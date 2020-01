Samsung offrira les Galaxy Buds + avec les précommandes S20 + et S20 Ultra

Nous sommes à moins d’un mois de l’événement Samsung Galaxy S20 Unpacked, et bien qu’il semble que nous sachions déjà tout sur les téléphones à venir, il y a apparemment encore plus à apprendre. Plus récemment, de nouveaux détails sont apparus concernant une promotion de précommande assez douce que Samsung offrira.

Grâce à une image promotionnelle divulguée par Evan Blass sur Twitter, il semble que Samsung offrira gratuitement ses prochains écouteurs Galaxy Buds + si vous pré-commandez le Galaxy S20 + ou Galaxy S20 Ultra. Sur la base de l’image, les pré-commandes S20 régulières ne vous qualifieront pas pour ce cadeau.

Les Galaxy Buds + se présentent comme de véritables écouteurs sans fil, avec la plus grande amélioration selon la rumeur: une meilleure autonomie de la batterie. Nous ne nous attendons pas à une annulation active du bruit similaire à ce qui se trouve sur les AirPods Pro, mais peut-être que Samsung économisera cela pour Galaxy Buds Pro plus tard dans l’année.

En parlant du S20, Ishan Agarwal a également partagé des rendus de certains cas à venir pour la série S20. Les trois téléphones (le S20, le S20 + et le S20 Ultra) bénéficieront de la housse de protection permanente officielle de Samsung, de la LED View Cover et de la Clear View Cover.

Samsung offrira probablement plus d’options de couleurs que celles noir / gris partagées dans ce vidage de rendu, mais au moins cela nous donne une idée de ce que nous devons attendre.

La famille Galaxy S20 et le Galaxy Buds + seront dévoilés le 11 février, ce qui signifie que nous n’avons pas beaucoup plus de temps avant que tout soit officialisé.

