un meilleur travail.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

HDR

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo Sample HDR Xiaomi Mi Note 10 photo sample HDR

Ceci est une photo difficile pour n’importe quel appareil photo. Tirant vers le haut sous un pont, les téléphones doivent équilibrer l’exposition pour éviter de souffler le ciel, tout en découvrant les détails sous le chevalet du train. Le S20 surpasse facilement le Mi Note 10 ici. La prise de vue du Samsung est plus lumineuse, montre plus de détails sur le support du pont et les rochers au premier plan, et a un ton agréable. Dans la photo du Xiaomi, tout semble mort. Il y a une grisaille sans vie dans l’image qui est totalement désagréable. Les performances HDR et le ton général de la prise de vue Samsung sont tout simplement supérieurs.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Lumière faible

Samsung Galaxy S20 Ultra photo échantillon faible luminosité 1 Xiaomi Mi Note 10 photo échantillon faible luminosité

Dans cette première photo, je pense que les photos sont presque équivalentes. Le S20 Ultra offre une image plus nette, mais le Mi Note 10 offre des teintes plus riches. De toute façon, le ciel est joli.

Cette deuxième photo distingue vraiment les deux téléphones. Samsung offre facilement une meilleure image. L’exposition est supérieure, tout comme la mise au point et les détails. Regardez le panneau dans le coin inférieur gauche. Il est facile à lire dans le plan S20 Ultra mais à moitié masqué dans le plan Mi Note 10. Samsung a la photographie en basse lumière bien en main, probablement grâce au Snapdragon 865.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Mode nuit

Samsung Galaxy S20 Ultra caméra échantillon mode nuit rivière Xiaomi Mi Note 10 photo échantillon mode nuit

Ces images en mode nuit ont été prises dans l’obscurité totale. La prise de vue du S20 Ultra offre plus de clarté et de détails, de meilleures couleurs et une mise au point de loin supérieure. La prise de vue du Mi Note 10 est un gâchis en comparaison.

Samsung borde également le Xiaomi ici. Par exemple, le S20 Ultra a réussi à obtenir une exposition décente sur le panneau lumineux, tout en fournissant des détails dans les fils dans la partie supérieure gauche de la photo. Le Mi Note 10 a surexposé le panneau et a réussi à perdre les fils presque complètement.

Le mode nuit repose souvent sur la prise de vue et le mélange d’un certain nombre de photos par l’appareil photo – quelque chose avec lequel le FAI pourrait aider. Cela pourrait être un autre résultat déterminé par le processeur.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Large / zoom

Samsung Galaxy S20 Ultra photo échantillon ultra large Xiaomi Mi Note 10 photo échantillon ultra large

Grâce à leurs configurations multi-objectifs, les S20 Ultra et Mi Note 10 vous permettent de prendre des photos à différents niveaux de zoom. Lorsque le S20 varie de 0,5x à 100x, le Mi Note 10 varie de 0,6x à 50x. Les images de l’extrémité des plages de zoom sont plus ou moins inutiles, ressemblant plus à des aquarelles qu’à des photographies, mais les niveaux de zoom de milieu de gamme sont assez utilisables.

Ici, nous avons des prises de vue ultra-larges, 1x, 2x et 5x. Ils ont tous une mise au point assez décente avec beaucoup de détails. À mes yeux, les photos du S20 Ultra sont meilleures principalement en raison de la couleur, plus que des performances du zoom.

Échantillon de photo Samsung Galaxy S20 Ultra 1x Échantillon de photo Xiaomi Mi Note 10 1x Échantillon de photo Samsung Galaxy S20 Ultra 2x zoom Échantillon de photo Xiaomi Mi Note 10 2x Échantillon de photo Samsung Galaxy S20 Ultra 5x zoom Échantillon de photo Xiaomi Mi Note 10 5x

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi Note 10: qui gagne?

Le vieil adage «vous en avez pour votre argent» sonne vraiment vrai ici. Il devrait être évident que le Samsung Galaxy S20 Ultra est le plus performant entre ces deux téléphones, et vous en paierez beaucoup plus que le Xiaomi. Combien en plus? Essayez encore trois fois. Alors que le Mi Note 10 coûte 440 $ à un prix abordable, le S20 Ultra coûte 1399 $. Oui, c’est presque 1 000 $ de plus pour le Samsung. Les photos à 1 000 $ sont-elles meilleures? Probablement pas, mais c’est mieux.

Les deux téléphones font du bon travail et les clichés de 108 MP sont particulièrement proches entre eux en termes de qualité. Ils devraient l’être, étant donné que les capteurs sont presque identiques. C’est une merveille que Xiaomi a pu suivre du tout, étant donné la différence de processeurs. Ce qui me dérange le plus dans toute cette série de photos, c’est le ton plat et délavé des images du Mi Note 10. Beaucoup d’entre elles ont été prises à midi avec un ciel principalement ensoleillé. Comme cela a été évident tout au long de cet exercice, le S20 Ultra prend des couleurs plus chaudes et plus vraies qui ont un impact viscéral sur l’aspect général des images.

Si les mégapixels vous excitent, il est difficile de discuter avec 108MP pour 440 $. Si vous voulez de meilleures photos à travers la gamme de fonctionnalités du téléphone, le Samsung Galaxy S20 Ultra est le gagnant. Que ce soit 1 399 $ ou non est une question à laquelle vous seul pouvez répondre.

Gagnant: Samsung Galaxy S20 Ultra

Ceci conclut notre comparaison de photos entre le Samsung Galaxy S20 Ultra et le Xiaomi Mi Note 10. Qu’est-ce que tu penses? N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. De plus, n’oubliez pas de consulter nos comparaisons S20 Ultra vs Pixel 4 XL et S20 Ultra vs Oppo Find X2 Pro.

