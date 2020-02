Samsung Galaxy S20 vs iPhone 11: lequel acheter?

Plus impressionnant

Samsung Galaxy S20

Apple abordable

iPhone 11

Le Galaxy S20 de base est le modèle le plus bas de gamme de cette année, mais ses spécifications et fonctionnalités suggèrent le contraire. Avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec le panneau d’affichage AMOLED de Samsung est une pure joie, le système de caméra est amélioré par rapport aux générations précédentes, et des choses comme le stockage extensible et la charge sans fil inversée donnent au S20 un bel avantage sur l’iPhone. Soyez simplement prêt à dépenser beaucoup d’argent.

1000 $ chez Samsung

Avantages

Écran AMOLED 120 Hz

Triple caméras arrière

Stockage extensible

Prend en charge les réseaux 5G

Recharge sans fil inversée

Les inconvénients

Considérablement plus cher

Pire record pour les mises à jour logicielles

D’une certaine manière, nous vivons dans une réalité alternative où l’iPhone d’Apple est désormais moins cher que le dernier Samsung Galaxy. Vous faites des compromis avec l’iPhone 11, comme être limité à un écran LCD de 60 Hz et n’avoir que deux caméras arrière, mais cela ne le rend pas moins un téléphone. Les performances, la qualité de l’appareil photo et la batterie sont de premier ordre. Le fait que cela coûte des centaines de dollars de moins n’est que la cerise sur le gâteau.

699 $ chez Amazon

Avantages

Des caméras et des performances fantastiques

Batterie longue durée

Face ID continue d’impressionner

Des années de mises à jour garanties

Plus abordable

Les inconvénients

Le port Lightning est un frein en 2020

iOS est toujours aussi restrictif

Que vous achetiez le Galaxy S20 ou l’iPhone 11, vous pouvez être assuré que vous obtenez l’un des meilleurs smartphones du marché. Les deux appareils offrent une expérience utilisateur fantastique, le S20 devenant légèrement en avance grâce à son écran AMOLED 120 Hz, son stockage extensible et sa prise en charge de la 5G. Cependant, si vous avez un budget plus limité (ou préférez iOS sur Android), l’iPhone 11 conviendra mieux.

Le Galaxy S20 est le téléphone le plus excitant

En jetant un coup d’œil à la famille Galaxy S20, le S20 de base dont nous parlons ici est conçu pour être un téléphone moins important que le S20 + et le S20 Ultra. Cependant, à moins que vous ne le sachiez déjà, vous auriez raison de supposer que le S20 ordinaire est le grand produit phare de Samsung pour 2020. Autrement dit, il s’agit d’un téléphone impressionnant.

Le plus gros atout du Galaxy S20 est peut-être son écran. Les téléphones Samsung ont toujours été connus pour leurs excellents écrans, mais le S20 donne un coup de pouce. C’est toujours un panneau AMOLED avec une résolution croustillante de 3200×1440, la grande mise à niveau étant qu’il rafraîchit à 120Hz. Cela signifie que l’écran du S20 se rafraîchit à deux fois la vitesse de la plupart des autres téléphones (y compris l’iPhone 11), ce qui donne une apparence plus fluide et se déplace avec plus de fluidité. C’est difficile à expliquer avec des mots, mais une fois que vous le verrez par vous-même en personne, vous ne voudrez plus jamais revenir à autre chose.

Les trois caméras arrière du S20 offrent des possibilités infinies.

En retournant le S20, Samsung l’a également équipé d’une impressionnante matrice de caméras. En plus de l’appareil photo 12MP principal, vous obtenez également un téléobjectif 64MP et des capteurs ultra-larges 12MP. Le téléobjectif est particulièrement impressionnant, car il offre un zoom optique 3x et jusqu’à 30x en utilisant une combinaison de zoom optique et numérique.

Non seulement les photos prises avec le S20 ont fière allure, mais la possibilité de prendre des photos avec trois objectifs distinctement différents est quelque chose que l’iPhone 11 n’offre tout simplement pas. Vous ne pouvez pas utiliser tous les capteurs tout le temps, mais les avoir à votre disposition est un énorme avantage.

Jetant un œil à l’intérieur du Galaxy S20, Samsung continue de faire le plein de chaleur. Entre le processeur Snapdragon 865 et 12 Go (!!!) de RAM, vous pouvez exécuter n’importe quelle application ou jeu en toute simplicité et être sûr que le S20 est à la hauteur. Nous aimons également le fait que Samsung dispose de 128 Go comme configuration de stockage de base, et si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez facilement l’étendre jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD.

Pour compléter l’expérience S20, citons la prise en charge du réseau 5G, le chargement sans fil inversé et les paiements mobiles Samsung Pay for MST et NFC. Sans oublier, vous obtenez une énorme batterie de 4000 mAh.

Pour être un téléphone si compact, Samsung a vraiment fourré l’évier de la cuisine dans celui-ci. Et tu sais quoi? Nous sommes parfaitement d’accord avec ça.

Galaxy S20

iPhone 11

Système opérateur

Android 10

Une interface utilisateur 2.0

iOS 13.3

Processeur

Qualcomm Snapdragon 865

Apple A13 Bionic

Afficher

6,2 pouces

AMOLED dynamique

3200 x 1440

563ppi

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

6,1 pouces

LCD Liquid Retina

1792 x 828

326ppi

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Mémoire

12 Go de RAM

4 Go de RAM

Espace de rangement

128 Go

64 Go

128 Go

256 Go

Extensible

✔️

Jusqu’à 1 To

❌

Caméra arrière 1

12MP de large

1 / 1,76 ”

1,8um

f / 1,8

12MP de large

1 / 2,55 ”

1.4um

f / 1,8

Caméra arrière 2

Téléobjectif 64MP

Zoom optique hybride 3x

Zoom super résolution 30x

1 / 1,72 ”

0.8um

f / 2.2

12MP ultra-large

f / 2,4

Caméra arrière 3

12MP ultra-large

1 / 2,55 ”

1.4um

f / 2.2

❌

Caméra frontale

10MP

f / 2.2

12MP

f / 2.2

Batterie

4000 mAh

3,110 mAh

Mise en charge

Charge filaire 25 W

Charge sans fil de 15 W

Wireless PowerShare

Charge filaire 18 W

Charge sans fil 7,5 W

Ports

USB-C

Foudre

Résistance à l’eau

IP68

IP68

Sécurité

Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Reconnaissance de visage

Identifiant du visage

Dimensions

69,1 x 151,7 x 7,9 mm

75,7 x 150,9 x 8,3 mm

Poids

163g

194g

Couleurs

Cosmic Grey

Bleu Nuage

Nuage rose

Noir

vert

Jaune

Violet

Produit Rouge

blanc

Pourquoi l’iPhone 11 pourrait être un meilleur choix

Source: Android Central

Cela dit, un coup d’œil sur l’iPhone 11 pourrait déclencher un bâillement involontaire. Il n’a pas autant de cloches et de sifflets que le S20, ce qui fait que certaines personnes pourraient appeler un téléphone “ennuyeux”. Cependant, il y a encore un argument valable à faire pour cela.

La première raison, et la plus évidente, est le système d’exploitation. Même si vous détestez ça, il y a beaucoup de gens qui aiment iOS. Pour vous et moi, cela peut sembler être une plate-forme très limitée et restrictive, mais des choses comme iMessage, AirDrop, Apple Pay, et plus encore, incitent les gens à vouloir rester dans son écosystème. Pour les personnes qui accordent beaucoup de valeur à toutes les forces d’iOS, ce sera toujours le meilleur téléphone par rapport au Galaxy S20.

Ne sous-estimez pas la puissance d’iOS.

Sur cette note, nous devons féliciter Apple pour son leadership continu en matière de mises à jour logicielles. Samsung a amélioré la rapidité avec laquelle il sort de nouveaux logiciels, mais vous envisagez toujours un maximum de deux ans pour les mises à jour majeures. Sur l’iPhone, vous obtenez bien plus de quatre ans d’assistance. C’est une différence significative et quelque chose que vous voudrez bien considérer avant d’appuyer sur la gâchette.

Enfin, il y a la question du prix. Apple est généralement connu pour facturer beaucoup plus pour ses produits que ses concurrents, mais dans une tournure étrange des événements, l’iPhone 11 coûte en réalité 300 $ de moins que le Galaxy S20. Ce n’est pas une petite somme d’argent, et si vous êtes quelqu’un qui est particulièrement soucieux des prix, cela pourrait être un grand point de basculement en faveur de l’iPhone 11.

Comprendre votre budget et vos préférences OS

Source: Android Central

Et c’est vraiment ce à quoi cela revient finalement. Si vous voulez un téléphone qui ne lésine pas sur les fonctionnalités ou les spécifications, le Galaxy S20 est un achat facile. L’écran de 120 Hz a l’air incroyable, vous obtenez des tonnes de fonctions des caméras arrière, et toutes les autres spécifications sont à peu près aussi haut de gamme que possible.

Cela ne veut pas dire que l’iPhone 11 est un mauvais téléphone. En fait, ses performances, sa qualité d’appareil photo et sa batterie sont parmi les meilleures du marché. Il manque simplement certaines des meilleures fonctionnalités que vous obtenez sur le S20, ce qui le rend moins attrayant lorsqu’il est empilé à côté. Cela dit, que vous appréciez vraiment iOS comme système d’exploitation ou que vous ne puissiez pas justifier la différence de prix de 300 $ entre les deux téléphones, l’iPhone 11 est probablement mieux adapté à vos besoins.

Comparer deux téléphones avec des systèmes d’exploitation différents est souvent une chose très subjective, comme c’est le cas ici. Le Galaxy S20 et l’iPhone 11 sont des appareils exceptionnels que nous serions heureux de recommander, alors choisissez celui qui correspond le mieux à vos préférences et à votre budget. Quoi qu’il en soit, vous vous retrouverez avec un sacré téléphone.

Plus impressionnant

Samsung Galaxy S20

Toutes les spécifications et fonctionnalités que vous pourriez demander

Même s’il s’agit du modèle le plus bas du Galaxy S20 que vous puissiez acheter, Samsung n’a pas du tout reculé. Le S20 offre un incroyable écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, trois caméras à l’arrière, une énorme batterie et des petits détails comme la 5G et un stockage extensible. On ne peut nier que le S20 est un téléphone cher, mais vous en avez pour votre argent.

Apple abordable

iPhone 11

Soucieux d’être pratique et abordable

À côté du Galaxy S20, l’iPhone 11 n’est pas aussi impressionnant. Son affichage n’est que de 60 Hz avec un écran LCD de résolution inférieure, il n’y a que deux caméras arrière et il n’offre pas de stockage extensible. Cependant, l’expérience réelle de l’utilisation de l’iPhone 11 est toujours excellente. Il est incroyablement puissant, prend de superbes photos et dure longtemps sur une seule charge. De plus, la différence de prix est assez importante.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.