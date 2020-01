Samsung pourrait sortir son téléviseur sans fil l’année prochaine

Samsung était censé présenter son téléviseur sans fil au CES 2020, mais en raison de certains problèmes, il n’a pas pu le faire. Mais le président de la division d’affichage optique de Samsung, Han Jong-hee, a révélé certaines spécifications concernant le téléviseur sans fil.

Il a mentionné que la télévision sans fil de Samsung est vraiment sans fil car il n’y a pas de câble d’entrée vidéo conventionnel ni même de câble d’alimentation. Comme sur le lieu de l’exposition, les ports nécessaires n’étaient pas disponibles, Samsung a décidé de ne pas présenter le téléviseur au CES 2020.

Le téléviseur sans fil est construit sur le principe de l’induction électromagnétique et il ne doit y avoir aucun type de blindage dans la plage de détection. L’un des principaux problèmes que Samsung doit surmonter concernant le fonctionnement du téléviseur est celui de la distance. Dès qu’ils auront résolu ce problème, le téléviseur sans fil pourra entrer en production de masse et nous pourrons peut-être le voir au CES de l’année prochaine.

Il convient de mentionner qu’au salon CES 2010, Haier a présenté un téléviseur sans fil et rendu possible la transmission sans fil de signaux 1080p grâce à la technologie de transmission vidéo sans fil WHDI. Cependant, comme la télévision sans fil était en avance sur son temps en ce moment, et que le prix était également relativement plus élevé, elle est restée comme une télévision conceptuelle. La télévision sans fil Haier n’a pas atteint la production de masse.

Les gadgets sans fil ont toujours été un favori parmi la masse, et pas seulement en raison de la facilité d’utilisation. Par conséquent, divers gadgets sans fil ont été fabriqués. Le dernier populaire parmi la pléthore de gadgets doit être un casque sans fil. D’un autre côté, nous avons également une recharge sans fil en préparation.

En gardant à l’esprit la popularité, il est seulement possible que la demande pour la télévision sans fil augmente également, et il appartient aux développeurs de Samsung de fournir une télévision sans fil qui serait unique en son genre.