Samsung met fin au service PlayGalaxy Link

Samsung PlayGalaxy

Les services de streaming de jeux font fureur aujourd’hui, et il existe de nombreuses offres disponibles sur le marché. Samsung a sauté dans le train l’année dernière avec PlayGalaxy Link, mais il a maintenant annoncé qu’il allait interrompre le service.

“Après de nombreuses discussions difficiles, PlayGalaxy Link prendra fin le 27 mars 2020 en raison de changements de politique interne”, a lu un avis sur le site Web de PlayGalaxy. «Cela permettra à notre organisation de développement de concentrer plus efficacement ses ressources et d’ajouter de la valeur à la prochaine version du nouveau produit (sic).»

Samsung a utilisé la technologie développée par Parsec pour permettre la diffusion de jeux depuis votre PC vers votre appareil Samsung via une connexion Wi-Fi ou cellulaire. Mais le fabricant coréen dirige maintenant les gens vers le site Web Parsec s’ils souhaitent toujours faire l’expérience du streaming de jeux.

Cependant, les options de streaming de jeux ne manquent pas, avec GeForce Now, Project xCloud, Google Stadia et Shadow tous les jeux de streaming depuis un serveur cloud vers votre écran. Et des options comme Steam Link et Nvidia GameStream vous permettent de diffuser des jeux depuis votre PC de jeu vers un autre appareil sur votre réseau. Samsung a donc clairement du pain sur la planche pour défier avec succès les joueurs établis dans ce domaine.

Espérons que Samsung n’abandonne pas le contrôleur de jeu tiers Glap, promu aux côtés de PlayGalaxy Link pour ses appareils. Le contrôleur est également compatible avec d’autres téléphones Android et prend en charge les titres Steam Link et Play Store. Là encore, à 120 $ sur Amazon, cela semble certainement cher par rapport aux contrôleurs télescopiques traditionnels.