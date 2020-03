Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max

L’automne dernier, Apple est sorti avec l’iPhone 11 Pro Max. Le dernier produit phare de la société fruitière dispose d’un système de triple caméra avancé destiné à offrir aux utilisateurs une expérience de photographie mobile ultime. Samsung a relevé le défi avec sa série Galaxy S20, et le Galaxy S20 Ultra en particulier. Ce nouveau téléphone possède l’un des systèmes multi-caméras les plus performants du marché. Est-ce que l’un est meilleur que l’autre? Découvrez-le dans notre séance photo de l’appareil photo Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max.

Remarque: Tous les exemples de photos de notre article ont été redimensionnés à des fins d’affichage. Des exemples en pleine résolution sont disponibles ici.

Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max: Spécifications

Avant de plonger dans les photos, jetons un œil au matériel. Chaque appareil possède un système complexe collé à l’arrière, avec une myriade de caméras travaillant ensemble pour produire des résultats.

Le tireur principal du Galaxy S20 Ultra capture 108 MP à f / 1,8. À noter: il possède un très grand capteur 1 / 1,33, ce qui lui permet de capturer beaucoup de lumière. C’est ce qui alimente ses fonctionnalités nocturnes. Les photos prises avec cet appareil photo sont groupées par un facteur de neuf (non-binning) à 12 MP chacune, mais la pleine résolution est disponible en appuyant sur un bouton. L’appareil photo téléobjectif prend des clichés de 48 MP à f / 3,5, l’ultra-large prend des clichés de 12 MP à f / 2,2, et l’appareil photo selfie prend des clichés de 40 MP (groupés à 10 MP) à f / 2,2. Un capteur de temps de vol (ToF) permet d’obtenir des informations de profondeur. C’est beaucoup de capteurs et de lentilles.

L’approche d’Apple est similaire mais pas tout à fait la même. L’iPhone 11 Pro Max dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière. Apple a opté pour trois capteurs 12MP pour les appareils photo ultra-larges, standard et téléobjectif. L’ultra-large bénéficie d’une ouverture de f / 2,4 et d’un champ de vision de 120 degrés, tandis que l’appareil photo standard a une ouverture de f / 1,8, et le téléobjectif à zoom optique 2x offre une ouverture de f / 2,0. Ceux-ci sont rejoints par une caméra selfie 12MP à f / 2.2. Apple n’utilise pas de capteur ToF, ni n’utilise le binning de pixels.

Samsung et Apple s’appuient sur des plateformes de traitement entièrement différentes. Le S20 Ultra, par exemple, s’appuie sur le système sur puce Snapdragon 865. Le 865 fournit une gamme d’outils d’imagerie avancés, y compris l’apprentissage automatique et un processeur de signal d’image dédié. Apple, quant à lui, utilise sa puce A13 Bionic de fabrication locale avec un moteur neuronal de troisième génération.

Comparer les performances de ces deux processeurs en face à face n’est pas exactement une comparaison (ahem) de pommes à pommes, donc nous n’allons pas rendre de verdict ici. Nous savons cependant que le Snapdragon 865 a battu l’A13 sur certains points de repère.

Voir également: Courte critique du Samsung Galaxy S20 Ultra | Courte critique du Apple iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max: applications et fonctionnalités

Les spécifications sont importantes pour déterminer les résultats, mais le logiciel effectue souvent la majeure partie du travail. Comment sont les applications d’appareil photo de Samsung et Apple?

Samsung et Apple ont des applications d’appareil photo simples qui facilitent la recherche et l’utilisation des fonctionnalités. Une double pression sur le bouton d’alimentation lance l’application appareil photo du S20 Ultra, mais il n’y a aucun moyen de lancer vraiment rapidement l’application appareil photo iPhone. Le mieux que vous puissiez faire est de réactiver l’écran et d’appuyer sur le raccourci de l’appareil photo sur l’écran de verrouillage. Je souhaite qu’Apple ait une méthode plus rapide.

Samsung a récemment simplifié l’interface utilisateur de sa caméra dans One UI 2.0. Le déclencheur est bien en vue, avec les modes de l’appareil photo et les outils de zoom à proximité. J’aime que Samsung fasse de certains contrôles (flash, minuterie, rapport hauteur / largeur, etc.) un jeu d’enfant à régler en quelques tapotements rapides. Les modes de prise de vue incluent photo, vidéo, prise individuelle, pro, panorama, nourriture, nuit, mise au point en direct (portrait), vidéo avec mise au point en direct, vidéo pro, super slow-mo, slow-mo et hyperlapse.

Le mode le plus important est la prise unique, qui enregistre jusqu’à 10 secondes de vidéo, puis génère automatiquement jusqu’à neuf types de fichiers photo / vidéo différents pour le partage.

Apple propose depuis longtemps une application d’appareil photo ultra-simple aux utilisateurs d’iPhone. Le viseur principal permet d’accéder facilement aux téléobjectifs grand angle, standard et 2x, ainsi qu’à la multitude de modes de prise de vue. Celles-ci incluent la photo, la vidéo, le time-lapse, le ralenti, le portrait et le panorama. Le côté éloigné du viseur est l’endroit où vous trouverez les boutons pour le flash, les photos en direct et la minuterie.

Alors que l’application Samsung a des fonctionnalités plus générales, l’application Apple est une touche plus facile à utiliser. En gardant cela à l’esprit, nous appellerons la comparaison de l’application appareil photo Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max un tirage au sort.

Gagnant: Cravate

Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max: séance photo

Lumière du jour

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo Sample Bridge Falls Apple iPhone 11 Pro Max Photo Sample Tracks Track and Falls

Les prises de vue en plein jour sont l’endroit où chaque caméra doit briller. Il n’y a pas encore beaucoup de verdure, mais j’ai pris la comparaison Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max à l’extérieur pour voir quoi.

Sur ces photos, vous verrez un ciel bleu, des arbres bruns, du gravier gris et beaucoup de contraste. En fait, les photos de l’iPhone sont trop contrastées si vous me le demandez. Les prises de vue S20 Ultra ont moins de contraste mais aussi une couleur moins tactile. Dans cette série, je préfère les résultats du S20 à ceux de l’iPhone, en particulier parce qu’ils correspondent davantage à ce que mes yeux ont vu lorsque j’ai pris les photos.

S20 Ultra iPhone 11 Pro Max



Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Détail

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo Sample pistes larges Apple iPhone 11 Pro Max photo sample pistes grand angle

La quantité de détails visibles sur ces photos dépend presque entièrement de l’exposition. Par exemple, le S20 a utilisé une exposition plus lumineuse et a donc perdu certains détails. Dans d’autres cas, la photo plus lumineuse du S20 conserve des détails là où la photo plus sombre de l’iPhone ne l’a pas été. Plus important encore, lorsque vous zoomez sur ces photos, le niveau de détail visible dans le gravier et le grain du bois est à peu près uniforme. Il n’y a pas de gagnant clair dans cette catégorie.

Gagnant: Cravate

Portrait / selfie

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo échantillon portrait Apple iPhone 11 Pro Max photo échantillon portrait

Le Galaxy S20 Ultra dispose d’un capteur de temps de vol, qui devrait aider à prendre des portraits supérieurs, non? Ce n’est pas forcément le cas.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples ici, le S20 a très bien pu me définir à partir de l’arrière-plan, avec quelques bords rugueux ici et là (regardez ma manche de manteau). L’arrière-plan est correctement exposé, mais mon visage est trop rose. Pire, je ne suis pas entièrement au point.

L’iPhone a fait un travail légèrement meilleur. Ma manche de manteau est plus lisse le long des bords et mon visage est beaucoup plus net. Plus précisément, la couleur est un peu plus précise et il y a plus de détails en arrière-plan et au premier plan. Enfin, mon visage n’est pas trop embelli.

En ce qui concerne les selfies, le S20 se trompe de plusieurs façons. Tout d’abord, il reflète la scène, ce qui signifie que tout est à l’envers (vous pouvez voir le texte inversé sur ma veste). Vous devez plonger dans les paramètres de la caméra selfie pour changer cela. Deuxièmement, le S20 lisse un peu trop ma peau. L’iPhone livre simplement ici, que ce soit la mise au point, la couleur, l’effet bokeh ou la température.

Samsung Galaxy S20 Ultra photo échantillon selfie Apple iPhone 11 Pro Max photo échantillon selfie

Encore une fois, ce n’est que par un cheveu, mais je vais avec l’iPhone cette fois-ci.

Gagnant: Apple iPhone 11 Pro Max

Voir également: Les meilleurs téléphones Android pour prendre des selfies

Couleur

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo échantillon couleur 1 Apple iPhone 11 Pro Max photo échantillon couleur 1

D’après mon expérience, l’iPhone d’Apple a toujours eu un problème de traitement correct des couleurs. Les algorithmes d’Apple génèrent souvent une diffusion à chaud des photos qui n’est pas nécessairement fidèle à la scène actuelle. L’iPhone 11 Pro Max le fait toujours dans une certaine mesure, mais l’effet n’est pas aussi prononcé qu’auparavant. C’est une bonne nouvelle pour l’iPhone.

Dans ces exemples, les expositions de l’iPhone sont un peu plus sombres que celles de Samsung. Cela leur a permis de conserver plus de détails et de fournir des teintes plus riches. C’est très proche, mais je pense que l’iPhone a le meilleur équilibre d’exposition et de détails ici. Il est particulièrement prononcé dans le grain du bois. Samsung est souvent connu pour ses couleurs trop saturées, mais dans ces échantillons, les couleurs se détachent comme un peu plates. J’appelle l’iPhone le gagnant ici, mais seulement par un cheveu.

S20 Ultra iPhone 11 Pro Max



Gagnant: iPhone 11 Pro Max

HDR

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo Sample HDR Apple iPhone 11 Pro Max photo sample HDR

Le HDR est conçu pour aider à équilibrer les parties claires et sombres d’une scène donnée. Dans l’exemple ici, j’ai photographié le dessous d’un pont avec le soleil au-dessus. C’est difficile, étant donné la réflectivité de la rivière des deux côtés. Le Galaxy S20 Ultra l’a cloué la première fois. Ce n’est pas parfait – certains détails manquent dans le ventre du pont – mais c’est très bien. Plus important encore, le ciel est bleu et la végétation environnante est correctement exposée. Il a fallu trois tentatives à l’iPhone pour obtenir ce cliché correct (il a fait exploser le ciel lors des deux premières tentatives), et même alors, il perd trop de pont vers les ombres.

Le produit phare de Samsung offre la meilleure photo HDR.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Lumière faible

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo Sample faible luminosité 1 Apple iPhone 11 Pro Max Sample photo faible luminosité 1

Ceci est une question difficile. Dans l’exemple ci-dessus, le S20 a tout ce qu’il faut. Il capturait le ton et la couleur du ciel sans le sous-estimer ou le sur-faire. L’iPhone n’a tout simplement pas bien compris. La mise au point est vraiment douce, ce qui fait que les nuages ​​ressemblent plus à une peinture qu’à une photo.

Dans les photos ci-dessous, cependant, je pense que l’inverse est vrai. Le S20 souffle certains détails que l’iPhone peut conserver. De plus, la couleur est un peu plus riche dans la photo de l’iPhone et la mise au point est plus nette. Celui-ci est trop proche pour appeler.

S20 Ultra iPhone 11 Pro Max



Gagnant: Cravate

Mode nuit

Samsung Galaxy S20 Ultra caméra échantillon mode nuit rivière Apple iPhone 11 Pro Max échantillon photo mode nuit 1

Le S20 Ultra et l’iPhone 11 ont tous deux des modes de nuit qui sont censés vraiment offrir dans des environnements plus sombres. Sur cette photo, il n’y avait presque pas de lumière du tout, et pourtant les deux téléphones ont réussi à en trouver suffisamment pour étoffer la scène. Je pense que la couleur semble un peu plus naturelle dans la photo S20 Ultra, alors qu’elle est trop chaude dans la photo iPhone. L’image S20 est également plus nette et moins bruyante. Je donne celui-ci au S20.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Large / zoom

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo Sample ultra large Apple iPhone 11 Pro Max photo échantillon grand angle

Parlons du zoom pendant une seconde. Le S20 Ultra principal argument de vente est des niveaux de zoom absurdes. L’appareil dispose d’une caméra ultra grand angle qui offre un zoom 0,5x, en plus d’offrir des zooms 1x, 2x, 4x, 5x, 10x, 30x et, oui, même 100x. Le S20 Ultra de Samsung le fait en mélangeant son téléobjectif à zoom optique jusqu’à 4x avec le recadrage numérique du capteur 48MP pour atteindre la revendication 100x. Vous pouvez voir dans les exemples ci-dessous à quel point c’est vraiment efficace.

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo Sample 1x Apple iPhone 11 Pro Max photo sample 1x

Apple a également adopté cette approche à triple menace pour l’imagerie. L’iPhone 11 Pro Max possède ses propres appareils photo ultra-larges et téléobjectifs, bien qu’il soit plus limité. Le zoom de l’iPhone est capable de recadrage optique et numérique hybride jusqu’à 10x et jusqu’à 10x.

Les prises de vue ultra-larges du S20 Ultra sont très belles, avec une teinte unie et une bonne mise au point. À titre de comparaison, les photos de l’iPhone semblent un peu délavées et plates. De même, le S20 offre de très bons clichés zoomés 10x, tandis que la plage maximale de zoom 10x de l’iPhone apparaît aussi douce et ressemble plus à une peinture qu’à une photographie. Jetez dans la plage de zoom 30x et 100x du S20 Ultra (aussi limitée soit-elle), et il est clair quel appareil gagne cette manche.

Samsung Galaxy S20 Ultra Photo Sample 2x Apple iPhone 11 Pro Max photo sample 2x

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max: qui gagne?

Sur la base des exemples de clichés que j’ai pu capturer pour cet article, je vais appeler le Samsung Galaxy S20 Ultra le gagnant, mais juste par le nez. Certains préfèreront certainement le look plus chaleureux aux photos prises par l’iPhone, et l’appareil d’Apple prend clairement d’excellentes photos dans différentes scènes et scénarios. Je pense que le S20 Ultra borde l’iPhone 11 Pro Max en raison de sa plage de zoom plus flexible, de son meilleur mode nuit, de son HDR et de sa prise de vue en plein jour. Oui, l’iPhone fait mieux avec les couleurs et les portraits, mais pas beaucoup.

Ceci conclut notre comparaison de caméras Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max. Qu’est-ce que tu penses? Avons-nous bien compris? N’hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter également notre séance photo de l’appareil photo S20 Ultra vs Pixel 4 XL.

Gagnant: Galaxy S20 Ultra

Autres articles sur la photographie