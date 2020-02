Samsung Galaxy Z Flip Review: Le pliable étrange et merveilleux

Source: Daniel Bader / Android Central

Samsung Galaxy Z Flip: la revue

Les téléphones pliables sont généralement fantastiques. J’utilise un Galaxy Fold tous les jours, et bien que ce soit un excellent téléphone, il est trop grand pour la plupart des gens. Comme beaucoup de produits phares, le Galaxy Fold repousse les limites de ce qui est compatible avec les poches, et c’est un problème qui affecte plus de personnes à chaque lancement, d’autant plus que les téléphones comme le Galaxy S20 Ultra disposent d’écrans encore plus grands qu’auparavant.

Beaucoup de mes amis déplorent le temps où les téléphones étaient plus petits et tenaient dans votre poche. Lorsque j’ai récemment montré l’un d’eux au Motorola RAZR, ils sont tombés amoureux de la petite taille, avant d’être immédiatement éteints par l’appareil photo et la durée de vie de la batterie. C’est pour ces types de personnes qu’une nouvelle vague de téléphones à clapet a été lancée, et le Galaxy Z Flip suit le Motorola RAZR en essayant de mettre de grands écrans dans un téléphone convivial.

Pourtant, comme je l’ai découvert, les petits téléphones et les premières générations de technologies pliables comportent leurs propres compromis. Le Motorola RAZR a un grand design, mais manque la marque avec tant de domaines. Heureusement, le Galaxy Z Flip prouve que c’était le téléphone, et non le facteur de forme, qui était le problème.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Contrairement au Motorola RAZR, ou même à la première tentative de Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip est un superbe pliable qui est fantastique.

À propos de cet avis: Cet avis est basé sur une semaine avec une unité de vente au détail achetée chez Best Buy. Comme vous le verrez dans la section batterie, j’ai d’abord utilisé cela sur Project Fi, avant de passer au réseau LTE de Verizon et d’améliorer considérablement la durée de vie de la batterie. Samsung a prêté une unité d’examen initial à Android Central pendant exactement 25 heures, et bien que quelques-unes des premières observations d’Andrew soient incluses dans cet examen, la majorité est basée sur mon temps avec une unité de vente au détail que j’ai personnellement achetée.

D’un coup d’œil

Samsung Galaxy Z Flip

Conclusion: Le Galaxy Z Flip prend la forme d’un smartphone moderne et vous permet de le plier en deux. Il dispose d’un couvercle / écran en verre pliable, d’un appareil photo décent, de spécifications phares et d’une autonomie décente. Il existe de nombreux compromis, notamment en ce qui concerne le prix et la fragilité potentielle de l’écran, mais ce pliable se rapproche plus que tout autre avant d’être un téléphone complet.

Le bon

Excellentes spécifications

Vie de la batterie décente

Une interface utilisateur 2.1 est élégante

Assez bons appareils photo

Design incroyable

Le mauvais

Coûteux

Affichage possiblement fragile

Problèmes de durabilité à long terme

Allégations douteuses de “verre”

Conception: Un superbe aimant d’empreinte digitale réfléchissant

Source: Andrew Martonik / Android Central

Le Galaxy Z Flip est un superbe appareil; il n’y a pas d’autre moyen de le dire. Lorsque vous le voyez en personne, la couleur Mirror Purple vous coupera le souffle. Il est réfléchissant et un aimant d’empreinte digitale géant, ce qui signifie que vous le nettoierez constamment. Vous pouvez le mettre dans un étui – un transparent clair de base est inclus dans la boîte – mais cela revient à acheter une belle voiture de sport uniquement pour la garder dans un garage.

Le Galaxy Z Flip est incroyablement raffiné et bien supérieur au Motorola RAZR.

Le téléphone lui-même présente des lignes épurées et une symétrie presque parfaite. Contrairement au Galaxy Fold, il n’y a pas de grande encoche laide sur l’écran intérieur. Il y a aussi une seule caméra frontale au sommet de l’écran qui est au milieu du téléphone, et est parfaite pour les appels vidéo Google Duo (plus à ce sujet plus tard). Autour de tout l’écran, il y a une lunette surélevée qui empêche l’écran de se frapper lorsque vous vous pliez, ainsi que la poussière et la saleté de pénétrer sous l’écran.

Le Galaxy Z Flip est un exercice de raffinement. Avec le Galaxy Fold original de l’année dernière, il était clair qu’il manquait le vernis qui a permis de justifier le coût d’un smartphone très cher. De même, avec le Motorola RAZR, il ressemblait à un smartphone de première génération avec des compromis évidents. Le Galaxy Z Flip est clairement encore un smartphone de première génération, mais la charnière, l’affichage et le design général sont cohérents et réfléchis.

Samsung Galaxy Z Flip vs Motorola RAZR: Lequel devriez-vous acheter?

C’est aussi le premier smartphone Samsung dont je me souvienne que vous pourriez décrire comme vraiment à couper le souffle. La plupart des téléphones utilisent le facteur de forme candybar et s’en tiennent à des couleurs principalement neutres, mais le Galaxy Z Flip est irisé et attire l’attention. C’est le plus beau smartphone que j’utilise depuis longtemps.

Source: Nirave Gondhia / Android Central

Le bouton d’alimentation est situé à droite de la moitié inférieure du téléphone, ce qui signifie qu’il est facile d’appuyer lorsque l’écran est replié. Avec la charnière plus serrée que Samsung a déployée, le Galaxy Z Flip est certainement plus épais que la plupart des téléphones auxquels nous sommes habitués, mais cela ne pose pas de problème. L’épaisseur est un sous-produit du facteur de forme de retournement, et étant donné que cela rend un gros téléphone beaucoup plus compact, c’est un compromis qui vaut la peine d’être accepté.

Le rapport d’aspect plus grand de 21,9: 9 du Galaxy Z Flip signifie qu’il est également légèrement plus étroit qu’un combiné typique, ce qui lui permet d’être plus ergonomique. C’est l’un des rares téléphones dont je me souvienne qui est tellement facile à enrouler autour de votre main et à saisir les deux côtés. Le Galaxy Z Flip est si confortable qu’il rend les autres téléphones étranges dans la main, ce qui n’est pas une mince affaire.

Charnière et écran: poli et pratique

Source: Andrew Martonik / Android Central

Quand je pense aux smartphones ou ordinateurs pliables idéaux, la première chose qui me vient à l’esprit est une charnière qui s’arrête à plusieurs angles. L’utilisation du Galaxy Fold et du Motorola RAZR a renforcé ces sentiments, et le Galaxy Z Flip offre enfin.

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez vous soucier d’une charnière qui peut être positionnée à différents angles, et la réponse est assez simple. Que vous soyez allongé sur le lit, que vous ayez un appel vidéo tout en vous préparant ou que vous faites simplement défiler l’écran lorsque le téléphone est devant vous, le fait de pouvoir régler l’angle de l’écran rend ces tâches faciles.

Source: Nirave Gondhia / Android Central

La charnière est considérablement plus serrée que celle du Motorola RAZR ou du Galaxy Fold, ce qui est nécessaire pour garantir qu’elle peut être positionnée à n’importe quel angle entre environ 20 et 160 degrés. Cela fait partie du charme du Z Flip, mais a également des effets secondaires. En réorganisant la charnière pour lui permettre de s’arrêter à l’un de ces angles, Samsung a rendu le téléphone beaucoup plus difficile à ouvrir et à fermer. En conséquence, j’ai eu du mal à trouver un moyen de rendre l’ouverture du téléphone naturelle, bien que vous appreniez rapidement où positionner vos doigts afin qu’il soit facile à régler. Lorsque vous le fermez, il offre ce “ clic ” satisfaisant que nous attendons des téléphones pliables et le fermer met fin à un appel, bien que cela prenne quelques secondes.

Au-delà de l’aspect pratique de la charnière, le Galaxy Z Flip montre à quel point Samsung fait des progrès autour de la technologie pliable. Il y a un an, le premier pliable de la société avait échoué, avant que les gros problèmes ne soient résolus quelques mois plus tard quand il a finalement été mis en vente. J’adore le Galaxy Fold, et c’est formidable de voir des améliorations apportées autour de la charnière et de la fragilité de l’écran du Galaxy Z Flip.

Il y a quelques parties à cela, y compris la lunette raisée, les fibres qui balaient la poussière sous l’écran et la réduction du nombre d’écarts entre l’écran et la charnière. Plus important encore, la conception du Galaxy Z Flip signifie que l’écran en verre est caché sous la lunette relevée et qu’il y a beaucoup moins de possibilités pour quelqu’un de soulever accidentellement l’écran, ou pour que la poussière pénètre en dessous et endommage l’écran.

Source: Nirave Gondhia / Android Central

À côté des bords de l’écran, vous trouverez des embouts qui sont si similaires à ceux du Galaxy Fold actualisé. Sous les bords se trouve la véritable magie cachée de Samsung, car le Z Flip utilise de petites fibres pour balayer et balayer la saleté et les débris avant qu’il ne puisse affecter l’intégrité de l’écran. Certes, je n’ai pas eu le temps de tester ces affirmations, mais si cela fonctionne comme décrit, c’est une amélioration impressionnante par rapport aux problèmes du Galaxy Fold d’origine. Un démontage iFixit, cependant, montre qu’une inondation de poussière et de débris posera un problème de pénétration.

L’écran de verre ultra fin du Galaxy Z Flip change la donne pour l’avenir de la technologie.

Samsung est clairement très fier des avancées de l’écran du Galaxy Z Flip. La société a souligné de différentes manières que l’écran du Z Flip est recouvert de “verre ultra mince”, pas de plastique. C’était suffisant pour rendre le Z Flip incroyablement intéressant pour moi, surtout compte tenu de l’état des autres écrans pliables.

Il y a déjà une controverse considérable quant à savoir si l’écran est réellement “en verre” ou non, mais quel que soit le matériau exact, ce n’est clairement pas le substrat que nous connaissons de notre temps en utilisant les smartphones au cours de la dernière décennie. À un certain moment, cependant, nous devons aller au-delà de ces plaintes et comprendre la technologie et les nuances de ce qu’elles sont. Oui, ce revêtement d’écran est nettement plus fragile que le Gorilla Glass 6 du Galaxy S20, mais il * se plie également en deux “.

Source: Daniel Bader / Android Central

Le passage au «verre» ou à une substance semblable à du verre montre également que les smartphones pliables progressent à un rythme plus rapide que quiconque ne s’y attendait vraiment. Lancés au cours des six derniers mois, les écrans Motorola RAZR et Galaxy Fold sont tous deux dotés d’écrans en plastique, qui sont moins résistants aux écrans des smartphones auxquels nous sommes habitués. En comparaison, le Galaxy Z Flip ressemble à un smartphone ordinaire qui se plie, plutôt qu’à un écran inférieur.

Cela dit, il y a toujours un compromis (comme ce sera le cas avec la plupart des appareils pliables): le pli de l’écran. Bien que nettement moins perceptible que le Galaxy Fold ou le Motorola RAZR, il est toujours présent et vous pouvez le sentir en faisant défiler l’écran. J’ai rapidement appris à regarder au-delà, et en quelques jours, c’est devenu une seconde nature, mais c’est définitivement là.

Source: Nirave Gondhia / Android Central

L’écran principal est un écran AMOLED dynamique pliable FHD + de 6,7 pouces, tandis que l’écran de couverture mesure 1 pouce. L’écran principal présente toutes les caractéristiques de n’importe quel écran Samsung, y compris des couleurs vives et des noirs profonds. L’affichage de la couverture? Eh bien, Samsung n’aurait pas dû s’en préoccuper.

Le Galaxy Z Flip dispose du plus grand écran d’un petit téléphone.

C’est l’une des pires parties du Galaxy Z Flip. Contrairement à l’affichage Peek sur le Motorola RAZR, l’écran de couverture est si petit qu’il est fondamentalement inutile. L’écran affiche l’heure et la date et vous permet de faire défiler les notifications sélectionnées et la lecture multimédia. Mais il faut appuyer deux fois sur le petit écran pour l’activer, puis prend une autre série de tapotements pour afficher des informations de défilement limitées. Le moyen le plus simple de le résumer est que l’affichage de la couverture expire pendant le défilement d’une notification, sans rien révéler de valeur.

Ne laissez pas cela vous nuire au Galaxy Z Flip, cependant. L’affichage de la couverture est aléatoire, mais l’écran principal est le meilleur de tous les pliables que j’ai utilisés. Il n’y a pas de craquement, pas de flexion lorsque vous appuyez dessus avec force et l’écran est complètement plat. C’est un progrès majeur pour les pliables, et c’est le premier pliable qui ne présente pas un énorme compromis dans la qualité de l’écran.

Caméras: niveau presque phare

Source: Android Central

L’écran de couverture se trouve à côté des caméras “ arrière ”, et une double pression sur le bouton d’alimentation peut lancer ces caméras prêtes à prendre un selfie. Initialement, s’adapter à ne voir qu’un recadrage de 1 pouce de l’image était un défi, mais cela n’a pris que quelques jours avant que je puisse prendre un selfie avec un bon degré de précision.

Il y a deux caméras 12MP présentes à “l’arrière” du Galaxy Z Flip, qui se transforment également en deux caméras selfie lorsque le Z Flip est fermé. Cet ensemble de caméras est essentiellement le même que celui trouvé sur le Galaxy S10e l’année dernière, avec un téléobjectif manquant.

Comme nous l’avons vu avec le Motorola RAZR – et contrairement au Galaxy Fold – les téléphones “ flip ” présentent des défis en termes d’espace, ce qui a pour effet de ne pas comporter toutes les cloches et les sifflets de produits phares comparables. Alors que certains déploreront le manque de téléobjectif, il est logique que Samsung propose des fonctionnalités que la plupart des gens utiliseront, et je préférerais de loin un appareil photo ultra-large qu’un téléobjectif. C’est juste plus polyvalent.

Vous n’achèterez pas le Z Flip pour ses caméras, mais ils font le travail.

Les deux caméras principales offrent des performances similaires à la gamme Galaxy S10 de l’année dernière. Ce sont parmi les meilleurs appareils photo de l’année dernière, et le Galaxy Z Flip publie des photos et des vidéos de qualité similaire. Ce n’est pas le téléphone que vous achèterez pour ses appareils photo, mais ils sont principalement capables de prendre des photos que vous voudrez partager sur les réseaux sociaux.

Dans des conditions d’éclairage exceptionnelles, le Galaxy Z Flip prend de superbes images pleines de détails et offrant un riche degré de netteté. Comme avec tous ses téléphones, le traitement d’image de Samsung penche davantage vers une saturation plus élevée et des images plus attrayantes visuellement, par opposition aux profils plus neutres et naturels trouvés respectivement sur les séries iPhone et Pixel.

Source: Nirave Gondhia / Android CentralRegular (à gauche) vs mode nuit (à droite) sur le Galaxy Z Flip.

Cependant, à mesure que la lumière baisse, les performances de l’appareil photo augmentent également. La faible luminosité a été l’une des faiblesses de l’appareil photo de Samsung – au moins jusqu’à la série Galaxy S20 – et le Galaxy Z Flip ne présente pas de grandes améliorations dans des conditions de faible luminosité. Les images manquent généralement de détails et de netteté et sont souvent inutilisables. Rien de tout cela n’est nouveau pour les téléphones Samsung et bien qu’il semble avoir été amélioré dans sa nouvelle gamme de téléphones, le Galaxy Z Flip n’est pas un champion de l’appareil photo.

Cela dit, il propose le même ensemble de fonctionnalités que nous attendons de Samsung, y compris le mode Live Focus. Presque un mode portrait étendu, cela vous permet d’appliquer une variété d’effets de profondeur différents aux images, y compris le bokeh (flou), un effet de grand cercle (essentiellement obscurcissant complètement l’arrière-plan), un effet de rotation, un effet de zoom et mon préféré, Color Point .

Color Point vous permet de conserver une partie de l’image en couleur tout en désaturant le reste pour qu’il soit en noir et blanc. En conséquence, vous pouvez prendre des photos vraiment artistiques et créatives de personnes et d’objets, comme vous le verrez ci-dessous.

Qu’en est-il lorsque le téléphone est déplié? Prendre selfie avec lui dans ce mode se traduit certainement par une qualité réduite, car il n’utilise pas les caméras “principales”. Au lieu de cela, le Galaxy Z Flip est équipé d’un appareil photo selfie 10MP assez standard qui n’est pas le meilleur mais fera le travail.

L’une des meilleures choses à propos de la conception de la charnière est que vous pouvez soutenir le Z Flip pour prendre un selfie de groupe avec des amis. Pour la plupart, cela fonctionne exactement comme vous vous en doutez et le mode selfie “grand angle” élargit simplement un peu l’angle de prise de vue. Cela peut être pratique, mais si vous l’utilisez en basse lumière, il y a un gros problème.

Si vous calez le téléphone ou l’utilisez à moitié plié, les conditions de faible luminosité déclenchent le flash selfie. Pour la plupart des téléphones, ce n’est pas un problème, mais pour le Galaxy Z Flip, tout l’écran s’allume, ce qui signifie que la moitié inférieure des écrans brille beaucoup de lumière vers le haut. En conséquence, les images ont beaucoup de reflets et semblent avoir été prises avec un appareil photo pour smartphone de cinq ans.

C’est extrêmement frustrant, mais encore plus frustrant, c’est qu’il s’agit d’une omission vraiment simple mais flagrante de Samsung. Considérant que le reste de l’application appareil photo ajuste intelligemment la disposition lorsqu’elle est calée – donc toutes les commandes sont en bas et le viseur est la moitié supérieure de l’écran – il est étrange que la société ne désactive pas la fonction flash pour la moitié inférieure. Cela peut être facilement résolu via un logiciel, et j’espère qu’ils le feront, car cela ruine essentiellement tous les selfies à faible luminosité lorsque le téléphone est “assis”.

Les caméras du Galaxy Z Flip ne gagneront aucun prix, mais elles ne sont pas conçues pour cela. Vous n’achetez pas ce téléphone pour ses caméras, vous l’achetez pour l’approche rafraîchissante des smartphones qu’il propose. Bien que ces appareils photo ne soient pas à la hauteur des derniers produits phares de Samsung – ainsi que de nombreux autres dans l’espace – ils sont bien meilleurs que le seul autre téléphone à rabat pliable, le RAZR. En tant que tel, le Galaxy Z Flip montre que, même s’il existe certains compromis en raison de contraintes physiques, les téléphones à clapet peuvent comporter des appareils photo fiables.

Performances: spécifications phares avec quelques compromis

Source: Nirave Gondhia / Android Central

Un domaine où les compromis sont minimes est dans les spécifications. Le Galaxy Z Flip présente essentiellement les spécifications internes du Galaxy S10 de l’année dernière, ce qui signifie qu’il s’agit d’une fiche technique phare qui est légèrement obsolète. Étant donné que le Z Flip est probablement en cours d’élaboration depuis plusieurs années, Samsung mérite les félicitations pour avoir utilisé une liste de spécifications phares, plutôt que les spécifications de milieu de gamme trouvées dans le Motorola RAZR.

L’ensemble est alimenté par un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Bien qu’il ne soit pas à égalité avec le processeur Snapdragon 865 et 12 Go de RAM comme base dans la série Galaxy S20, le package de traitement à l’intérieur du Galaxy Z Flip est plus que capable de gérer tout ce que vous lui lancez.

Catégorie

Galaxy Z Flip

Motorola RAZR

Système opérateur

Android 10

Une interface utilisateur 2.0

Android 9

Affichage principal

6,7 pouces

AMOLED dynamique

2636 x 1080

425ppi

Format d’image 21,9: 9

Écran P-OLED pliable de 6,2 pouces

Format d’image 21: 9

Résolution de 876 x 2142 (373 ppp)

Affichage de la couverture

1,06 pouces

Super AMOLED

300 x116

303ppi

Deuxième écran G-OLED externe

2,7 pouces

600×800

Processeur

Qualcomm Snapdragon 855+

Qualcomm Snapdragon 710

Mémoire

8 Go de RAM

6 Go de RAM

Espace de rangement

256 Go

128 Go

Extensible

❌

❌

Caméra arrière 1

12MP de large

Ouverture f / 1,8

1.4um

16MP de large

Ouverture f / 1,7

Caméra arrière 2

12MP ultra-large

Ouverture f / 2,4

1.12um

❌

Caméra frontale

10MP

Ouverture f / 2,4

1.22um

5MP

ouverture f / 2.0

Batterie

3,300 mAh

2 510 mAh

Mise en charge

Quick Charge 2.0

Charge sans fil Qi

Wireless PowerShare

TurboPower 15W

Dimensions (plié)

73,6 x 87,4 x 17,3 mm

94 x 72 x 14 mm

Dimensions (déplié)

73,6 x 167,3 x 7,2 mm

172 x 72 x 6,9 mm

Poids

183g

205g

Bien qu’il puisse y avoir une certaine inquiétude autour d’un processeur légèrement obsolète, il n’y a pas de problèmes de performances notables car je n’arrive jamais à rencontrer de limitations de ressources ou de retard pendant mon temps avec lui.

Pour la plupart, ces spécifications sont assez évolutives. Dans un an ou deux, le Snapdragon 855+ devrait être en mesure de continuer à offrir une performance globale solide, et 8 Go de RAM devraient vous donner suffisamment de marge pour ne pas être retenu.

Bien sûr, le Galaxy Z Flip ne dispose pas de 5G. Cela est probablement dû aux contraintes physiques à l’intérieur de l’appareil – la 5G nécessite des antennes de plus en plus grandes. Si vous décidez de garder le Galaxy Z Flip pendant deux ans, votre prochain téléphone à clapet pourrait bien avoir la 5G et pourrait offrir la mise à niveau naturelle.

Autonomie de la batterie: plus qu’acceptable malgré les limitations

Source: Andrew Martonik / Android Central

En regardant la liste des spécifications, un numéro saute immédiatement: la batterie de 3300 mAh à l’intérieur du Galaxy Z Flip, tout d’abord, il s’agit en fait de deux batteries qui se combinent pour former cette capacité. Deux cellules sont moins efficaces qu’une cellule de batterie plus grande, ce qui signifie que la conception comporte des compromis inhérents à la batterie. Cela était plus évident dans le Motorola RAZR, qui a une batterie de 2 510 mAh qui ne durera pas plus d’une demi-journée.

Maintenant que nous avons ce problème, qu’en est-il du Galaxy Z Flip? Présente-t-il les mêmes problèmes de batterie que le Motorola RAZR? La réponse simple est non. Après avoir passé en revue le Motorola RAZR, je me méfiais énormément de la batterie du Galaxy Z Flip. Heureusement, je n’avais pas besoin de l’être.

Pour la plupart, le Galaxy Z Flip m’a fourni une autonomie de batterie toute la journée. Il y avait quelques jours d’utilisation légèrement plus lourde où il fallait le charger à environ 13 heures, mais sinon, cela me permettrait de passer de 16 à 18 heures avec une charge complète.

Pendant ce temps, j’ai pu l’utiliser en moyenne pendant environ cinq heures. Ce n’est pas tout à fait à la hauteur de certains produits phares qui offrent six ou sept heures d’utilisation, mais compte tenu de la taille de la batterie, Samsung a assez bien optimisé la durée de vie de la batterie. Certains jours, l’utilisation était élevée jusqu’à sept heures, tandis que les jours où l’utilisation de l’appareil photo était plus intensive – ou lorsque je l’utilisais principalement à l’extérieur et que l’écran était réglé à un niveau plus lumineux – elle pouvait atteindre quatre heures.

Malgré certaines variations dans certains cas, je suis à l’aise avec la durée de vie de la batterie offerte par le Galaxy Z Flip. Oui, il ne va pas gagner de prix pour la durée de vie de la batterie, mais encore une fois, c’est un téléphone qui se plie. Il y a toujours des compromis à faire lorsque vous devez séparer les batteries, mais Samsung a réussi à les annuler la plupart du temps.

Source: Nirave Gondhia / Android Central

Il y a une mise en garde à la discussion sur la durée de vie de la batterie: votre choix de support. La région de Brooklyn dans laquelle je vis dispose d’un excellent signal cellulaire sur Verizon uniquement, le reste des porteuses étant pour la plupart inutilisables. Au départ, en utilisant le Galaxy Z Flip sur Project Fi, la durée de vie de ma batterie était atroce, encore pire que le Motorola RAZR. Cependant, le passage à Verizon a fourni la durée de vie de la batterie toujours fiable que j’ai mentionnée ci-dessus. Autrement dit, choisir le bon transporteur est crucial.

Logiciel: une interface utilisateur est élégante et fiable

Source: Andrew Martonik / Android Central

Samsung a déjà été exclu pour son logiciel – je peux encore imaginer TouchWiz et frissonner pour penser à quoi cela ressemblerait sur les pliables – mais One UI est un changement marqué pour l’entreprise. À partir du Galaxy S10, nous avons vu une expérience utilisateur qui comprenait des décisions de conception délibérées plutôt qu’une expérience incohérente. Le résultat a été une excellente expérience logicielle, qui se voit vraiment dans le Galaxy Z Flip.

Je ne vais pas entrer dans les moindres détails sur tous les changements dans One UI 2.1, mais regardez la vidéo ci-dessous où Alex Dobie vous guide à travers les détails clés.

J’ai dit dans ma revue Galaxy Fold que le logiciel de Samsung avait l’impression d’être destiné aux pliables, et en particulier, le multitâche est une joie sur le Galaxy Z Flip. Contrairement au Fold qui a un grand écran à utiliser, le Z Flip simplifie l’expérience en vous permettant de diviser l’écran en deux le long du pli. Ensuite, vous pouvez exécuter une application sur l’une ou l’autre moitié de l’écran. Ce n’est pas ingénieux, mais cela semble très naturel et exactement comme vous voudriez que vous effectuiez plusieurs tâches.

De même, Samsung a également effectué quelques optimisations clés dans le logiciel pour utiliser le facteur de forme de retournement. En étroite collaboration avec Google, une petite poignée d’applications propose des interfaces “Flex mode” qui ont été spécifiquement optimisées pour le facteur de forme, qui sont activées lorsque le téléphone est plié à un angle d’environ 90 degrés.

Dans l’application appareil photo, le viseur est dans la moitié supérieure, tandis que les commandes sont dans le bas. Dans l’application Galerie, c’est similaire, tandis que l’application YouTube est censée prendre en charge ces personnalisations, mais n’était pas encore disponible sur mon Galaxy Z Flip.

Plier le téléphone à environ 90 degrés lui permet d’être presque parfait pour les appels vidéo. Le Duo de Google est préchargé dans les contacts et le numéroteur du Galaxy Z Flip, ainsi que de la série Galaxy S20, et a été optimisé pour le mode Flex avec une interface utilisateur similaire. Je n’utilise pas Google Duo très souvent, mais plier le Z Flip et le soutenir m’a certainement reconsidéré, surtout quand je suis dehors par temps froid de New York.

Pourtant, malgré toutes ses améliorations, il est clair que Samsung et Google doivent encore optimiser les choses. Bien que les fonctionnalités du mode Flex soient disponibles pour tous les appareils pliables, Android lui-même a besoin de travail. Et sans norme définie pour l’affichage avant, chaque application devra probablement être optimisée pour fonctionner avec des fonctionnalités spécifiques. Ce qui est fastidieux et se traduira par une expérience décousue. Par exemple, lorsqu’un appel arrive sur Google Duo, rien ne s’affiche sur l’écran de couverture.

Devriez-vous vous inquiéter de la durabilité?

Source: Nirave Gondhia / Android Central

L’une des plus grandes préoccupations que tout le monde a soulevées avec les appareils pliables est la durabilité. Et avec un certain degré de vérité: il est absolument clair que les écrans pliants sont beaucoup moins durables que les autres smartphones. Bien que des entreprises comme Corning s’efforcent de résoudre ce problème, c’est une grande mise en garde concernant l’achat d’un téléphone pliable.

De même, il n’y a pas de protection contre la poussière ou l’eau, ce qui signifie que même s’il peut absorber quelques gouttes de pluie, il doit être tenu à l’écart des déluges et vous devez le retirer de votre poche avant d’aller nager. Je n’ai utilisé le Galaxy Z Flip que pendant une semaine, il est donc difficile de savoir s’il peut survivre à une utilisation quotidienne à long terme, mais il y a déjà quelques points clés à retenir.

Tout d’abord, vous devez le traiter avec un certain soin. Lorsque vous déballez le Z Flip, Samsung indique clairement que vous devez vous assurer qu’il n’y a pas de poussière, de débris, de pièces de monnaie, de clés ou autre chose pris en sandwich entre l’écran plié lorsque vous le mettez dans votre poche. Cet écran sera endommagé plus facilement qu’un téléphone ordinaire.

Deuxièmement, le Galaxy Z Flip est glissant – vraiment glissant. Mettez-le sur une surface plane et il trouvera un moyen de glisser. Cela signifie que vous serez constamment à l’affût de sa chute, et si c’est le cas, cela pourrait se terminer par un désastre. Cela dit, j’ai accidentellement laissé tomber mon Galaxy Z Flip sur le bord supérieur sur mes carreaux de salle de bain à partir d’environ trois pieds, et il a très bien survécu, à part quelques petites éraflures.

La meilleure astuce que le Galaxy Z Flip tire est de se sentir comme un téléphone “ normal ” lorsqu’il est ouvert.

Troisièmement, même s’il est encore un peu fragile, il ne le ressent pas. Je ne peux pas le préciser suffisamment: il ressemble à un smartphone normal grâce à l’écran “en verre”, ce qui signifie que vous devez être attentif à le traiter comme s’il était potentiellement fragile.

Avec toutes ces mises en garde, je n’ai en fait aucune inquiétude concernant la durabilité. Au cours de la semaine dernière, je n’ai rien expérimenté pour suggérer qu’il se briserait facilement (sauf si vous prenez un bord tranchant à l’écran, ce que vous ne devriez certainement pas faire). Bien qu’il soit fragile, il n’en a pas envie et c’est probablement l’une des plus grandes astuces de Samsung: le Galaxy Z Flip se sent comme un smartphone normal.

Le Galaxy Z Flip est fantastique, mais devriez-vous l’acheter?

Source: Nirave Gondhia / Android Central

En fin de compte, la question clé de savoir si vous devriez envisager d’acheter un Galaxy Z Flip est de savoir si vous faites confiance aux affirmations de Samsung concernant la durabilité. Au cours de la semaine dernière, je n’ai eu aucun problème de durabilité, mais il est clair que le Z Flip est plus fragile qu’un smartphone ordinaire.

Le Galaxy Z Flip est le smartphone le plus sexy que j’aie jamais utilisé, et je ne veux pas le poser.

Il est intéressant de pouvoir plier le téléphone en deux, ce qui est l’une des principales raisons d’acheter le Z Flip. Parce que, contrairement au Galaxy Fold, vous ne payez pas pour obtenir plus d’espace sur l’écran, vous payez pour rendre votre téléphone existant plus petit. Oui, il présente un excellent design et contient le facteur wow, mais cela vient avec son propre ensemble de compromis.

Cela dit, le Galaxy Z Flip est facilement le plus beau smartphone que j’aie jamais utilisé, et je me suis retrouvé à ne jamais vouloir le poser. Que ce soit pour admirer son look irisé, ou pour ouvrir et fermer l’écran au lieu de bouger ou de taper du pied, le Z Flip a trouvé un moyen de laisser une marque sur moi.

Je ne m’attendais pas à ce que je trouve utile de pouvoir plier le téléphone en deux, mais le Z Flip m’a fait repenser les téléphones à nouveau. Alors que le Galaxy Fold a montré le côté utilitaire d’un appareil pliable, le Galaxy Z Flip rend tous les téléphones ennuyeux. J’ai déjà été légèrement confus en essayant de fermer un autre téléphone et de réaliser que ce n’est pas le Z Flip.

Samsung réduit clairement l’écart entre les téléphones plats et pliables, mais il reste des compromis à faire.

Au-delà du design incroyable, le Z Flip présente également un avenir passionnant pour les pliables. Samsung réduit clairement l’écart entre les téléphones plats et pliables à un rythme rapide, et bien que la société ne soit pas encore là, les avancées du Galaxy Fold au Galaxy Z Flip ne doivent pas être sous-estimées.

Si vous devez acheter le Galaxy Z Flip est une autre question. Contrairement au Motorola RAZR que personne ne devrait acheter, les quelques compromis du Z Flip n’affectent pas énormément l’expérience globale. À un prix de 380 $ de plus que le Galaxy S20 de base, vous devriez probablement être certain que vous voyez de la valeur dans la combinaison du facteur de forme compact et de la nouveauté (ou du facteur wow, si vous voulez) de plier le téléphone en deux. Parce que pour obtenir ces deux choses, vous faites quelques compromis qui nuisent tous à l’expérience du smartphone à laquelle nous sommes tous habitués.

4

sur 5

Cela dit, j’ai payé 1380 $ pour le Galaxy Z Flip et je suis très content de mon achat. Le Motorola RAZR a été un retour instantané à Motorola pour moi, mais le Galaxy Z Flip ne va nulle part. C’est déjà le téléphone que je veux utiliser lorsque je sors, et il devient rapidement l’un de mes téléphones préférés de tous les temps. Autrement dit, c’est un pliable fantastique.

La prochaine génération

Samsung Galaxy Z Flip

Une autre façon de penser aux pliables.

Le Galaxy Z Flip prend la forme d’un smartphone moderne et vous permet de le plier en deux. Il existe de nombreux compromis, notamment en ce qui concerne le prix et la fragilité potentielle de l’écran, mais ce pliable se rapproche plus que tout autre avant d’être un téléphone complet.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.