Samsung Galaxy Z Flip pourrait l’emporter sur le Moto Razr en termes de capacité de la batterie

Après beaucoup de confusion, il semble que Galaxy Z Flip soit le nom du prochain téléphone à clapet de Samsung. Le nom a déjà été divulgué par Ice Universe qui a fui et a maintenant été réaffirmé par Max Weinbach des développeurs de XDA. Soit dit en passant, Weinbach est également à l’origine de la dernière série de fuites du Galaxy S20.

Dans une série de tweets, Weinbach révèle plus d’informations sur le prétendu Galaxy Z Fold. Le pronostic dit que le téléphone pliable recevra une batterie de 3300 mAh et fonctionnera sur le chipset Snapdragon 855. Le chipset phare de 2019 a également été annoncé dans un rapport précédent, à l’époque où nous pensions que le téléphone s’appelait le Galaxy Fold 2.

Le Galaxy Flip Z dispose d’une batterie de 3300 mAh. Avec le Snapdragon 855, cela devrait être assez bien dans tout. Environ la même batterie en direct que le S10 de taille moyenne.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 14 janvier 2020

À 3300 mAh, le nouveau Galaxy pliable l’emporte sur la capacité de la batterie du clapet Moto Razr récemment lancé. Le Razr est livré avec une maigre batterie de 2 510 mAh, qui, selon Moto, fonctionne bien avec le Snapdragon 710 SoC du téléphone.

Cependant, le processeur plus premium du Galaxy Z Flip pourrait épuiser sa batterie de 3300 mAh assez rapidement. Elle est encore plus petite que la batterie de 3500 mAh du Galaxy S9 Plus 2018, ce qui n’était pas très impressionnant au départ. Lors de nos tests, la batterie du S9 Plus nous a donné seulement trois heures de temps d’écran lors de nos tests de caméra et six heures avec une utilisation intensive.

Il est possible que Samsung ait dû faire des compromis sur la capacité de la batterie du Galaxy Z Flip afin de maintenir un facteur de forme mince.

Pour atténuer l’épuisement de la batterie, Samsung pourrait envisager de déployer le mode d’économie d’énergie adaptatif du Galaxy Fold sur le nouveau téléphone. La fonction régule la consommation de la batterie en fonction de la façon dont vous utilisez votre appareil.

Rumeurs d’affichage du Samsung Galaxy Z Flip

En plus de révéler les détails de la batterie du Galaxy Z Flip, Weinbach a également révélé quelques informations sur son affichage. Il dit que le téléphone comportera un verre ultra-fin recouvert de plastique pour éviter les rayures.

Samsung était très intelligent avec le Galaxy Z Flip (vient de recevoir le mot c’est le nom.)

Ils utilisent du verre ultra fin et du plastique. Samsung superposera un plastique sur le verre ultra mince pour une protection supplémentaire. S’il est rayé, ce n’est que le plastique et non l’écran.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 14 janvier 2020

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des rumeurs sur le prochain Samsung pliable utilisant un verre ultra-mince. Deux rapports précédents ont déclaré la même chose. Cependant, cette couche supplémentaire de plastique sur le verre ultra-mince est une nouvelle information pour nous.

La protection en verre ultra-mince est une bonne nouvelle car elle est plus résistante aux rayures que le plastique. Il en résulterait également moins de rides par rapport à la première vague d’écrans de téléphones pliables.

Weinbach affirme que la couche de plastique sur le dessus servira de protection supplémentaire pour l’écran. S’il est rayé, seul le plastique sera endommagé, pas l’écran.

Que pensez-vous du Galaxy Z Flip jusqu’à présent? Êtes-vous emballé par le téléphone à clapet de Samsung? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.