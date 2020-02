Samsung lance tranquillement le Galaxy A71 en Inde pour 29999 $ (420 $)

Samsung a lancé aujourd’hui tranquillement le Galaxy A71 de milieu de gamme en Inde, environ deux mois après ses débuts mondiaux. Le Galaxy A51, annoncé aux côtés du Galaxy A71, a été lancé dans le pays le mois dernier.

Samsung a évalué le Galaxy A71 à 29 999 ₹ (420 $) en Inde. Il sera disponible à l’achat dans les options de couleur Prism Crush Black, Prism Crush Blue et Prism Crush Silver à partir du 24 février via les canaux de vente au détail hors ligne et en ligne.

Le Galaxy A71 arbore un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec une résolution FHD + et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Il fonctionne sur un chipset Qualcomm Snapdragon 730, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone de milieu de gamme dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière, avec un capteur principal 64MP. Il comprend également un objectif ultra grand angle 12MP, un objectif macro 5MP et un capteur de profondeur 5MP pour la photographie de portrait.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Certaines de ses autres fonctionnalités clés incluent une caméra selfie 32MP, un capteur d’empreintes digitales intégré et une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 W. Il exécute One UI 2.0 basé sur Android 10 de Samsung, avec des fonctionnalités supplémentaires «Make in India» telles que la prise en charge de la saisie multilingue.