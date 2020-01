Samsung offre une énorme réduction de 500 $ sur le Galaxy S10 Plus de 1 To

Avec le lancement de la série Galaxy S20 juste à côté, Samsung offre une remise assez soignée sur le Galaxy S10 Plus. La variante de stockage de 1 To du S10 Plus, qui coûte généralement 1599 $, est maintenant actualisée jusqu’à 700 $ en ce moment.

Samsung offre un forfait de 500 $ sur le Galaxy S10 Plus de 1 To. Cela ramène le prix du téléphone à 1099 $.

Vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire allant jusqu’à 200 $ ou plus si vous avez un appareil Samsung, Apple ou Google éligible pour échanger en échange. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un Galaxy S9 Plus, vous pouvez réclamer la valeur d’échange totale de 200 $ pour votre nouveau Galaxy S10 Plus avec 1 To de stockage. Cela ramène le prix du téléphone à 899 $.

Les téléphones plus anciens ont une valeur d’échange moins élevée, mais la remise fixe de 500 $ en fait toujours une très bonne affaire.

Si vous cherchez quelque chose de moins cher, vous pouvez également bénéficier d’une remise de 250 $ sur le Samsung Galaxy S10. Le prix du Galaxy S10 de 512 Go est passé de 1149 $ à 899 $. Encore une fois, vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 200 $ ou plus en échangeant un ancien smartphone.

Si vous cherchez à profiter de l’une des offres ci-dessus, vous devrez vous dépêcher car elles ne sont valables que jusqu’à épuisement des stocks. Aucun des autres détaillants en ligne n’offre actuellement les mêmes remises, vous ne pouvez donc les obtenir que via le propre site Web de Samsung.