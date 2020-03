Samsung produisant du stockage UFS 3.1, prévu dans les fleurons plus tard cette année

Samsung

La norme de stockage UFS 3.0 a trouvé sa place dans de nombreux smartphones haut de gamme, tels que la série Galaxy S20, les appareils OnePlus 2019 et la famille Xiaomi Mi 10.

Samsung se prépare cependant pour l’avenir, et il a annoncé qu’il produisait désormais un stockage eUFS 3.1 de 512 Go. En fait, Samsung affirme que la nouvelle norme offre une vitesse d’écriture trois fois supérieure à UFS 3.0 et franchit la barrière de 1 Go / s.

«Les téléphones équipés du nouvel eUFS 3.1 ne prendront qu’environ 1,5 minute pour déplacer 100 Go de données, tandis que les téléphones basés sur UFS 3.0 nécessitent plus de quatre minutes», note la société, ajoutant qu’il est également jusqu’à 60% plus rapide que UFS 3.0 lorsqu’il est fourni. à des performances aléatoires.

Le fabricant souligne que la nouvelle norme de stockage est une aubaine pour les vidéos 8K et les photos de grande taille. Et avec le processeur phare du Snapdragon 865 doté de capacités d’enregistrement 8K, la prise en charge de caméras 200MP et un rythme super lent 960fps «illimité», il semble certainement qu’un stockage plus rapide devient une priorité.

Samsung a confirmé que la production de stockage UFS 3.1 de 512 Go est en cours et qu’il offrira également des options de 128 Go et 256 Go pour les «smartphones phares qui seront lancés plus tard cette année». En d’autres termes, il ne semble pas déraisonnable de supposer que le Galaxy Note 20 et éventuellement le Galaxy Fold 2 auront cette nouvelle norme de stockage.

Quelle est l’importance de la vitesse et / ou de la taille du stockage pour vous lors de l’achat d’un téléphone? Donnez-nous votre avis ci-dessous!