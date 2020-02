Samsung prend les téléphones pliants grand public avec le Galaxy Z Flip

Source: Nirave Gondhia / Android Central

2019 a été une année passionnante pour la technologie mobile. C’est l’année où les téléphones pliants sont finalement devenus une réalité, nous offrant des combinés comme le Samsung Galaxy Fold, le Huawei Mate X et (malheureusement) le Royole FlexPai. Ces premiers pliables ont ouvert la voie au reste du marché pour les années à venir, le Galaxy Fold se démarquant comme le meilleur du lot.

Nous avons beaucoup félicité le Galaxy Fold ici sur AC, Nirave Gondhia allant jusqu’à dire que c’est le meilleur 2500 $ qu’il ait jamais dépensé. C’est tout à fait le compliment, et à bien des égards, le Fold mérite pleinement le crédit qu’il a reçu. Il s’agit essentiellement d’un téléphone et d’une tablette dans un seul appareil, et l’écran pliable de 7,3 pouces constitue une toile fantastique pour travailler et jouer en déplacement.

Considérant que le Fold était le premier appareil pliable de Samsung, et le premier téléphone pliable que vous pouviez réellement acheter et acheter, c’est remarquable à quel point il s’est avéré.

Bien que nous aimions le Fold, cependant, ce n’est pas un téléphone que nous recommanderions probablement à un acheteur moyen d’aller acheter de sitôt. C’est encombrant, le fragile écran en plastique est toujours un sujet de préoccupation et il n’y a pas moyen de contourner son prix. C’est un téléphone très excitant, mais c’est aussi pour un groupe très restreint de personnes qui sont prêtes à dépenser deux mille dollars sur un tout nouveau type d’appareil.

Un an plus tard, Samsung sortait avec le Galaxy Z Flip. Il est similaire au Fold à certains égards, mais il est également très différent.

Il est fou de voir à quel point le Z Flip améliore les points douloureux du Fold en seulement un an.

Le Z Flip est un autre téléphone pliable avec un prix élevé à assortir, mais l’exécution est beaucoup plus pratique. Plutôt que d’entasser deux appareils en un, le Z Flip existe comme un téléphone Android normal qui peut se replier en un petit carré pour une portabilité plus facile. En tant que personne qui a vu ma femme avoir du mal à insérer des téléphones de taille normale dans ses poches (s’ils existent en premier lieu) ou son sac à main, le Z Flip résout un problème légitime – même s’il ne vous affecte pas directement.

Il y a aussi l’écran pliant lui-même, qui est fait de verre ultra mince au lieu de plastique. Les tests de durabilité ont montré que le verre pliant de Samsung n’a pas la même durabilité exacte que celle à laquelle nous nous attendons sur la plupart des smartphones, mais c’est toujours une amélioration notable d’une année à l’autre. Comparé au Motorola RAZR, qui a un facteur de forme similaire, le Z Flip bénéficie de bonnes spécifications légitimes et d’un système de caméra capable.

En dehors des spécifications et des modifications matérielles, un autre facteur important pour le Galaxy Z Flip est son prix. Oui, 1380 $, c’est beaucoup d’argent à dépenser pour un smartphone, mais c’est aussi une alternative vraiment séduisante au Galaxy S20 Ultra à 1400 $ que Samsung vendra juste à côté.

La plupart des gens aux États-Unis achètent leur téléphone via un opérateur sur un plan de versement, et dans ce scénario, le Z Flip ressemble à un vol pur et simple. Avec un financement de 30 mois via AT&T, vous pourriez payer 46 $ / mois pour le Galaxy Z Flip ou 46,67 $ / mois pour le S20 Ultra. Le coût par mois est presque identique, mais l’un de ces téléphones ressemble à quelque chose que la plupart des gens n’ont jamais vu auparavant tandis que l’autre est une refonte du même design de smartphone que nous avons depuis plus d’une décennie.

Le Z Flip n’est pas bon marché, mais par rapport au S20 Ultra, son prix a beaucoup de sens.

De plus, au moins en théorie, l’achat du Z Flip devrait être beaucoup plus facile que le Fold. Bien que Samsung soit temporairement en rupture de stock jusqu’au 21 février, le plan est que vous pourrez obtenir le Z Flip en ligne et en magasin via Samsung, Best Buy, AT&T et Sprint. Par rapport au Galaxy Fold qui n’est proposé que dans certains magasins physiques Best Buy et AT&T, c’est un énorme pas en avant.

Le Galaxy Fold est vraiment un téléphone que vous devez rechercher si cela vous intéresse, où le Z Flip est largement disponible et affiché pour tous ceux qui le souhaitent. Il est évident que Samsung a beaucoup plus confiance dans le Z Flip et veut que beaucoup de gens en possèdent un. Si vous me demandez, c’est la plus grande chose à retirer de tout cela.

Nous sommes encore loin avant que les téléphones pliants soient la norme, mais entre le lancement du Fold et maintenant, le marché est déjà extrêmement différent. Vendredi, mon flux Twitter était rempli de gens montrant leur Z Flip ou en voulant en avoir un – sans oublier que Samsung s’est complètement vendu quelques heures seulement après l’ouverture des ventes. Avant même que le Fold n’ait une chance de frapper les étagères des magasins, il a été rappelé en raison de problèmes de fiabilité.

Il y aura de meilleurs et pliables plus impressionnants sortis dans les années à venir, mais de mon point de vue, le Galaxy Z Flip est le premier qui semble avoir été créé pour des gens normaux. C’est excitant que nous soyons déjà arrivés à ce stade, et je suis ravi de savoir où va le marché d’ici.

