Samsung publie des photos et des spécifications du prochain Galaxy A11

Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’annonce officielle, Samsung vient de publier presque tous les détails concernant son prochain téléphone Galaxy A11, y compris de nombreuses photos et des spécifications presque complètes. L’A11 arborera un chipset 8 cœurs sans nom, un écran TFT 6,4 “HD + (720p) avec une découpe de caméra perforée, une grosse batterie de 4 000 mAh et trois caméras arrière.

Les spécifications sont fondamentalement d’accord avec ce que nous avons entendu dans les fuites précédentes, bien que quelques détails remarquables soient absents. Nous ne savons pas si la série A est passée à l’USB Type-C ou non. Les photos du profil arrière et latéral arrière semblent cependant avoir une prise casque.

Les détails du logiciel ne sont pas indiqués non plus, et le chipset alimentant l’appareil est sans nom – parfois cela signifie un MediaTek bas de gamme, parfois un Exynos en interne (bien que je prédis ce dernier, étant donné l’A10).

D’autres spécifications sont une avancée notable par rapport à la dernière entrée de la série. L’A11 sera équipé d’une batterie plus grande, de trois caméras arrière (dont deux sont réellement utiles, car une est juste pour la détection de profondeur de portrait) et d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière – l’A10 précédent n’en avait pas.

L’écran est toujours d’une résolution relativement basse à 720p, et ce sera un panneau TFT / IPS, pas AMOLED, mais il adopte un design “Infinity-O” perforé. Le stockage et la RAM restent pratiquement inchangés.

Nous devons noter que Samsung n’a pas publié de communiqué de presse concernant l’A11, publiant simplement ces spécifications et photos sans aucun contexte. Nous ne savons pas si l’entreprise s’est accidentellement infiltrée / s’est échappée ici, ou si c’est la forme que l’annonce prendra. Nous avons contacté Samsung pour obtenir une confirmation concernant la publication de ces détails, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse. Quoi qu’il en soit, jetez un œil au prochain téléphone à petit budget de Samsung en attendant – il n’a pas l’air mal du tout.