Samsung Galaxy S20 Ultra vs S20 Plus: lequel acheter?

Le Galaxy S20 + offre un excellent équilibre entre les autres modèles. Vous obtenez l’expérience complète du Galaxy S20, avec un écran et une batterie qui sont encore assez grands et un tout nouveau système de caméra qui n’est pas aussi grand que l’Ultra mais qui va toujours tenir le coup. De plus, il est plus facile à utiliser dans une main et 200 $ moins cher.

Avantages

Excellent affichage

Plus petit et nettement plus léger

Moins d’argent pour les mêmes fonctionnalités de base

Performances de la caméra principale toujours solides

Les inconvénients

Capacités de zoom inférieures

Batterie 10% plus petite

Charge filaire de seulement 25 W

Le S20 Ultra offre un affichage vraiment massif, une augmentation de la taille de la batterie et un tout nouveau système de caméra avec des prises de vue principales de meilleure qualité et un zoom amélioré. En contrepartie, il est beaucoup plus lourd et plus épais, tout en étant 200 $ plus cher. Le reste de l’expérience est le même que le S20 +.

Avantages

Affichage encore plus grand

Batterie 11% plus grande

Le meilleur réseau de caméras de Samsung

Capacité de charge filaire de 45 W

Les inconvénients

Incroyablement lourd et épais

De l’argent supplémentaire pour quelques fonctionnalités supplémentaires

Mémoire de base et RAM identiques

Les Galaxy S20 + et S20 Ultra peuvent faire techniquement partie de la même gamme de téléphones, mais il y a vraiment de grandes différences entre les deux. Les spécifications et les capacités de base sont les mêmes, mais vous trouverez des différences notables de taille, de caméras et de prix.

Devriez-vous acheter le Galaxy S20 Ultra ou S20 +?

La meilleure façon de commencer cette comparaison est de passer en revue tous les éléments partagés entre le Galaxy S20 + et le S20 Ultra – car ils sont nombreux. Les spécifications et fonctionnalités principales sont partagées, de la plate-forme Snapdragon 865, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage au cœur de tout, jusqu’aux fonctionnalités matérielles telles que la charge sans fil, la prise en charge microSD, les haut-parleurs et la mise en réseau 5G.

L’expérience quotidienne de l’utilisation de ces téléphones sera essentiellement identique.

Les deux téléphones ont exactement la même expérience logicielle, les mêmes caractéristiques et fonctionnalités quotidiennes, il est donc difficile de remarquer les différences entre les deux. Même les écrans, bien que de tailles différentes, sont très proches – 6,7 contre 6,9 ​​pouces – et ont exactement la même résolution, le même taux de rafraîchissement et la même qualité. Et c’est génial, car ces étalages sont merveilleux.

Catégorie

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Système opérateur

Android 10

Une interface utilisateur 2.0

Android 10

Une interface utilisateur 2.0

Afficher

6,7 pouces

AMOLED dynamique

Quad HD +

525ppi

120Hz

HDR10 +

6,9 pouces

AMOLED dynamique

Quad HD +

511ppi

120Hz

HDR10 +

Processeur

Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865

Mémoire

12 Go

12 Go

16 GB

Espace de rangement

128 Go

512 Go

128 Go

512 Go

Stockage extensible

Jusqu’à 1 To

Jusqu’à 1 To

Caméra arrière 1

12MP de large

1.8um pixels

f / 1,8

108MP de large

8um pixels

f / 1,8

Caméra arrière 2

Téléobjectif 64MP

Zoom optique hybride 3x

Zoom super résolution 30x

0,8 pixels

f / 2.0

Téléobjectif 48MP

Zoom optique hybride 10x

Zoom Super Résolution 100x

0,8 pixels

f / 3,5

Caméra arrière 3

12MP ultra-large, 1,4um pixels

f / 2,2

12MP ultra-large

1,4um pixels

f / 2,2

Caméra arrière 4

Capteur de temps de vol

Capteur de temps de vol

Caméra frontale

10MP

1.22um pixels

f / 2,2

40MP

0,7um pixels

f / 2,2

Batterie

4500 mAh

5000 mAh

Mise en charge

Charge filaire 25 W

Charge sans fil rapide 2.0

Wireless PowerShare

Charge filaire 45 W

Charge sans fil rapide 2.0

Wireless PowerShare

Résistance à l’eau

IP68

IP68

Sécurité

Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Reconnaissance de visage

Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Reconnaissance de visage

5G

Sub-6 non autonome (NSA)

mmWave

Sub-6 non autonome (NSA)

mmWave

Dimensions

73,7 x 161,9 x 7,8 mm

76,0 x 166,9 x 8,8 mm

Poids

186g

220g

Il existe quatre principaux facteurs qui séparent ces téléphones: la batterie, les appareils photo, la taille globale et le prix.

La batterie est remarquable car ce sont des téléphones très puissants et remplis de fonctionnalités. Le S20 Ultra a une batterie 11% plus grande, et comme tout le reste est identique (sauf pour une petite augmentation d’écran), cela se traduit par une autonomie beaucoup plus longue. Et c’est important, car nous savons qu’avec un affichage à 120 Hz et la 5G allumée, vous allez ronger la batterie plus rapidement que vous ne le pensez. En ce qui concerne la recharge, le S20 Ultra est capable d’une charge rapide filaire de 45 W sur les 25 W du S20 +, mais vous devez acheter un chargeur différent pour le faire – les deux téléphones sont livrés avec le même chargeur dans la boîte.

La comparaison des caméras est là où les choses deviennent intéressantes – le S20 Ultra a une longueur d’avance.

La nouvelle configuration de l’appareil photo de Samsung dans le S20 + est impressionnante, mais le S20 Ultra est un cran au-dessus. Son appareil photo de 108 mégapixels est considérablement plus grand que le S20 +, avec une taille de pixel efficace beaucoup plus grande pour laisser entrer plus de lumière et prendre des photos encore meilleures dans une variété de conditions d’éclairage – il produit également un bokeh naturel incroyable. Le téléobjectif du S20 Ultra va dans l’autre sens, avec une résolution de 48 MP, mais il a un objectif zoom beaucoup plus grand pour prendre des photos nettes à 10X et atteindre 100X, tandis que le S20 + s’arrête à 40X. En termes pratiques, vous ne tirerez jamais à 100X (ou 40X sur le S20 +) et vous attendez à un bon tir, mais cela signifie que vous pouvez prendre des photos solides à 10-15X sur le S20 Ultra alors que le S20 + commence à perdre de son efficacité après 5X .

Avec cette poignée solide de différences, tout cela a un prix de deux manières. Le S20 Ultra est considérablement plus grand que le S20 + – plus large, plus haut, plus épais et surtout 18% plus lourd. Cela ressemble à une classe de téléphone complètement différente. Cela le rend plus difficile à utiliser dans une main, plus difficile à serrer dans les poches et généralement un peu plus encombrant. C’est à vous de décider si cela en vaut la peine pour les améliorations de la batterie et de l’appareil photo, mais vous devez savoir à quel point le dimensionnement est différent.

L’Ultra est clairement meilleur – mais il a un coût en taille et en prix.

L’autre coût est littéral. Nous comprenons parfaitement que ces deux téléphones sont assez chers au départ, mais il ne faut pas prendre à la légère que le S20 Ultra coûte 200 $ de plus que le S20 + (qui est déjà 200 $ de plus que le S20 de base). Encore une fois, c’est une décision personnelle de savoir si ce prix en vaut la peine pour les améliorations de la batterie, de l’appareil photo et de la taille de l’écran. Certaines personnes s’étirent déjà pour atteindre 1 200 $ pour le S20 +, et l’argent supplémentaire pour le S20 Ultra est une rupture.

Par défaut, vous devriez prendre cette décision en supposant que le S20 + est votre choix. C’est une taille beaucoup plus gérable, et bien qu’il n’ait pas exactement les mêmes caméras, taille de batterie ou taille d’écran que l’Ultra, il est vraiment proche. Et en dehors de ces zones, il agit exactement de la même manière que l’Ultra dans tous les sens. Il y a de fortes chances que vous soyez satisfait de ce compromis et encore plus heureux de votre capacité à utiliser le téléphone confortablement car il est plus petit et plus léger. Si l’argent n’est pas un objet et que vous voulez le meilleur du meilleur, le S20 Ultra est là pour vous – assurez-vous simplement que vous pouvez gérer sa taille avant d’acheter.

Choix grand public

Galaxy S20 +

Cela devrait être le choix par défaut

Le S20 + est un véritable téléphone phare, avec un grand écran, des spécifications haut de gamme et toutes les dernières fonctionnalités de Samsung. De plus, c’est un téléphone beaucoup plus équilibré (et un peu plus abordable) que le S20 Ultra.

Galaxy S20 Ultra

Uniquement pour les amateurs de spécifications et de fonctionnalités

Vous obtenez le dernier morceau des dernières innovations de Samsung, mais cela a un coût – il est sensiblement plus grand et plus lourd que même le S20 +, et coûte 200 $ de plus.

