Samsung Good Lock 2020: Le guide ultime pour personnaliser votre téléphone Galaxy

Good Lock de Samsung est une suite logicielle qui vous permet de libérer tout le potentiel de personnalisation de votre téléphone Galaxy. Fondamentalement, Good Lock contient une série de modules conçus pour peaufiner toutes les facettes de l’interface utilisateur, y compris l’écran de verrouillage, le panneau de notification, le menu récent et bien plus encore. Besoin d’un curseur de volume vertical? Vous pourrez le configurer à l’aide de Good Lock.

Samsung a révisé Good Lock pour 2020, déployant un ensemble de nouveaux modules qui offrent encore plus d’options de personnalisation. Vous ne trouverez tout simplement pas ce niveau de personnalisation avec un lanceur tiers, et c’est formidable de voir Samsung donner aux utilisateurs la possibilité de bricoler l’interface utilisateur sur leurs téléphones Galaxy. Good Lock 2020 a 13 modules sur le Galaxy S20, alors commençons et voyons pourquoi c’est si important.

LockStar apporte des options de personnalisation robustes à l’écran de verrouillage

LockStar est un nouveau module qui vous permet de configurer l’écran de verrouillage selon vos préférences. Vous pouvez déplacer n’importe quel élément de l’écran de verrouillage où vous le souhaitez, modifier l’arrière-plan de l’écran de verrouillage et sélectionner le mode d’affichage des notifications. Il existe quatre onglets: Position, Fond d’écran, Horloge et Objets. LockStar a besoin d’accéder à vos contacts et au stockage du téléphone pour fonctionner.

L’onglet Position vous permet de déplacer les éléments de l’écran de verrouillage. Cela inclut l’horloge et tout autre FaceWidgets que vous avez peut-être installé sur l’écran de verrouillage, le ruban de notification et le texte d’aide. Il y a une zone restreinte en haut de l’écran pour la barre d’état, et à part cette zone particulière, vous avez la liberté de déplacer les objets partout où vous le souhaitez.

Avec LockStar, vous pouvez modifier à peu près tous les éléments de l’écran de verrouillage.

Vous pouvez modifier l’arrière-plan de l’écran de verrouillage en vous rendant dans l’onglet Fond d’écran. Bien sûr, vous pouvez toujours le faire à partir des paramètres du téléphone, mais avec LockStar, vous avez la possibilité de configurer tous les éléments de l’écran de verrouillage à partir d’un seul emplacement. Dans le même esprit, l’onglet Horloge vous permet de choisir parmi toutes les faces d’horloge disponibles et de redimensionner l’horloge elle-même.

Enfin, l’onglet Éléments vous permet de sélectionner les éléments que vous souhaitez sur l’écran de verrouillage. Si vous voulez un écran de verrouillage minimal sans beaucoup d’encombrement, vous pouvez désactiver entièrement le texte d’aide et les raccourcis, ou même supprimer les notifications et FaceWidgets. Pour les notifications, vous avez la possibilité de choisir entre afficher uniquement les icônes ou les détails complets, qui afficheront la notification complète directement sur l’écran de verrouillage.

LockStar vous permet également de modifier le délai d’expiration de l’écran de verrouillage. Dans l’ensemble, le niveau de personnalisation proposé ici fait de LockStar l’un des meilleurs modules de Good Lock, et si vous souhaitez modifier l’écran de verrouillage de votre téléphone Galaxy, vous adorerez ce que la fonctionnalité a à offrir.

SoundAssistant apporte enfin un curseur de volume vertical à votre téléphone Galaxy

Google a introduit des contrôles de volume vertical dans Android 9.0 Pie, mais Samsung n’a pas effectué le changement. Avec SoundAssistant, cependant, vous pouvez enfin activer un curseur de volume vertical sur votre téléphone Galaxy. Vous devrez basculer le Thème du panneau de volume dans les paramètres SoundAssistant, ce faisant, vous basculerez vers un curseur vertical.

La meilleure partie est que vous pouvez modifier la disposition du curseur afin qu’il apparaisse sur le côté droit ou gauche de l’écran, et même ajuster sa position sur l’écran. Il y a également la possibilité de choisir parmi six options de couleur pour le curseur. SoundAssistant vous permet également de contrôler les volumes des applications individuelles, et vous pouvez sélectionner toutes les applications multimédias que vous avez installées sur votre téléphone et définir un volume personnalisé pour chacune. Vous pouvez même définir les incréments de volume chaque fois que vous appuyez sur la touche de volume.

SoundAssistant vous donne une liste de blanchisserie d’options de personnalisation, et est un must-have si vous jouez beaucoup d’audio sur votre téléphone.

SoundAssistant a bien plus à offrir. L’une de ses caractéristiques les plus remarquables est la possibilité de contrôler la lecture de musique avec les touches de volume. Vous trouverez la fonctionnalité dans les paramètres avancés, et lorsqu’elle est activée, vous pouvez passer à la piste suivante ou précédente en appuyant sur les touches de volume haut ou bas et en les maintenant enfoncées.

Le son d’une application distincte est une fonctionnalité utile lorsque vous souhaitez lire des fichiers multimédias à partir d’une application sur un appareil différent, comme un haut-parleur Bluetooth. Avec cette fonctionnalité, seuls les médias de cette application particulière seront lus sur votre appareil cible, et tous les autres sons et alertes du système continueront de sonner sur votre téléphone. Vous pouvez sélectionner l’application et le périphérique audio cible une fois que vous avez activé la fonction. Il existe également Multi audio, qui vous permet de lire les sons de deux applications en même temps. SoundAssistant dispose également d’un égaliseur qui vous permet de modifier le profil sonore des périphériques audio connectés et d’activer les effets Dolby virtuels. Vous pouvez même définir un bouton flottant pour SoundAssistant qui lance le service chaque fois que vous appuyez sur la touche de volume.

Une autre fonctionnalité intéressante de SoundAssistant est la possibilité de définir des profils sonores personnalisés en fonction de l’heure de la journée. Par exemple, vous pouvez configurer les choses de sorte que les médias et les sonneries soient désactivés pendant les heures de travail, activés automatiquement plus tard dans la soirée et désactivés à nouveau la nuit. Vous pouvez configurer l’heure et sélectionner les jours de la semaine auxquels vous souhaitez que les profils personnalisés démarrent, et personnaliser l’action que vous souhaitez définir pour chaque mode.

Enfin, vous trouverez une multitude de fonctionnalités utiles dans les paramètres avancés. L’audio mono vous permet de basculer sur un seul canal (lorsque vous utilisez un seul écouteur pour écouter de la musique), et vous pouvez également inverser les canaux gauche et droit. Vous pouvez également définir une application multimédia préférée et contrôler la musique sur cette application lorsque vous appuyez sur les touches multimédias des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth, et il y a également la possibilité de lire et d’enregistrer le son via le micro de votre téléphone lorsqu’une perche à selfie est branchée.

Task Changer vous permet de basculer vers un menu de présentation basé sur une carte

Task Changer est un utilitaire puissant qui modifie l’apparence de l’écran du menu récent. Si vous manquez l’ancienne disposition de type carte ou préférez le sélecteur de tâches iOS, vous pouvez utiliser Task Changer pour changer les choses. Il y a six styles au choix – Stack est la valeur par défaut, puis il y a un mode Liste, Grid, Carousel, Slim List et Vertical Stack, qui imite la disposition des cartes des versions précédentes d’Android.

Il y a aussi la possibilité de choisir un effet de flou pour l’arrière-plan et la possibilité de passer aux applications précédentes lors de l’utilisation des gestes de navigation. Si vous n’êtes pas fan du menu d’aperçu actuel et que vous souhaitez revenir à une disposition de carte, Task Changer est idéal pour vos besoins.

QuickStar apporte des effets colorés à la nuance de notification

Lassé de la disposition blanche et bleue de la nuance de notification? QuickStar vous permet de changer l’apparence du panneau, avec huit couleurs prédéfinies parmi lesquelles choisir. Vous pouvez choisir un schéma de couleurs personnalisé, ce qui vous donne beaucoup plus de flexibilité pour changer l’apparence visuelle du panneau de notification.

Il y a aussi la possibilité de choisir les icônes de la barre d’état à afficher, donc si vous n’aimez pas les icônes 4G ou VoLTE qui s’affichent, vous pouvez les désactiver ici. Un réglage astucieux est la possibilité de basculer l’horloge sur le côté gauche de la barre d’état. Si vous voulez changer l’apparence du panneau de notification, il y a beaucoup à aimer dans QuickStar.

Le parc à thème est le moteur thématique que vous attendiez

Comme son nom l’indique, Theme Park vous permet de créer un nouveau thème. Vous commencez par choisir une image qui sert d’arrière-plan et choisissez une couleur par défaut pour les éléments d’interface, une couleur d’accentuation et des couleurs et des étiquettes d’icône. Il facilite essentiellement la création d’un nouveau thème basé sur un arrière-plan, et le contrôle granulaire rend encore plus amusant d’adapter l’interface utilisateur à vos goûts.

Ajoutez de nouveaux visages d’horloge à l’écran de verrouillage avec Clockface

Avec Clockface, vous pouvez choisir parmi une sélection décente de cadrans d’horloge à ajouter à Always On Display si votre téléphone exécute un écran AMOLED. Sinon, vous pouvez choisir des cadrans d’horloge pour l’écran de verrouillage. Vous disposez de 12 options et, comme pour tout ce qui concerne Good Lock, vous pouvez personnaliser l’apparence des cadrans de l’horloge.

Mode multi-fenêtres à turbocompresseur avec MultiStar

Vous vouliez utiliser le mode multi-fenêtres avec une application, mais vous n’avez pas pu le faire? MultiStar corrige cela. Il vous permet d’activer la multi-fenêtre sur toutes les applications et vous permet de lancer rapidement le mode multi-fenêtre en configurant des raccourcis. Vous bénéficiez d’un contrôle précis du comportement des applications en mode partagé, et si vous utilisez beaucoup le mode multi-fenêtres, vous adorerez la personnalisation proposée ici.

NavStar vous permet de changer l’apparence des boutons de navigation hérités

NavStar fonctionne si vous définissez le mode système sur les touches de navigation héritées en bas de l’écran au lieu des gestes de navigation. Le module vous permet essentiellement de changer l’apparence des boutons de navigation, avec huit styles différents à choisir.

Il y a quelques options originales sur la liste, y compris une disposition de touches de navigation sur le thème des aliments qui comprend un quartier de fromage pour le bouton de retour, un gâteau pour le bouton d’accueil et une pizza pour le menu récent. Si vous n’avez pas encore basculé vers les gestes de navigation et que vous souhaitez changer l’apparence des touches de navigation, NavStar est la fonctionnalité pour vous.

Ne manquez jamais une notification avec NotiStar

Si vous avez manqué une notification ou si vous l’avez glissée par erreur, vous pouvez simplement aller sur NotiStar et voir toutes les notifications que votre appareil a reçues au cours de la journée. C’est amusant d’y aller pour voir combien de notifications vous recevez en 24 heures.

Éliminez les contacts accidentels avec EdgeTouch

Samsung a été le pionnier des écrans à double courbure, et bien que les panneaux soient magnifiques avec la façon dont ils se courbent vers l’extérieur, ils ne sont pas si efficaces en termes d’utilisation. Les contacts accidentels sont un gros problème et EdgeTouch vous permet de configurer des zones où votre toucher ne sera pas reconnu. Il existe trois zones prédéfinies, mais vous pouvez personnaliser votre propre zone en fonction de votre cas d’utilisation.

Attrapez les applications qui se comportent mal avec Nice Catch

Nice Catch enregistre chaque événement sur votre téléphone: chaque fois qu’une application réveille l’écran, chaque appel téléphonique, notification et même chaque notification de toast. Vous pouvez même voir quelles applications ont déclenché le moteur de vibration au cours des sept derniers jours, une liste détaillée des applications qui ont réveillé l’écran de votre appareil, des applications qui ont modifié les paramètres du système, et bien plus encore. Si vous craignez qu’une application errante utilise des cycles de batterie ou réveille l’écran, vous en trouverez des preuves ici.

Avec EdgeLighting +, vous ne manquerez pas autant la LED de notification

Avec la LED de notification allant dans le sens de la prise 3,5 mm, les marques ont eu recours à l’éclairage de bord comme signal visuel pour les notifications entrantes. EdgeLighting + vous offre huit paramètres différents pour les notifications, et vous pouvez configurer des couleurs personnalisées, régler la largeur de l’effet d’éclairage et la durée. Je n’ai pas beaucoup utilisé Edge Lighting sur les téléphones Galaxy, mais cela fait une différence – en particulier si vous comptiez beaucoup sur la LED de notification.

Utilisez votre téléphone d’une seule main avec One Hand Operation +

Comme son nom l’indique, One Hand Operation + vous permet de contrôler facilement votre téléphone d’une seule main. Il étend les commandes gestuelles de chaque côté de l’écran et vous pouvez définir des actions personnalisées en fonction de vos besoins, notamment en abaissant l’ombre des notifications, en accédant au menu récent et bien plus encore.

Les téléphones sont devenus plus étroits et plus grands au cours des trois dernières années, et One Hand Operation + facilite grandement la configuration de votre téléphone pour une utilisation à une main.

Beaucoup à vérifier

Good Lock 2020 vous donne un ensemble exhaustif d’outils pour changer à peu près toutes les facettes de l’interface utilisateur de votre téléphone Galaxy. À qui cela est dû, Samsung a fait un travail fantastique avec l’utilitaire. La quantité de personnalisation offerte ici fait de Good Lock l’utilitaire parfait pour changer l’apparence et le comportement de votre téléphone.

