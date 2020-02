Samsung Galaxy Z Flip: tout ce que vous devez savoir!

Source: Android Central

Avant 2019, les smartphones pliants ne semblaient être qu’un rêve lointain. Cependant, grâce aux innovations de Samsung, Huawei et Motorola, les téléphones pliants sont désormais plus une réalité qu’ils ne l’ont jamais été.

Après la sortie houleuse du Galaxy Fold l’année dernière, Samsung adopte désormais une approche différente des pliables avec le Galaxy Z Flip. Plutôt que de créer un autre téléphone et tablette 2 en 1 similaire à ce que nous avons déjà avec le Fold, le Z Flip prend la forme d’un smartphone traditionnel qui peut être plié pour être extra portable.

Que vous soyez intéressé par la conception, les spécifications, le prix ou tout autre élément du Z Flip, voici tout ce que vous devez savoir sur le téléphone.

Une nouvelle façon de se plier

Samsung Galaxy Z Flip

Le meilleur ami de vos poches

Si vous êtes intimidé par le Galaxy Fold, le Z Flip apporte la technologie de pliage de Samsung à un facteur de forme beaucoup plus accessible. Lorsqu’il est ouvert, le Z Flip ressemble à n’importe quel autre téléphone Android. Pliez-le et il devient incroyablement portable et beaucoup plus facile à ranger dans des poches étroites ou de petits sacs.

Tout d’abord, lisez et regardez notre couverture pratique

Avant d’aller trop loin dans ce guide, nous vous recommandons de commencer par lire et regarder notre couverture pratique du Z Flip.

Dans la vidéo ci-dessus, vous verrez nos toutes premières impressions pratiques avec le Galaxy Z Flip tout en jouant avec Samsung Unpacked. Vous trouverez ci-dessous un lien vers nos avis plus détaillés après avoir utilisé le téléphone pliable pendant environ 25 heures.

Le Galaxy Z Flip n’est pas un smartphone parfait, mais par rapport au Galaxy Fold qui l’a précédé, il est nettement plus durable et mieux conçu. La charnière est fantastique, l’écran “en verre” est plus agréable au toucher (plus d’informations ci-dessous) et le facteur de forme du téléphone à rabat est tout à fait joyeux. Il y a quelques bizarreries avec le Z Flip, telles que sa charnière délibérément rigide et son écran de couverture chétif, mais Samsung a coché beaucoup de bonnes cases.

Nous mettrons à jour notre examen avec des réflexions et des conclusions supplémentaires une fois que nous aurons plus de temps avec le Z Flip, mais pour l’instant, c’est ce que nous avons.

Premier examen du Samsung Galaxy Z Flip: un pliable qui inspire confiance, malgré une nouvelle controverse sur la durabilité

Le Galaxy Z Flip est le deuxième téléphone pliable de Samsung

Source: Samsung

Un an environ après avoir dévoilé le Galaxy Fold, un secteur en pleine évolution, Samsung a annoncé le Galaxy Z Flip le 11 février lors de son grand événement Unpacked à San Francisco.

Avec le Galaxy Fold, Samsung a effectivement créé un appareil 2-en-1. Lorsque le Fold est fermé, il agit comme un téléphone Android assez typique (bien qu’avec un petit écran). Ouvrez-le, et vous êtes présenté avec une tablette miniature qui a beaucoup plus d’espace d’écran que sur un smartphone “normal”.

Bien que le Z Flip se plie également, il le fait d’une manière très différente. Semblable au Motorola RAZR, le Z Flip ressemble à un combiné assez moyen lorsqu’il est ouvert. L’écran est un peu plus étroit et plus haut, mais ce n’est rien de trop drastique. Fermez le Z Flip, cependant, et vous avez droit à un carré merveilleusement petit et compact qui est plus facile à tenir dans des poches étroites, des sacs à main, des sacs, etc.

Nous verrons probablement un successeur plus direct du Galaxy Fold à un moment donné, mais avec deux facteurs de forme distincts entre le Fold et le Z Flip, Samsung peut répondre à plusieurs publics avec deux appareils très différents.

Il y a quelque chose que le Z Flip partage avec le Fold, et c’est une charnière incroyablement fiable. Tout comme le Fold, le Z Flip est évalué à 200 000 plis sans aucun problème, ce qui signifie que la charnière devrait durer environ cinq ans en utilisation normale.

Il y a deux écrans

Source: Andrew Martonik / Android Central

À première vue, il peut sembler que le Galaxy Z Flip n’a que son écran principal et rien de plus. Après une inspection plus approfondie de l’avant du téléphone lorsqu’il est fermé, vous verrez qu’il y a – en fait – un deuxième écran.

Il est très petit à seulement 1,06 pouces, et bien que vous ne regardiez pas de vidéos YouTube ou que vous ne fassiez pas défiler Twitter de sitôt, il vous permet de répondre aux appels téléphoniques, d’interagir avec les notifications entrantes et l’heure, la date et état de la batterie. Si vous appuyez sur une notification spécifique sur l’écran secondaire, c’est l’application vers laquelle vous serez dirigé lorsque vous ouvrirez le Z Flip.

Avoir un écran plus grand avec plus de fonctionnalités aurait été bien, mais en même temps, ce n’est pas comme si l’ouverture du Z Flip prenait beaucoup de temps ou d’efforts. En tant que moyen supplémentaire de fournir des informations importantes, l’écran secondaire remplit parfaitement sa fonction.

Ce que vous devez savoir sur le “verre” de Samsung

Lorsque Samsung a dévoilé le Galaxy Z Flip, l’accent a été mis sur le révolutionnaire “Ultra Thin Glass” du téléphone utilisé pour l’écran pliant. Contrairement au plastique utilisé sur le Galaxy Fold, le Z Flip est censé être beaucoup plus durable et doté de la résistance aux rayures habituelle que nous attendons avec le verre.

Malheureusement, ce n’est pas une représentation à 100% précise de ce qui se passe.

Le 16 février, la chaîne YouTube populaire JerryRigEverything a téléchargé le test de durabilité ci-dessus pour le Z Flip. Dans la vidéo, nous voyons que l’écran “en verre” du Z Flip est rayé à un niveau de dureté Mohs de niveau 2. Comparativement, le verre traditionnel ne raye pas jusqu’au niveau 6 avec des rainures plus profondes au niveau 7. Zack Nelson, le cerveau derrière JerryRigEverything, montre même son ongle faisant des retraits évidents sur l’écran du Z Flip.

Peu de temps après la publication de la vidéo, un porte-parole de Samsung a déclaré que le Z Flip avait une “couche protectrice” sur la vitre et c’est pourquoi l’écran se raye comme il le fait.

Le Galaxy Z Flip comprend un écran Infinity Flex avec le verre ultra mince (UTG) de Samsung pour offrir un look élégant et premium et offrir une expérience de visionnement immersive. La première technologie UTG de Samsung est différente des autres appareils phares de Galaxy. Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec soin. De plus, Galaxy Z Flip a une couche de protection sur le dessus de l’UTG similaire à Galaxy Fold.

C’est bien et dandy, mais cela ne correspond pas exactement aux affirmations bruyantes de Samsung dans sa commercialisation du téléphone.

Découvrez le tout premier écran en verre pliable sur un Galaxy. Oui, nous avons dit du verre pliant. Fabriqué en verre ultra fin Samsung, il vous offre une vue épique avec un écran plat et lisse.

L’écran du Galaxy Z Flip est nettement plus agréable à toucher qu’un écran en plastique plat comme sur le Galaxy Fold, mais il n’est pas beaucoup plus résistant aux rayures. C’est toujours un téléphone avec lequel vous devrez être doux, et c’est probablement un sentiment que nous verrons continuer pendant les premières années de téléphones pliants. Cela en soi est OK, mais il est important de connaître la différence entre le marketing de Samsung pour le Z Flip et la réalité d’en posséder un.

Vous pouvez utiliser l’appareil photo du Z Flip mains libres

Source: Andrew Martonik / Android Central

En plus d’être plus compact, le design pliable du Z Flip se prête également à de nouvelles façons de capturer des photos et des vidéos avec le téléphone.

Lorsque le Z Flip est plié en deux pour que la partie inférieure puisse reposer sur une table tandis que le haut se relève, vous pouvez accéder à un nouveau mode de prise de vue mains libres qui vous permet de prendre facilement des selfies ou des vlog à l’angle parfait.

Il vous permet effectivement d’abandonner un trépied dont vous auriez autrement besoin pour prendre certaines photos, et lorsque le Z Flip est plié comme ceci, l’application appareil photo bascule vers une interface spécialement optimisée qui place toutes les commandes de l’appareil photo sur la partie inférieure de la écran et réserve la section supérieure pour votre viseur.

Si vous ne vous souciez pas des selfies ou du vlogging, cela pourrait également être utile pour les appels vidéo mains libres (qui adaptent également son interface utilisateur pour ce mode semi-plié).

Parlons des spécifications

Source: Andrew Martonik / Android Central

Le design futuriste du Z Flip est une chose, mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Des spécifications puissantes sont indispensables lorsque vous dépensez autant sur un nouveau téléphone, et le Z Flip est une sorte de sac mixte à cet égard.

Catégorie

Galaxy Z Flip

Système opérateur

Android 10

Une interface utilisateur 2.0

Affichage principal

6,7 pouces

AMOLED dynamique

2636 x 1080

425ppi

Format d’image 21,9: 9

Affichage de la couverture

1,06 pouces

Super AMOLED

300 x116

303ppi

Processeur

Qualcomm Snapdragon 855+

Mémoire

8 Go de RAM

Espace de rangement

256 Go

Extensible

❌

Caméra arrière 1

12MP de large

Ouverture f / 1,8

1.4um

Caméra arrière 2

12MP ultra-large

Ouverture f / 2,4

1.12um

Caméra frontale

10MP

Ouverture f / 2,4

1.22um

Batterie

3,300 mAh

Mise en charge

Quick Charge 2.0

Charge sans fil Qi

Wireless PowerShare

Dimensions (plié)

73,6 x 87,4 x 17,3 mm

Dimensions (déplié)

73,6 x 167,3 x 7,2 mm

Poids

183g

En regardant cette fiche technique, il y a des hauts et des bas. Le Snapdragon 855+ est un processeur très performant, mais il est instantanément obsolète si l’on considère que le plus récent 865 est disponible dans le S20. 256 Go de stockage interne et 8 Go de RAM sont tous les deux excellents, mais la batterie de 3300 mAh nous amène à nous demander combien d’endurance le Z Flip pourra offrir.

Rien ici n’est intrinsèquement mauvais, mais pour près de 1400 $, il aurait été agréable de voir Samsung offrir le haut de gamme et les spécifications possibles.

Comparer le Z Flip à d’autres smartphones

Source: Android Central

Avec les téléphones pliants étant si nouveaux, le Galaxy Z Flip n’a pas une tonne de concurrence directe. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas le comparer à d’autres combinés.

Le Motorola RAZR est la comparaison la plus évidente, car il a un design pliable presque identique. Il y a aussi le propre Galaxy S20 Ultra de Samsung, qui est un téléphone traditionnel non pliable mais qui a un prix très similaire.

Et, bien sûr, nous avons dû opposer le Z Flip au Galaxy Fold pour voir comment les deux pliables de Samsung rivalisent.

Acheter le Z Flip est un défi, du moins en ce moment

Source: Andrew Martonik / Android Central

Samsung a officiellement lancé le Galaxy Z Flip le 14 février, mais le téléphone n’a pas tardé à se vendre. À l’heure actuelle, il est assez difficile de mettre la main sur le téléphone. La boutique en ligne de Samsung a obtenu plus d’inventaire le 21 février, mais ce lot a rapidement été vendu.

Aux États-Unis, le Z Flip est vendu par AT&T et Sprint en tant que partenaires de transport, en plus de Best Buy et du site Web de Samsung.

Le téléphone est disponible en Mirror Black et Mirror Purple, avec d’autres pays sélectionnés obtenant également une finition Mirror Gold.

Où acheter le Galaxy Z Flip: meilleures offres et réductions en 2020

Soyez prêt à dépenser beaucoup d’argent

Source: Samsung

Comme vous pouvez vous y attendre, vous devrez remettre un peu d’argent si vous souhaitez posséder le Galaxy Z Flip.

Le prix de vente au détail est de 1380 $, et bien que cela soit considérablement plus abordable que le Galaxy Fold de 1980 $, il est toujours lié au choc des autocollants pour certains acheteurs potentiels.

Pour aider à compenser un peu le coût, Samsung ajoute quelques extras avec le téléphone lui-même. Les clients ont accès au service de conciergerie Galaxy Z, qui est essentiellement une ligne d’assistance client dédiée disponible 24h / 24 et 7j / 7. Samsung propose également un remplacement d’écran unique au cas où quelque chose se passe mal, vous permettant de remplacer complètement l’écran pliant pour 119 $ au cours de la première année de possession.

Dans la boîte, vous obtenez des écouteurs filaires USB-C gratuits et un couvercle en plastique transparent avec les accessoires habituels.

Une nouvelle façon de se plier

Samsung Galaxy Z Flip

Le meilleur ami de vos poches

Si vous êtes intimidé par le Galaxy Fold, le Z Flip apporte la technologie de pliage de Samsung à un facteur de forme beaucoup plus accessible. Lorsqu’il est ouvert, le Z Flip ressemble à n’importe quel autre téléphone Android. Pliez-le et il devient incroyablement portable et beaucoup plus facile à ranger dans des poches étroites ou de petits sacs.

