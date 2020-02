Samsung promet des ajustements de l’appareil photo Galaxy S20 Ultra après des problèmes de mise au point

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est l’une des plateformes de photographie de smartphones les plus ambitieuses depuis longtemps, offrant un nouvel appareil photo 108MP, un tireur périscope 48MP, et plus encore.

Certains critiques ont cependant signalé des problèmes de concentration, car le S20 Ultra a apparemment du mal à tout mettre en relief. Maintenant, Samsung a déclaré à The Verge qu’une mise à jour était en cours.

“Nous travaillons constamment pour optimiser les performances afin d’offrir la meilleure expérience aux consommateurs”, a lu un extrait de la déclaration. “Dans le cadre de cet effort continu, nous travaillons sur une future mise à jour pour améliorer l’expérience de la caméra.”

Samsung a sorti cette semaine une mise à jour du Galaxy S20 Ultra (G988NKSU1ATBR) qui comprend le correctif de sécurité de mars 2020 et une qualité de caméra améliorée. La mise à jour est disponible en Corée du Sud et s’étendra ensuite à d’autres pays. Il n’est pas clair à 100% si Samsung parle de cette mise à jour ou d’une toute nouvelle mise à jour, mais le fait qu’ils mentionnent “travailler sur une future mise à jour” suggère qu’un autre OTA est en préparation.

Pour ce que ça vaut, les problèmes de focalisation n’étaient pas mentionnés dans notre revue Galaxy S20 Ultra. En fait, notre propre Eric Zeman pensait que la plupart des clichés de jour semblaient «presque parfaits», et a salué les prouesses en matière de faible luminosité du téléphone.

Quoi qu’il en soit, le téléphone de Samsung propose de nombreuses fonctionnalités de l’appareil photo, comme un mode de prise de vue unique pour capturer automatiquement des photos / vidéos, un enregistrement vidéo 8K, un zoom hybride 30X et un appareil photo selfie 40MP.

