Samsung nomme Galaxy Guru comme nouveau chef mobile

Samsung est à moins d’un mois du lancement de sa série de smartphones phares Galaxy S20, et il a maintenant fait un grand changement dans les opérations mobiles.

Samsung a nommé un nouveau chef mobile à Roh Tae-moon, selon . et le site Web de la firme. Cette décision signifie que Roh est apparemment sa plus jeune tête mobile jamais, bien qu’à 51 ans.

La marque coréenne affirme que Roh “a dirigé le développement de la série Galaxy”, tandis que des sources ont déclaré à . que le dirigeant avait poussé à externaliser davantage de production de smartphones pour réduire les coûts. Cela suggère que nous pourrions voir encore plus d’appareils externalisés dans le but de rivaliser avec leurs rivaux à faible coût Huawei, Realme et Xiaomi.

La nouvelle du changement de direction intervient environ deux mois après l’annonce par Samsung de l’externalisation d’au moins un cinquième de sa production de smartphones. Le rapport de novembre 2019 note que Wingtech assumera les fonctions de production et de conception de ces appareils. La décision d’externaliser la production et la conception pourrait entraîner une réduction de 30% des coûts des composants, ouvrant la porte à des appareils Samsung encore moins chers.

En outre, le site Web du fabricant coréen note que Roh devrait apporter de «nouvelles stratégies» à la table. Samsung a présenté le Galaxy S10e et un Galaxy Note 10 moins cher en 2019, contribuant à améliorer les premières ventes dans le processus. La firme a également lancé le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite plus tôt cette année, suggérant que des téléphones plus abordables et haut de gamme font toujours partie de l’approche de la division.

Le nouveau chef mobile de Samsung se concentrera probablement sur la 5G et les appareils pliables en 2020 également, avec des téléphones 5G de deuxième génération et des appareils pliables moins chers attendus de la société cette année. Que feriez-vous si vous étiez la tête mobile Samsung? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires!