Samsung Good Lock pour Android 10 sera bientôt lancé

L’application Samsung Good Lock est l’un des succès de l’entreprise. La fanbase enragée de la suite d’outils de personnalisation peut maintenant être enthousiasmée par la sortie de sa nouvelle version, qui prendra en charge Android 10.

Selon le responsable du développement de Good Lock (via SamMobile), l’itération 2020 de Samsung Good Lock arrivera le 3 février 2020. C’est un mois complet plus tôt que le lancement par la société de la version 2019 de Good Lock, qui a atterri sur 7 mars de l’année dernière.

Le déploiement commencera dans la Corée du Sud de Samsung, puis se rendra dans le reste du monde tout au long du mois.

De toute évidence, avec la prise en charge d’Android 10, la version 2020 de Samsung Good Lock prendra en charge le skin Android propriétaire de l’entreprise, One UI 2.0. Le lancement de la nouvelle application la rendra probablement prête à l’emploi pour la série d’appareils Samsung Galaxy S20.

La nouvelle version de Good Lock prendra en charge le mode sombre à l’échelle du système offert par Android 10 sur les appareils Samsung et incorporera également des éléments de conception de One UI 2.0. Ailleurs, l’outil Lockstar organisera automatiquement les éléments pour qu’ils correspondent à l’arrière-plan à l’aide de l’IA, un nouveau détail de notification a été ajouté et diverses améliorations du Task Changer, du Sound Assistant, de l’opération à une main et de ThemePark arriveront également.

Selon le développeur principal de Samsung Good Lock, la création de nouvelles versions de l’application prend tellement de temps car elle doit être entièrement reconstruite à chaque mise à niveau d’Android. Vous pouvez tout lire sur le processus ici (en coréen).

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle version de Good Lock? Dites-nous ce qui vous passionne le plus dans les commentaires.