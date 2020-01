Samsung mobile a un nouveau patron pour défendre le Galaxy d’Apple et Huawei – .

Samsung a remanié sa direction la semaine dernière, remplaçant son chef mobile par son second. DJ Koh continuera de diriger la division informatique et communications mobiles. Mais c’est Roh Tae-moon, la nouvelle personne en charge des smartphones. Un vétéran qui a rejoint Samsung en 1997, Roh est considéré comme “un génie de l’ingénierie méticuleux sur les fonctionnalités du téléphone.”

L’exécutif de 51 ans est crédité de la construction de la gamme Galaxy de smartphones et tablettes, par Bloomberg. Roh est le plus jeune président de la division mobile de Samsung, rapporte ., et il est apparemment responsable du passage de Samsung à l’externalisation de la production de combinés pour réduire les coûts et mieux concurrencer les concurrents chinois, y compris Huawei.

Huawei n’est qu’un des soucis de Samsung en ce moment, car d’autres fournisseurs chinois de smartphones se sont révélés être de féroces concurrents pour les téléphones Galaxy – la liste comprend Oppo, Xiaomi et OnePlus, pour n’en nommer que quelques-uns. Ensuite, il y a Apple, qui est le rival / partenaire commercial de longue date de Samsung, l’iPhone restant le principal adversaire des produits phares Galaxy S et Note.

Roh supervisera également le nouveau type de smartphone de Samsung, le pliable. Samsung a échappé au lancement du Galaxy Fold sous Koh l’année dernière, mais il devrait dévoiler un Galaxy Z Flip pliable plus excitant le mois prochain.

Roh supervisera probablement le prochain événement Unpacked, prévu le 11 février à San Francisco, où Samsung devrait annoncer le Galaxy S20 et le Z Flip. Roh remplacera probablement Koh sur scène pour présenter les nouveaux appareils, bien que ce ne soit que spéculation.

En plus de Roh, Samsung a également promu son chef d’entreprise de réseau, Cheun Kyung-whoon, au président, pour aider Samsung à transformer son activité de réseau en un générateur d’argent important. Samsung pourrait envisager de profiter de l’interdiction américaine de l’équipement Huawei, y compris les composants de mise en réseau 5G, pour devenir un acteur majeur de la mise en réseau dans les années à venir.

Source de l’image: Samsung

.