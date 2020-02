Samsung Good Lock 2020: le rêve d’un utilisateur averti

Samsung Good Lock est une application quelque peu puissante pour les appareils Samsung. Il comprend une variété d’options de personnalisation, y compris le thème, le réglage de l’interface utilisateur, etc. Ce n’est pas une nouvelle application et a été lancée à l’origine en 2016. Cependant, Samsung a mis à jour Good Lock le 3 février 2020 avec la prise en charge d’Android 10 et One UI 2.0. Voici tout ce que Samsung Good Lock peut faire.

Comment télécharger et installer Samsung Good Lock

Samsung Good Lock est assez facile à trouver, mais il n’est disponible que sur les appareils Samsung. Ouvrez simplement l’application Galaxy Store et recherchez Good Lock. Vous pouvez également cliquer sur le bouton ci-dessous si vous souhaitez vous y rendre dès maintenant.

Cependant, ce n’est pas tout le processus. Good Lock a un tas de modules et chaque module est sa propre application. Ainsi, lorsque vous ouvrez l’application et sélectionnez une option, vous redirigez vers le Galaxy Store pour installer ce module particulier. Il y a dix modules au total, alors préparez ces doigts à télécharger un tas de choses.

Samsung Good Lock est livré avec dix modules au total et tous sont disponibles dans le Galaxy Store pour téléchargement.

Il y a cependant un point positif ici. Vous pouvez désinstaller ou tout simplement ne pas installer les modules que vous n’avez pas l’intention d’utiliser. Il économise de l’espace et vous permet de personnaliser uniquement ce que vous souhaitez personnaliser. Nous ne nous attendons pas à ce que beaucoup de personnes téléchargent les dix modules.

Ce que fait chaque module Samsung Good Lock

Parlons brièvement de chaque module et de ce qu’il fait. Chaque module fonctionne avec Android 10 et One UI 2.0, ce qui n’était pas vrai avant sa mise à jour en février 2020. Les modules sont plutôt simples et ne nécessitent pas une tonne d’explications. Vous pouvez ouvrir chacun d’eux via l’application Good Lock.

QuickStar

QuickStar ajoute un thème à votre menu Paramètres rapides une fois activé. Il est livré avec environ huit préréglages de différentes couleurs, ou vous pouvez ajouter les vôtres. Une fois que vous avez choisi d’ajouter la vôtre, vous choisissez une couleur. Une fois cela fait, Samsung vous permet de choisir les couleurs des icônes lorsque chaque paramètre est activé ou désactivé, la couleur de la police et la couleur d’arrière-plan. Vous pouvez également ajouter de la transparence (via le curseur Panel BG Alpha) et un effet de flou avec un curseur Blue Amount. C’est essentiellement tout ce qu’il fait et il est très facile à utiliser. Pour mémoire, QuickStar remplace le thème du parc à thème ainsi que le basculement du mode sombre du système. Ainsi, si vous utilisez QuickStar, c’est ainsi que vos paramètres rapides restent jusqu’à ce que vous désactiviez QuickStar.

Changeur de tâches

Task Changer vous permet de modifier l’apparence du menu des applications récentes. Ce module Samsung Good Lock est également simple. Vous choisissez simplement la mise en page souhaitée et ajoutez un effet de flou en option. Le menu de vos applications récentes change alors la mise en page que vous choisissez. Il n’y a que six options, mais elles incluent des options super simples comme Slim List et Regular list ainsi que d’anciens favoris comme Vertical Stack.

MultiStar

MultiStar est une option de personnalisation pour votre expérience multi-fenêtres. Les options ici sont étonnamment variées et incluent beaucoup d’options. Par exemple, vous pouvez configurer l’application pour lancer rapidement plusieurs fenêtres en appuyant longuement sur le bouton Applications récentes. Vous pouvez également l’ouvrir en mode écran partagé ou en mode pop-up, tout comme le mode image dans l’image d’Android.

Vous pouvez également forcer la création de fenêtres multiples pour toutes les applications même si elles ne disposent pas d’une prise en charge native. De plus, vous pouvez empêcher le système d’exploitation de tuer le processus de n’importe quelle application en mode pop-up ou multi-fenêtres. Cependant, notre préféré est la possibilité de créer une fenêtre pop-up n’importe quelle application en glissant depuis les coins.

NotiStar

NotiStar ressemble beaucoup à MultiStar mais pour les notifications. Vous pouvez sélectionner les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications ou celles qui ne sont pas sur la liste noire. De plus, vous pouvez ajouter un filtre qui inclut des éléments tels que des mots clés ainsi que des applications. Vous pouvez, par exemple, recevoir des notifications par SMS, mais uniquement si elles contiennent le mot «urgence». Vous pouvez également le configurer pour qu’il fonctionne sur l’écran de verrouillage et il stockera les notifications indéfiniment, pendant une semaine ou pendant 30 jours selon vos préférences. . C’est certainement l’une des fonctionnalités Samsung Good Lock les plus puissantes disponibles.

Parc d’attractions

Le parc à thème vous permet de créer votre propre thème personnalisé. Il vous demande de sélectionner une image dans votre galerie, dossier de téléchargement ou tout autre album. De là, il vous permet de sélectionner une couleur principale et utilise les autres couleurs de l’image comme couleurs d’accentuation. Il inclut également la prise en charge du mode sombre et la version en mode sombre est indépendante de la version en mode clair. Vous activez simplement le mode sombre dans les paramètres pour obtenir la version en mode sombre de n’importe quel thème que vous créez avec Theme Park dans Samsung Good Lock.

Une fois cela fait, il crée le thème avec les couleurs et le papier peint que vous avez sélectionnés. L’application vous redirige vers la boutique de thèmes afin de l’activer. Nous allons être honnêtes, celui-ci s’est écrasé sur nous plusieurs fois pendant les tests et il y a quelques bugs que nous aimerions voir corrigés. Cependant, pouvoir créer un thème avec chaque fond d’écran sur mon Note 10 Plus vaut bien le mal de tête.

Belle prise

Nice Catch est un outil étonnamment utile. Il crée un journal chaque fois que votre téléphone émet des bips, boops, vibre, sonne, se réveille et chaque fois que vous modifiez vos paramètres. Cependant, la partie que nous aimons le plus est son journal pour les notifications de toast (les petites bulles qui apparaissent de temps en temps au bas de votre téléphone). Vous pouvez consulter ces journaux en entrant dans l’application Nice Catch et en cliquant sur le paramètre approprié. C’est tellement incroyablement utile que chaque téléphone devrait l’avoir même si vous ne l’utilisez pas très souvent.

One Hand Operation Plus

One Hand Operation Plus vous permet de configurer les commandes gestuelles d’Android 10. À savoir, la partie qui vous permet de glisser à partir du côté pour revenir en arrière. Il permet à ces actions d’exister sans supprimer les touches programmables en bas de l’écran, ce que Android devrait vous permettre de faire quand même. Cependant, vous pouvez également le configurer pour permettre à différents balayages directionnels de faire différentes choses. Par exemple, par défaut, si vous glissez de chaque côté puis vers le haut avant de lâcher prise, le menu des applications récentes s’ouvre.

Chaque côté est configurable avec trois balayages différents (balayage vers le haut et vers le haut, balayage vers le haut et vers le bas et le balayage régulier vers l’extérieur) pour un total de six raccourcis gestuels configurables. Vous pouvez les définir sur la maison, le dos et les applications récentes. Certaines options supplémentaires de ce module Samsung Good Lock incluent la fermeture d’une application, l’extinction de l’écran, la capture d’écran, l’affichage / le masquage de la barre de navigation, l’ouverture du panneau de notification, l’ouverture du menu, la progression (dans le navigateur) et l’activation la lampe de poche.

Edge Lighting Plus

Edge Lighting Plus est une extension de la fonction Edge Lighting sur les appareils Samsung. Il ne fait pas grand-chose en soi et vous contrôlez toujours pratiquement toutes les fonctionnalités d’Edge Lighting depuis le menu Paramètres. Cependant, Edge Lighting Plus vous offre quelques options supplémentaires pour les effets d’éclairage et vous permet également de modifier la couleur, la vitesse et la transparence des effets d’éclairage. Vous pouvez également y accéder dans la section régulière Edge Lighting du menu Settings.

Edge Touch

Edge Touch est une application potentiellement utile si les contacts accidentels sont un vrai problème pour vous. Il vous permet de configurer manuellement les parties de l’écran qui rejettent les touches accidentelles. Cette fonctionnalité existe déjà par défaut sur les téléphones Samsung sans application. Cependant, ce module Samsung Good Lock vous permet d’augmenter ou de diminuer la taille pour une meilleure utilisation. Nous vous recommandons de cliquer sur l’option Afficher les zones de bord afin que vous puissiez voir où Samsung place la protection tactile accidentelle par défaut avant d’essayer de jouer avec.

Assistant son

Enfin, nous avons Sound Assistant. C’est l’un des modules Samsung Good Lock les plus utiles. Il vous permet de modifier les paramètres de volume de votre appareil dans une variété de scénarios. Par exemple, l’application peut désactiver automatiquement le son de votre téléphone pendant les heures de travail, régler un volume plus fort lorsque vous êtes à la maison et baisser le volume automatiquement la nuit. Certaines fonctionnalités plus petites incluent l’audio mono forcé, la possibilité de lancer des applications musicales spécifiques lorsque vous utilisez un casque avec des touches multimédias, la possibilité d’utiliser vos boutons de volume pour sauter des pistes (avant et arrière), et même la possibilité d’inverser les canaux gauche et droit pour réparer les écouteurs cassés. Nous aimons aussi assez la façon dont il a dédié les commandes de bâton à selfie.

Si vous prévoyez d’utiliser une seule fonctionnalité de Google Lock 2020, utilisez Sound Assistant.

Cependant, les meilleures fonctionnalités sont les paramètres par application. Vous pouvez configurer l’audio dans des applications spécifiques distinctes de toutes les autres applications et paramètres du téléphone. De plus, vous pouvez configurer et définir les applications autorisées à faire du bruit tandis que d’autres applications font du bruit. Enfin, vous pouvez configurer des applications pour autoriser uniquement l’audio lorsque des écouteurs ou d’autres appareils audio sont connectés.

Utilisation de Samsung Good Lock 2020

L’application elle-même a beaucoup de choses que vous pouvez faire et il est assez facile de passer une journée entière à configurer diverses choses. En plus de simplement tester les fonctionnalités, j’ai créé un thème séparé pour mes sept fonds d’écran préférés, je l’ai configuré pour que je puisse ajuster l’audio de mon jeu mobile indépendamment de mon volume multimédia, et je l’ai défini comme la seule application qui puisse faire des sons pendant que mon l’application de musique fonctionne est mes applications SMS et numéroteur téléphonique, donc je n’entends plus de notifications par e-mail sur ma musique.

La plupart des autres fonctionnalités sont destinées aux utilisateurs expérimentés. Le seul module que je n’ai pas vraiment utilisé était le NotiStar, mais je suis une personne et d’autres peuvent le trouver plus utile que moi. Pourtant, je prévois de configurer les commandes gestuelles éventuellement et d’utiliser Nice Catch pour savoir quelle application continue d’afficher le message toast qu’elle n’a pas pu se connecter et pour vérifier ma connexion Internet.

L’utilisation de Good Lock ressemble presque à une nouvelle utilisation d’une ROM personnalisée.

En bref, Samsung Good Lock est fantastique pour les utilisateurs expérimentés comme moi. Il ajoute cette couche supplémentaire de configuration et de thème que, pour être honnête, je n’ai jamais reçu auparavant de ROM personnalisées à l’époque de mes racines. Quelque chose comme Magisk Manager a plus d’options, des modules plus puissants et plus de configuration.

Cependant, le fait que quelque chose comme Good Lock existe sur un téléphone sans root me donne de l’espoir pour l’avenir. Il y a cependant des bogues, et parfois la configuration n’est tout simplement pas assez puissante. Par exemple, vous devez démarrer Theme Park avec une image de votre galerie et j’aurais aimé créer un thème à partir de zéro. Dans tous les cas, tout utilisateur expérimenté avec un téléphone Samsung doit vérifier Good Lock.

Si nous avons raté de grandes fonctionnalités de Samsung Good Lock, parlez-nous-en dans les commentaires! Quelle est votre partie préférée de l’application ou, par conséquent, qu’est-ce que vous n’aimez pas à ce sujet?