Samsung présentera le S10 Lite et le Note 10 Lite au CES 2020

Samsung prévoit de rafraîchir ses produits phares 2019 à un prix demandé inférieur l'année prochaine, grâce au Galaxy S10 Lite et au Galaxy Note 10 Lite. Les appareils portant le surnom «lite» présenteront de nombreuses similitudes avec leurs homologues «ordinaires».

Cependant, leur tâche sera de garder les acheteurs soucieux de leur budget qui ne peuvent pas se permettre la prochaine génération du dernier et le plus grand du géant coréen – le Galaxy S11 et le Note 11 – dans l'écosystème de l'entreprise.

Alors que les téléphones étaient censés être lancés avant la fin de l'année, décembre est presque terminé, et nous n'avons pas beaucoup entendu parler de l'un des téléphones de Samsung officiellement, bien que la société ait déjà rempli son site Web d'assistance avec des pages dédiées aux combinés. . Comme le Korea Herald rapports, cela pourrait être parce que les téléphones n'arriveront pas avant le CES 2020 l'année prochaine: