Samsung publie la source du noyau de la série Galaxy S20

Samsung vient de lancer la série Galaxy S20 il y a quelques jours, mais vous pouvez déjà fouiner le site Web de Samsung pour récupérer la source officielle du noyau. Les variantes d’Exynos sont apparues il y a quelques jours, mais maintenant les variantes de Snapdragon sont également en ligne. Le code open source ne vous fera pas beaucoup de bien si vous n’êtes pas développeur, mais le résultat de la mise à disposition de ce code pourrait le faire.

Les développeurs peuvent télécharger la source du noyau à partir du référentiel open source de Samsung. Il existe des téléchargements distincts pour les S20, S20 + et S20 Ultra, tous disponibles dans les variantes Exynos et Snapdragon. Les modèles qui se terminent par “U” sont Snapdragon, et ceux avec “B” sont Exynos. Chacun fait quelques centaines de mégaoctets.

Avec la source du noyau, les développeurs peuvent configurer des applications et des services pour les derniers téléphones de Samsung. Vous verrez probablement des récupérations personnalisées et des versions de logiciels apparaître, et les développeurs peuvent optimiser les applications régulières pour les appareils.