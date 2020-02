Samsung Oscars Z Flip surprise, Moto riposte et plus de nouvelles techniques aujourd’hui

Votre résumé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le lundi 10 février.

1. Les guerres de plis: problèmes de durabilité de Moto, Galaxy Z Flip taquine

Samsung a dévoilé le téléphone Galaxy Z Flip lors des Oscars 2020, avec une annonce de 27 secondes taquinant l’appareil à un moment de grande écoute.

L’annonce n’a pas été publiée officiellement, mais a été re-téléchargée sur YouTube ici (capture d’écran ci-dessus, désolé pour la faible qualité.) Samsung a une longue histoire de dépenses publicitaires avec les Oscars, y compris en 2014 lorsque le Galaxy Note 3 a été capturé la photo la plus retweetée de tous les temps – le selfie (sponsorisé) d’Ellen. La nouvelle publicité Z Flip montra d’abord le Galaxy Z Flip comme appareil photo. Le bas de l’écran pliant abritant l’interface de capture et le haut montrant le viseur. Ensuite, nous avons vu les capacités d’appel vidéo, ce qui était inattendu. Est-ce une caractéristique clé du téléphone? Enfin, une vue de haut en bas d’un pli partiel, et enfin le slogan de l’émission Unpacked: “Changer la forme de l’avenir.” Fait intéressant, quelques petits caractères dans l’annonce se lisent: “Vous pouvez remarquer un pli au centre de l’écran principal, ce qui est une caractéristique naturelle de l’écran. »En théorie, nous connaîtrons le prix et la disponibilité demain après l’événement Unpacked à 11h PDT.

Pendant ce temps… le premier dispositif de pliage à clapet, le Moto Razr, est sous un projecteur de durabilité.

Un jour seulement après le lancement, les problèmes de durabilité de Moto Razr commencent à s’accumuler, écrit Ars Technica, notant de «nombreuses» démos en magasin cassées et un test de pliage échoué. qu’il a) n’était pas juste et b) qu’il est assez énervé à propos de tout cela.En réponse, Moto a publié une vidéo de test beaucoup plus douce et presque relaxante de sa propre configuration de robot pliant le Razr, que Motor appelle “ réel ”. C’est clairement beaucoup moins stressant sur la charnière, et vous ne le voyez que se plier six fois dans un clip de 26 secondes. C’est à la limite agréable à regarder, tandis que l’autre test de pliage a été brutal. Bizarrement, alors que tous les téléphones sont ouverts en même temps, ils ne se réveillent pas tous en même temps, avec des retards aléatoires entre les appareils. En comparaison, l’appareil SquareTrade FoldBot de CNET l’a plié plus de 50 fois dans le même laps de temps.Le propre test de Moto semble moins porter sur le stress des charnières et plus sur la longévité, et la vérité est quelque part au milieu. a également envoyé une déclaration assez robuste pour accompagner tout cela: «razr est un smartphone unique, doté d’un système de pliage à clapet dynamique contrairement à tout appareil sur le marché. Le FoldBot de SquareTrade n’est tout simplement pas conçu pour tester notre appareil. Par conséquent, tout test exécuté à l’aide de cette machine exercera une pression excessive sur la charnière et ne permettra pas au téléphone de s’ouvrir et de se fermer comme prévu, ce qui rend le test inexact. La chose importante à retenir est que le razr a subi des tests d’endurance de cycle approfondis pendant le développement du produit, et le test de CNET n’est pas indicatif de ce que les consommateurs vivront lorsqu’ils utiliseront le razr dans le monde réel. Nous avons toute confiance dans la durabilité du razr. »Étant donné que Moto offre des réparations sous garantie presque gratuites en cas de problème avec le Razr, ainsi qu’une assistance 24h / 24 et 7j / 7, le risque d’acheter un citron est quelque peu atténué.

2. Moto G Power et Moto G Stylus: les nouveaux remarquables milieu de gamme de Moto (Android Authority).

3. Ne sous-estimez pas l’alliance de l’App Store chinois (Autorité Android).

4. Sony est la dernière entreprise à se retirer du MWC 2020, avec Amazon, Nvidia (Android Authority).

5. Apple propose de nouveaux iPhone, iPad et MacBook Pro à moindre coût cette année, prédit un analyste (CNET).

6. Dans les coulisses des Academy Awards, après avoir remporté son premier Oscar, Taika Waititi a critiqué Apple pour le clavier du MacBook et a déclaré que cela lui avait causé des problèmes d’épaule. Apple a corrigé cela avec le nouveau MacBook Pro 16 pouces? (Twitter).

7. Les images promotionnelles du LG V60 qui fuient montrent des caméras arrière quadruples, une batterie de 5000 mAh et une prise casque. Tout cela semble assez solide. (XDA)

8. Le Surface Duo de Microsoft apparaît à l’état sauvage dans une nouvelle vidéo (The Verge).

9. Le domaine corp.com incroyablement dangereux est à vendre (Krebs On Security).

10. Nouveau record de vol transatlantique: avec un peu d’aide d’une tempête, un British Airways 747 a battu le record subsonique: quatre heures, 56 minutes, ou 1 heure et 38 minutes d’avance, avec une vitesse maximale de 825 mph sur son voyage de 3 450 milles (Jalopnik).

