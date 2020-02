Samsung Galaxy Tab S6 vs Tab S5e: lequel acheter?

Le véritable successeur de la Galaxy Tab S4 est arrivé. Le Tab S6 offre une expérience de tablette phare pour les amateurs d’Android. Avec jusqu’à 8 Go de RAM, couplé au chipset Snapdragon 855, le Tab S6 survolera vos tâches quotidiennes. Cela inclut même les plus gourmandes en énergie comme l’édition de photos ou de vidéos.

Avantages

Processeur mis à jour

Prise en charge du S Pen

Jusqu’à 8 Go de RAM

Caméras arrière doubles

Les inconvénients

Pèse plus

Plus cher

La Samsung Galaxy Tab S5e est l’une des tablettes “budget” les plus impressionnantes que l’argent puisse acheter. Avec jusqu’à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et jusqu’à 15 heures d’autonomie, la Tab S5e peut gérer bon nombre de vos tâches quotidiennes. Vous ne pourrez tout simplement pas profiter de la magie de Samsung avec le S Pen.

Avantages

Poids plus léger

Moins cher

Même taille et type d’affichage

Les inconvénients

Limité à 6 Go de RAM

Prise en charge No S Pen

Limité à 128 Go de stockage intégré

Le couvercle du clavier ne comprend pas le trackpad

Pendant un certain temps, on craignait que Samsung ne s’éloigne des tablettes Android phares après la sortie de la Galaxy Tab S5e. Mais ce n’est plus le cas. La Galaxy Tab S6 est disponible partout, mais vaut-elle la peine par rapport à son frère plus abordable? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Similitudes dans de nombreux endroits …

Source: Samsung Photo: Samsung Galaxy Tab S5e.

À première vue, vous ne remarquerez peut-être pas beaucoup de différence entre le Galaxy Tab S5e et le Tab S6 de Samsung. Les deux appareils ont des fonctionnalités similaires, comme l’écran Super AMOLED de 10,5 pouces, avec la même résolution 2560×1600. Vous trouverez également une caméra frontale de 8 mégapixels, des haut-parleurs à réglage AKG quadruple et même la même caméra arrière principale de 13 mégapixels.

Même le poids est étonnamment similaire, avec la Tab S5e à seulement 0,9 livre (400 g) et la nouvelle Tab S6 ne pesant que 20 g de plus. C’est encore plus impressionnant étant donné que Samsung a inclus la même batterie de 7 040 mAh, qui prend en charge un chargeur rapide de 15 W.

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S5e

Afficher

10,5 pouces Super AMOLED

10,5 pouces Super AMOLED

Processeur

Snapdragon 855

Snapdragon 670

RAM

6 Go / 8 Go

4 Go / 6 Go

Espace de rangement

128 Go / 256 Go

64 Go / 128 Go

Caméra (s) arrière

13MP + 5MP

13MP

Caméra frontale

8MP

8MP

Haut-parleurs

Quad

Quad

Batterie

7,040mAh

7,4040mAh

Poids

420g

400g

Dimensions

244,5 x 159,5 x 5,7 mm

245 x 160 x 5,5 mm

Scanner d’empreintes digitales

In-display

Montage latéral

Prise en charge du S Pen

Oui

Non

Sur le front de la productivité, les deux ont un grand écran qui peut être combiné avec un couvercle de clavier amovible. Cela permet de trier facilement les e-mails ou d’effectuer un travail réel sans avoir à être devant un “vrai” ordinateur. Même avec une option économique comme la Tab S5e, cette option est surprenante et extrêmement bienvenue.

Pour ceux qui se soucient de la confidentialité, il n’y a aucune raison de s’alarmer car les Tab S6 et S5e ont toutes deux un scanner d’empreintes digitales. L’emplacement varie, car le scanner du S6 est intégré à l’écran, tandis que le scanner du S5e se trouve sur le côté de la tablette.

… Mais les différences sont assez importantes

Source: Hayato Huseman / Android Central Photo: Samsung Galaxy Tab S6.

Cependant, une fois que vous approfondissez un peu les spécifications et les fonctionnalités, les différences commencent à se faire connaître. Alors que les Tab S6 et S5e ont des configurations avec 6 Go de RAM, il s’agit de l’option de base pour les premiers et de l’option haut de gamme pour les seconds. Le Tab S6 peut être augmenté jusqu’à 8 Go de RAM, couplé à 128 Go ou 256 Go de stockage. Comparativement, la configuration de base du S5e associe 4 Go de RAM à 64 Go de stockage de base, ainsi qu’un modèle de 6 Go / 128 Go.

Avant, nous avons mentionné que les deux ont un appareil photo principal de 13 mégapixels, mais le Tab S6 a un objectif supplémentaire. À l’arrière du S6, vous trouverez un objectif grand angle secondaire de 5 mégapixels, si vous aimez prendre des photos avec l’énorme et unique viseur.

Nous avons déjà abordé les différences de spécifications, mais il y a une autre grande différence entre ces deux tablettes. Afin de garder le Tab S5e comme choix budgétaire, Samsung a choisi de ne pas inclure la prise en charge du S Pen. Cela vous laisse à la recherche d’autres options de stylet, ce qui peut être assez frustrant si vous essayez d’utiliser le Tab S5e comme ordinateur portable.

Source: Android Central

Dans le cas de la Tab S6, Samsung inclut un S Pen dans la boîte, supprimant la nécessité de faire un achat supplémentaire. De plus, vous bénéficierez d’avantages supplémentaires tels que la possibilité de l’utiliser comme télécommande et les nouveaux mouvements d’air pour contrôler votre tablette sans la toucher.

En ce qui concerne les détails, la Galaxy Tab S6 est le choix pour ceux qui ont besoin de la pleine puissance de la productivité. Pendant ce temps, la Galaxy Tab S5e est toujours une bonne option si vous ne vous souciez pas du support du S Pen et que vous voulez juste une tablette Android solide sans vous ruiner.

Centrale de productivité

Samsung Galaxy Tab S6

La nouvelle tablette Android phare à battre

Le Galaxy Tab S6 de Samsung place la barre assez haut pour les tablettes phares avec des spécifications impressionnantes, un stylet S inclus et un étui à clavier en option.

Économisez de la pâte

Samsung Galaxy Tab S5e

La Tab S5e ne doit pas seulement être négligée

La Galaxy Tab S5e est fantastique pour ce que vous obtenez au prix avec un écran magnifique et une fiche technique surprenante.

