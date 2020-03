Samsung promet d’offrir la navigation gestuelle d’Android 10 aux lanceurs tiers dans une future mise à jour logicielle

La prochaine mise à jour One UI 2.5 de Samsung prendra en charge la navigation gestuelle en plein écran dans les lanceurs tiers, selon une déclaration faite par un représentant de Samsung sur les forums communautaires de l’entreprise. Cela signifie que vous pourrez utiliser des choses comme Lawnchair ou Nova Launcher sur des appareils One UI 2.5 sans renoncer au nouveau système de navigation gestuelle pour le faire.

Pour un peu de contexte, Android 10 lui-même a été lancé sans prise en charge de la navigation gestuelle dans les lanceurs tiers. Plus tard, Google a fourni la fonctionnalité dans le cadre de la mise à jour de décembre 2019 / de la première fonctionnalité Pixel Drop, mais ce retard de la part de Google pour intégrer les modifications requises a créé une tendance malheureuse.

À l’époque, c’était assez frustrant, mais cette omission s’est également répercutée sur certains skins basés sur Android 10 comme OneUI 2.0, bien que d’autres sociétés comme OnePlus qui offrent une personnalisation plus légère du logiciel aient pu suivre le changement plus rapidement. Dans un sens, les anciens propriétaires de Pixel qui ont migré vers un Galaxy S20 nouvellement acheté ont dû légèrement régresser en ce qui concerne les logiciels, étant donné que One UI 2.0 de Samsung manque plus tard des fonctionnalités Android 10.

Être coincé avec le lanceur de stock et son intégration “Samsung Daily” inutile juste pour utiliser la navigation gestuelle a été une vraie déception pour moi sur le Galaxy Z Flip et S20 Ultra. J’ai vraiment hâte de voir le changement – chaque fois qu’il se produira. Bien que One UI2.1 ait commencé à être déployé pour certains appareils, on ne sait pas encore quand nous aurons la 2.5.