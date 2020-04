Samsung Galaxy Tab S6 Lite est officiel avec le support S-Pen et One UI 2.1

La gamme de tablettes de Samsung est presque aussi compliquée que sa stratégie de smartphone. La Galaxy Tab S6 est au sommet, avec le budget Tab S5e abandonnant la prise en charge du stylet et allant avec un processeur moins cher, mais des fuites pour une nouvelle Tab S6 Lite ont commencé à apparaître le mois dernier. Maintenant, la tablette est officielle, bien que les détails sur les prix et la disponibilité soient encore inconnus.

La Tab S6 Lite est un peu plus proche de la Tab S6 que la Tab S5e, car elle prend entièrement en charge le S-Pen (et une est incluse dans la boîte, contrairement aux iPads). Cependant, le stylet ne semble pas avoir de batterie intégrée pour les gestes aériens et d’autres fonctionnalités sans fil, comme le S-Pen de la Tab S6. À cet égard, il est plus proche de ce que vous obtiendriez du stylet du Note 10 Lite.

La RAM, le stockage et les caméras ont également été légèrement rétrogradés par rapport à l’onglet S6. L’AMOLED a également été remplacé par un écran LCD ordinaire, ce qui est un peu une décision étrange, car la Tab S5e a conservé l’écran AMOLED de la Tab S6.

Les autres points forts de l’onglet S6 Lite incluent Android 10 avec One UI 2.1, le transfert de messages et d’appels à partir de téléphones Samsung compatibles et toutes les fonctionnalités logicielles habituelles de Samsung. Il ressemble à un excellent appareil, bien qu’Android ait encore beaucoup moins d’applications optimisées pour les tablettes que les iPad.

Cependant, on ne sait toujours pas quel processeur est utilisé, ainsi que les informations exactes sur les prix et la disponibilité. Le Tab S6 Lite n’est disponible que sur le site de Samsung en Indonésie pour le moment, et aucun prix n’est indiqué. Des rumeurs antérieures indiquaient un coût d’environ 400 $. À titre de comparaison, l’iPad de base coûte actuellement 330 $ aux États-Unis, et un crayon Apple de première génération ajoute 100 $ supplémentaires.