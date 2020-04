Samsung résout le problème de la teinte verte du Galaxy S20 Ultra

Forums de la communauté Samsung

Mise à jour: 17 avril 2020 (18 h 02 HE): Selon SamMobile, Samsung est au courant du problème de teinte verte sur les écrans du Galaxy S20 Ultra et travaille sur un correctif. Une mise à jour logicielle devrait commencer à être déployée sur les combinés Exynos 990 concernés assez rapidement, alors tenez-vous bien jusque-là. Lisez la suite pour plus de détails sur ce problème.

Original: 16 avril 2020 (3 h 28 HE): La variante Exynos 990 du Samsung Galaxy S20 Ultra ne se comporte pas très bien pour de nombreux utilisateurs. Après plusieurs rapports de problèmes de mise au point automatique et de surchauffe, l’écran du téléphone devient maintenant apparemment vert.

Un tas de gens se sont plaints du problème sur les forums communautaires de Samsung, tandis que les gens de Sammobile ont également pu reproduire le problème à leur fin. Le coupable semble être la mise à jour de sécurité d’avril que Samsung a publiée il n’y a pas si longtemps.

Que ce passe-t-il?

Une teinte verte apparaîtrait lorsque le taux de rafraîchissement de l’affichage sur l’Exynos S20 Ultra est réglé sur 120 Hz et que la luminosité descend en dessous de 30%. Cela provoque le problème de se manifester dans des applications telles que Samsung Pay, l’application appareil photo, Snapchat, PUBG Mobile, etc.

Le problème se produirait également lorsque la batterie du téléphone est inférieure à 5% et que sa température dépasse 40 degrés Celsius. À ce stade, le taux de rafraîchissement de l’affichage revient automatiquement à 60 Hz.

Les gens de Sammobile ont également rencontré le problème lorsque le téléphone avait une batterie à 60% et était loin de la température de 40 degrés. Cela montre que le problème est incohérent entre les appareils.

Fondamentalement, l’affichage deviendra vert si la luminosité est faible et que le taux de rafraîchissement descend automatiquement à 60 Hz dans les applications qui ne prennent pas en charge les taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Y a-t-il une solution?

Pour résoudre le problème, Samsung conseille aux utilisateurs de réinitialiser leurs téléphones et de vider le cache des applications affichant la teinte verte. Cependant, cela ne semble pas résoudre le problème.

Heureusement, tous les signes indiquent qu’il s’agit d’un bogue logiciel. J’espère que Samsung pourra le corriger dans la prochaine mise à jour de l’appareil. Ce qui est étrange, c’est que seule la version Exynos 990 du S20 Ultra affiche le problème.

Cela ne fait qu’ajouter aux croyances existantes selon lesquelles la version Exynos des produits phares de Samsung est inférieure à leurs homologues Snapdragon. Malheureusement, en ce qui concerne les performances, nous avons constaté que c’était vrai.