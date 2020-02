Samsung Good Lock 2020 est maintenant disponible

L’application Good Lock de Samsung est l’une des applications les plus populaires du fabricant coréen, permettant aux utilisateurs de personnaliser largement l’apparence de leur smartphone Galaxy.

La société avait précédemment annoncé la sortie de Good Lock 2020 le 3 février 2020, et Samsung a en effet tenu parole (h /: ​​t SamMobile).

Contrairement à la version précédente de l’application, Good Lock 2020 prend en charge Android 10 et One UI 2.0. Oui, les personnes qui passent à Android 10 n’ont plus à renoncer à la suite de personnalisation.

Samsung Galaxy S series: une histoire du plus grand nom d’Android

Pour de nombreux utilisateurs, la série Samsung Galaxy S n’est pas seulement une famille de téléphones Android – ils sont synonymes de l’intégralité d’Android lui-même. Demandez autour de vous et vous trouverez probablement quelqu’un que vous…

Les améliorations de cette version de Good Lock incluent la prise en charge du mode sombre à l’échelle du système et Lockstar organisant automatiquement les éléments pour qu’ils correspondent à l’arrière-plan. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet et complet ici (traduction automatique).

Vous pouvez télécharger Samsung Good Lock 2020 sur la boutique Galaxy Apps via le bouton ci-dessous, mais notez qu’il semble se déployer marché par marché. Donc, vous voudrez peut-être rester assis si l’application n’est pas encore disponible pour vous.