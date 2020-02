Samsung Galaxy Z Flip prix, disponibilité et où acheter

Mise à jour: 18 février 2020 (6 h 26 HE): Nous avons mis à jour cet article avec des détails concernant la disponibilité en Inde du Samsung Galaxy Z Flip. Faites défiler vers le bas pour tous les détails.

Original: 11 février 2020 (15 h 54 HE): Samsung a enfin dévoilé son tout premier smartphone à pliage vertical – le Galaxy Z Flip – à Unpacked 2020. Le combiné vante la même expérience Samsung Galaxy que nous avons tous appris à aimer, mais dans un tout nouveau facteur de forme.

Le Samsung Galaxy Z Flip est disponible en quatre coloris: Mirror Black, Mirror Purple, Mirror Gold (disponible dans certaines régions) et une édition Thom Browne argentée avec des rayures rouges, blanches et bleues.

Nous avons rassemblé tous les détails sur le prix du Samsung Galaxy Z Flip, la date de sortie et toutes les offres disponibles jusqu’à présent.

Où et quand pouvez-vous acheter les téléphones Galaxy S20? (Mise à jour: prix de l’Inde)

Mise à jour, 17 février 2020 (4 h 00 HE): Nous avons mis à jour l’article original ci-dessous avec les prix et la disponibilité en Inde pour la série Galaxy S20. Faites défiler vers le bas pour plus de détails. Article original, 12 février 2020 (7 h 55 HE): Le…

Date de sortie du Samsung Galaxy Z Flip

Les précommandes pour le smartphone pliable débuteront ce vendredi 14 février. Vous pourrez acheter le téléphone pliable directement auprès de Samsung, d’autres détaillants comme Best Buy et directement d’AT & T ou de Sprint. Il n’y a pas encore de mot sur les autres partenariats de transporteurs.

En relation: Spécifications du Samsung Galaxy Z Flip: Fondamentalement, un Galaxy S10e pliable

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Z Flip

Le Samsung Galaxy Z flip est uniquement disponible dans une option de stockage de 8 Go de RAM / 256 Go, et il coûtera 1380 $. Il est déjà répertorié sur le site Web de Samsung, et bien qu’il ait initialement montré une remise de 440 $ (940 $), l’appareil a depuis retrouvé son prix de détail.

La variante Thom Browne édition spéciale n’est également disponible qu’en une seule configuration 8 Go / 256 Go. Il coûtera 2480 $. Mais contrairement à l’appareil standard, cette variante de l’édition spéciale est également livrée avec d’autres goodies dans la boîte, y compris une paire de Galaxy Buds Plus, une Galaxy Watch Active 2, un étui pour téléphone et une boîte-cadeau – qui viennent tous avec la signature de Browne design esthétique qui correspond au smartphone.

2480,00 $

Samsung Galaxy Z Flip – Édition Thom Browne

Achetez maintenant Samsung Galaxy Z Flip – Édition Thom Browne Achetez maintenant

2480,00 $

Vous devriez pouvoir acheter l’appareil directement sur le site Web de Samsung sur tous les marchés disponibles. Si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez également acheter le Galaxy Z Flip via votre opérateur, en supposant que vous êtes sur AT&T ou Sprint.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Z Flip UK

Le Galaxy Z Flip sera lancé au Royaume-Uni le 14 février au prix de 1300 £. Samsung dit que le pliable sera disponible en quantités limitées auprès de Samsung UK et de certains détaillants et opérateurs. Jusqu’à présent, O2 est le seul réseau britannique avec une liste pour le Z Flip.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Z Flip India

Le Galaxy Z Flip sortira en Inde le 20 février, selon le tweet de Samsung India taquinant le lancement de l’appareil dans le pays.

Le #GalaxyZFlip sera là dans 2 jours. Vouloir en savoir davantage?

Inscrivez-vous maintenant: https://t.co/op0dJMh4EC#Samsung pic.twitter.com/oxysEnNJpo

– Samsung India (@SamsungIndia) 18 février 2020

Samsung n’a pas encore annoncé le prix ou le calendrier de livraison du téléphone, mais les pré-inscriptions ont été mises en ligne sur son site Web indien. Nous nous attendons à ce que Samsung annonce le prix ou au moins les détails de précommande du téléphone à la date de sortie susmentionnée.

Samsung Galaxy Z Flip meilleures offres et offres

Comme mentionné, le Galaxy Z Flip est déjà répertorié sur le site Web de Samsung. La liste actuelle de Best Buy montre l’appareil avec une petite remise de 50 $ pour la version déverrouillée, tandis que la variante AT&T est livrée avec le prix complet de 1380 $. La liste de Sprint propose également l’appareil au prix fort, mais comme AT&T Galaxy Z Flip de Best Buy, vous pouvez le récupérer avec un plan de versement mensuel.

En relation: Le Samsung Galaxy Z Flip se vend comme des petits pains, vendu en ligne aux États-Unis

L’édition Thom Browne est également disponible sur le site Web de Samsung, mais nous ne savons pas encore où elle pourrait être disponible à l’avenir. Cette variante d’appareil coûte 2480 $, mais ce prix est en quelque sorte justifié compte tenu de tous les autres goodies que vous obtenez dans la boîte. Samsung dévoilera plus d’informations sur cet appareil le 12 février. Consultez les liens ci-dessous pour obtenir des informations spécifiques sur les prix et la disponibilité.

Samsung Galaxy Z Flip Le tout nouveau smartphone pliable vertical de Samsung

Le Galaxy Z Flip est le tout premier smartphone à pliage vertical de Samsung. Il bascule des éléments de conception Samsung familiers que nous aimons tous, mais dans un nouveau facteur de forme pliable. Doté de 256 Go de stockage intégré, de 8 Go de RAM, d’une batterie de 3300 mAh et d’un écran en verre pliable de 6,636 x 1080 pixels, il peut ne pas avoir de spécifications de haut niveau, mais il devrait offrir une expérience de haut niveau.

Samsung Galaxy Z Flip – Édition Thom Browne Tout est question de mode

L’édition Thom Browne du Galaxy Z Flip est le même appareil pliable à clapet avec une couche de peinture exclusive. Cette variante est également livrée avec plusieurs autres goodies esthétiquement assortis dans la boîte, y compris une paire de Galaxy Buds Plus, une Galaxy Watch Active 2 et un étui pour téléphone.