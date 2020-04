Samsung lance Home Up, un module complémentaire Good Lock pour personnaliser davantage votre écran d’accueil

Good Lock de Samsung est une application très populaire qui vous permet de personnaliser votre appareil Galaxy et a été récemment mise à jour pour prendre en charge Android 10 et One UI 2.0. Samsung a maintenant publié Home Up, un module pour Good Lock qui permet à l’utilisateur de peaufiner en profondeur leurs dossiers d’écran d’accueil, y compris leurs apparences et leurs arrière-plans.

Une fois que vous avez installé et activé Home Up, il est accessible à partir de l’application Good Lock. Il vous permet de personnaliser la taille des grilles sur votre écran d’accueil et votre tiroir d’applications, et vous pouvez également choisir si vous souhaitez que vos icônes glissent dans une boucle sans fin ou qu’elles s’arrêtent lorsque vous atteignez la fin . En ce qui concerne les dossiers, vous pouvez personnaliser complètement la couleur et la transparence de l’arrière-plan, la forme de la fenêtre contextuelle et même indiquer à l’application si elle doit vous suggérer des noms de dossier.

L’une des options les plus intéressantes de ce module est la possibilité de sauvegarder et de restaurer toutes les personnalisations que vous avez apportées, annulant la situation la plus irritante où vous êtes obligé de vous souvenir de votre disposition d’écran d’accueil et de la recréer à partir de la mémoire. Vous pouvez même définir une sauvegarde automatique et choisir la fréquence d’exécution. Permettre ce niveau de contrôle granulaire est un changement très apprécié pour ceux qui aiment utiliser le lanceur d’actions sur une option tierce.

Si vous souhaitez essayer Home Up, vous pouvez l’installer via le Samsung Galaxy Store ou le télécharger depuis APKMirror.