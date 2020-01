Samsung n’a pas seulement copié Apple au CES 2020, il a également menti ouvertement – .

Samsung a fait quelque chose lors de sa présentation au CES 2020 il y a quelques jours que tout le monde dans le domaine de la technologie a remarqué. La société a volé une image bien connue d’une fonctionnalité iPhone emblématique et l’a utilisée pour montrer ses propres produits. L’icône Face ID, qu’Apple a associée à la fonction de reconnaissance faciale 3D qu’elle a introduite en 2017 avec l’iPhone X, est apparue lors de l’événement de presse de Samsung et a laissé tout le monde dans le public confus. Et assez tôt, tout le monde a critiqué Samsung pour avoir copié de manière flagrante Apple encore une fois – même certains des plus grands fans de Samsung. Le problème, cependant, est bien plus important que la simple copie de l’image d’Apple.

Samsung a utilisé l’icône Face ID lors d’un segment de sa présentation CES sur Samsung Pass, un produit qui s’appuie sur la biométrie pour vérifier votre identité et vous aider à «dire au revoir aux mots de passe oubliés», selon le site Web de Samsung (capture d’écran ci-dessous).

Source de l’image: Samsung

La diapositive de Samsung ci-dessous implique que tous les capteurs répertoriés peuvent être utilisés pour authentifier les utilisateurs, y compris la rétine, l’identification faciale, la fréquence cardiaque / le pouls, les empreintes digitales, les capteurs d’activité et le GPS. Samsung n’a jamais explicitement nommé la reconnaissance faciale 3D ni aucune des autres solutions biométriques de cette diapositive.

Source de l’image: Samsung

La présence de l’icône Face ID semblable à Apple est incroyablement trompeuse. En fait, c’est un mensonge flagrant. Les utilisateurs qui savent ce que signifie l’image peuvent supposer que Samsung a également la reconnaissance faciale 3D sur ses appareils, mais ce n’est pas du tout le cas. Les téléphones Samsung utilisent la reconnaissance faciale 2D, qui est beaucoup moins sécurisée qu’une solution comme Face ID d’Apple. Ces deux fonctions de sécurité ne sont même pas dans la même ligue. En plus de cela, la plupart des smartphones de Samsung n’ont même pas de reconnaissance faciale 2D.

Le propre site Samsung Pass de Samsung ne fait aucune mention de la reconnaissance faciale 3D, mais note la «reconnaissance faciale» comme l’une des données biométriques utilisées sur les appareils Samsung. L’icône Face ID n’est pas utilisée sur le site. Mais ce qui est intéressant dans la capture d’écran ci-dessous, c’est que Samsung présente des images d’un téléphone qui n’existe même pas. Le combiné ci-dessous n’a aucune technologie apparente qui pourrait être utilisée pour la reconnaissance de l’iris, sans parler de la reconnaissance faciale 3D.

Source de l’image: Samsung

La technologie Face ID d’Apple est activée par une gamme sophistiquée de capteurs et de caméras qui facilitent la reconnaissance faciale 3D (image ci-dessous). Le système est si complexe et coûteux à produire qu’il a obligé Apple à retarder la sortie de l’iPhone X en 2017 de plus d’un mois. Seuls quelques rivaux Android ont tenté de copier Face ID, à commencer par Xiaomi et Huawei en 2018, puis LG et Google en 2019. Même Google, d’ailleurs, ne l’a pas fait dès le départ, comme son visage 3D Le système de déverrouillage a fonctionné sur les téléphones Pixel 4 même lorsque les utilisateurs avaient les yeux fermés.

Source de l’image: Apple

Selon les rumeurs, Samsung travaillerait sur la technologie de reconnaissance faciale 3D pour les futurs appareils, mais il serait surprenant de voir un équivalent Face ID sur le Galaxy S11 (S20) cette année. Ces appareils sont livrés avec des affichages perforés qui ne peuvent pas accueillir tous les capteurs requis.

En utilisant l’icône Face ID volée à Apple, Samsung prétend que sa technologie de reconnaissance faciale est aussi sécurisée que celle d’Apple, et c’est un mensonge. Toutes les discussions sur les données, la sécurité des utilisateurs et la confidentialité sont encore plus ennuyeuses, étant donné qu’il y a seulement quelques mois, les utilisateurs de Galaxy S10 et Note 10 ont découvert qu’une personne pouvait utiliser n’importe quelle empreinte digitale pour déverrouiller ces appareils. C’était une faille de sécurité embarrassante à laquelle Samsung a dû faire face, en particulier compte tenu du fait que les capteurs d’empreintes digitales ultra-sonores sophistiqués de ces téléphones devraient être supérieurs aux capteurs optiques utilisés par les concurrents. Cette surveillance de la sécurité était si grave que certaines banques ont conseillé aux clients de ne pas utiliser le capteur d’empreintes digitales sur les téléphones S10 ou Note 10 pour se connecter à leurs applications. Samsung a résolu le problème assez rapidement, mais c’est un exemple pertinent qui montre que Samsung pourrait parler d’un jeu de sécurité plus important qu’il ne peut en offrir.

Même si de nombreux blogs technologiques et sites d’actualités couvrant le CES 2020 ont remarqué le mépris flagrant de Samsung pour la propriété intellectuelle d’Apple – encore une fois – ils n’ont pas réalisé les implications de cette diapositive. Samsung n’a pas encore présenté d’excuses ou d’explications pour cette icône Face ID. Mais, si vous pouvez toujours donner à l’entreprise le bénéfice du doute, une explication arrive bientôt, peut-être lors d’un événement futur où la propre version de Samsung de Face ID pourrait être dévoilée.

Enfin, prétendre qu’il peut prendre en charge Face ID comme Apple n’est pas le seul vaporware Samsung du CES 2020. Il y a un problème encore plus important qui doit être reconnu pour ce qu’il est. Ironiquement, c’est le genre de produit futuriste qui utilisera probablement Samsung Pass pour sécuriser les données et la confidentialité des utilisateurs.

Le segment Samsung Pass CES 2020 de Samsung, où l’icône Face ID d’Apple a été utilisée, est intégré ci-dessous.

Source de l’image: Lee Jin-man / AP / Shutterstock

.