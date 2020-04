Samsung Home Up est le dernier module de Good Lock

Good Lock de Samsung transforme les smartphones Android de l’entreprise en terrain de jeu pour les utilisateurs avertis. L’application utilise une série de modules différents pour personnaliser divers aspects des combinés, de la configuration de l’écran de verrouillage au thème complet de l’appareil. Samsung vient de publier un nouveau module Good Lock appelé Home Up, et il permet aux utilisateurs de modifier le lanceur d’actions One UI comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Le nouveau module Home Up de Good Lock vous permet de modifier les dossiers de l’écran d’accueil, de définir un flou de fond d’écran personnalisé, de modifier la grille des applications de l’écran d’accueil, et bien plus encore. Vous avez également la possibilité de sauvegarder et de restaurer vos réglages, donc si vous changez accidentellement quelque chose ou achetez un nouvel appareil, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Les capacités de personnalisation de Home Up ne sont pas aussi étendues que les lanceurs tiers comme Nova Launcher ou Action Launcher, mais c’est juste la bonne quantité pour la plupart des gens. Les paramètres de l’interface utilisateur sont faciles à naviguer et à comprendre, il vous donne des aperçus en direct de ce à quoi vous attendre de vos réglages, et il s’intègre de manière transparente dans le reste de la suite de modules Good Lock.

Si vous avez un appareil Samsung compatible, vous devriez vraiment essayer. Vous pouvez télécharger le nouveau module Home Up de Good Lock sur le Samsung Galaxy Store en cliquant sur le lien ci-dessous.

Plus d’articles sur les applications Android