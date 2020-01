Samsung S10 Lite et Note 10 Lite: à qui sont-ils destinés?

Poste d’opinion par

Robert Triggs

Samsung a sorti le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite avant le CES 2020, mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse concernant la paire.

Jusqu’à présent, nous savons que les deux téléphones se dirigent vers des parties de l’Europe, à tout le moins, et les deux se présentent comme des propositions intrigantes. Samsung ne réduit pas ses derniers modèles Lite à la hauteur de ce que nous avons vu d’autres fabricants au fil des ans. Pourtant, même si les téléphones ont fière allure sur le papier, il est un peu difficile de savoir exactement à qui ils sont destinés.

En règle générale, les variantes de smartphone Lite compromettent des éléments tels que les capacités du processeur, la capacité de stockage ou les spécifications de l’appareil photo. Pas le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite. Bien que vous puissiez peut-être compter le SoC Exynos 9810 de l’ère 2018 de Note 10 Lite comme une mesure de réduction des coûts mineure. Mais avec des puces hautes performances, des configurations à trois caméras et même un S Pen avec le Note 10 Lite, ces téléphones ne se sentent pas trop loin d’être des produits phares.

Alors, qui sont ces combinés et à quoi servent-ils?

Réduire les coûts de conception

Lorsque Samsung a jumelé ces modèles Lite, c’est dans le département de conception. Malgré une esthétique qui s’aligne étroitement sur la rumeur selon laquelle les Galaxy S11 / S20, Samsung a opté pour le plastique plutôt que le verre. Cela économise sans aucun doute un peu sur les coûts, mais les combinés se sentent moins chers dans la main en conséquence.

Samsung a également déclassé les écrans des S10 Lite et Note 10 Lite. Pas en termes de spécifications brutes, vous obtenez toujours des panneaux Super AMOLED avec des résolutions FHD +. Cependant, la conception incurvée de l’écran Infinity laisse place à un écran plat plus basique. Les écrans incurvés sont parmi les articles les plus chers de la nomenclature de Samsung. Le compromis est un téléphone d’apparence plus générique de face. Bien que les écrans plats semblent aussi avoir leurs fans.

Vous n’aimez pas l’écran de bord de Samsung? Le Galaxy S10 Lite est fait pour vous.

Les similitudes de conception avec le Galaxy S11, ou S20 comme on peut l’appeler, suggèrent certainement que le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite sont envisagés comme des alternatives abordables au produit phare de nouvelle génération de Samsung, avec en prime un look à jour. De plus, si le S10 Lite est le point d’entrée abordable, le prochain Galaxy S11e devient le petit modèle phare, plutôt que simplement l’option bon marché.

Il y a certainement des clients heureux d’acheter dans l’écosystème de Samsung, mais qui n’ont pas besoin de toutes les cloches et sifflets inutiles associés aux produits haut de gamme de Samsung. Bien que n’étant pas Lite au sens traditionnel, ces deux combinés sont un point d’entrée plus abordable pour les fans de Samsung.

Une alternative 4G abordable au Galaxy S20

Il y a deux choses importantes à considérer à propos des produits phares de 2020 qui aident à expliquer l’existence des modèles Lite de Samsung.

Le premier est 5G. Avec Qualcomm introduisant la 5G dans ses puces de niveau premium, les smartphones phares de cette année pourraient être uniquement 5G. Y compris, potentiellement, la série Galaxy S20. Malgré l’empressement (excessif) du secteur, la plupart des clients mondiaux ne pourront pas faire l’expérience de la 5G en 2020. Il existe toujours une demande de produits phares 4G sur les marchés mondiaux et même occidentaux. Les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite de Samsung comblent assez bien ce vide potentiel de 4G.

Les modèles Lite s’adressent aux clients 4G tandis que les produits phares adoptent la 5G.

Les produits phares 5G sont très chers, poussant souvent les prix au-dessus de la barre tant redoutée de 1 000 $. Les rumeurs selon lesquelles le Galaxy S20 indiquerait également un certain nombre d’autres fonctionnalités coûteuses. Comprend un écran incurvé de 120 Hz, un arrangement penta-caméra avec des capteurs 108MP et 48MP, et un scanner d’empreintes digitales intégré. Toute cette technologie ne sera pas bon marché.

Alors que les prix phares continuent sur leur trajectoire ascendante, il existe toujours un énorme marché pour les “anciens” prix phares. Particulièrement les téléphones qui se situent entre 600 et 800 dollars. Il suffit de regarder l’attrait des marques de super milieu de gamme, notamment OnePlus et Realme. Ces marques et d’autres ont rongé la part de marché de Samsung dans un certain nombre de régions.

Bien que nous ne disposions pas encore d’informations précises sur les prix régionaux, le Galaxy S10 Lite devrait coûter environ 649 € (720 $). Pendant ce temps, le Galaxy Note 10 Lite commence à 599 € (670 $). C’est moins cher que les prix de lancement du S10e et du Note 10, comme on pourrait s’y attendre. Les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite se placent directement dans la fourchette de prix susmentionnée, permettant à Samsung d’accéder à ces clients et marchés clés. Pendant ce temps, ils libèrent la série Galaxy S20 pour se concentrer sur les clients les plus premium désireux de payer plus pour des fonctionnalités de pointe et la 5G. Cela pourrait s’avérer être une stratégie très intelligente de Samsung.

Des choses qui nous déroutent encore

Malgré un bon raisonnement pour le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite, il y a encore quelques choses que je trouve assez déconcertantes sur ces téléphones.

Pour commencer, l’introduction de plus de produits dans la fourchette de prix de 600 $ à 700 $ risque de cannibaliser les avancées de la série Galaxy A récemment. Le Galaxy A80 de 2019 ne ressemble certainement pas à un excellent achat par rapport au S10 Lite. De même, le Galaxy A90 prêt pour la 5G offre des spécifications raisonnables pour 720 $. Mais lequel est le plus à l’épreuve du temps, le 5G A90 ou le 4G S10 Lite?

Meilleurs téléphones Samsung que vous pouvez obtenir: modèles haut de gamme, milieu de gamme et d’entrée de gamme

Samsung est sans aucun doute le plus grand nom du monde Android, et si vous envisagez d’acheter un nouveau téléphone, la logique veut que vous cherchiez à prendre un téléphone fabriqué par le géant coréen. Pourtant, …

Il y a aussi le nouveau Galaxy A71. Il a une esthétique pratiquement identique à la nouvelle S10 Lite mais est positionné à un prix encore moins cher. Il est beaucoup plus difficile de savoir exactement où se trouve chaque téléphone dans le portefeuille récent de Samsung. Il existe un risque réel de dérouter les consommateurs qui se promènent dans les magasins à la recherche d’un nouveau téléphone.

Certains des choix de spécifications du Galaxy S10 Lite et du Note 10 Lite sont également assez étranges. Par exemple, pourquoi l’ancien Exynos 9810 et non le plus récent Exynos 8920 dans le Note 10 Lite? Le S10 Lite obtient un Snapdragon 855 moderne, après tout. Pourquoi y a-t-il une prise casque sur le Note 10 Lite mais pas sur la série Note 10 d’origine? Pendant ce temps, le Galaxy S10 Lite est beaucoup plus grand et possède une batterie plus grande que le S10 ordinaire. Le résultat est un modèle Lite plus proche du S10 Plus que du S10 ou S10e.

En termes de spécifications, le Galaxy S10 Lite est un modèle haut de gamme par rapport au Galaxy Note 10 Lite, et coûte un peu plus cher en conséquence. Cela contredit le message habituel de Samsung, où la note améliore la série S de cette année. Tout cela semble un peu déroutant.

Qui veut un S10 Lite?

Peu de fabricants ont réussi à créer une ligne dérivée abordable. Il peut y avoir de bonnes raisons pour lesquelles Samsung pense que le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite se vendront, mais il est difficile de voir ces combinés se démarquer du prochain lancement phare de Samsung.

Peut-être plus inquiétant pour Samsung, les spécifications décentes de ces téléphones risquent de cannibaliser les ventes à venir. Il n’y a pas trop de “Lite” sur ces deux téléphones. Et si le prix est bon, certains peuvent se demander pourquoi se donner la peine de jaillir pour le Galaxy S20 ou de regarder un A80. Samsung a peut-être gardé le surnom de la série 10, plutôt que d’utiliser le nom S11 ou S20 Lite, pour aider à contourner ce problème. Mais qui sait à quel point cela fonctionnera.

À environ 700 $, ces modèles sont des points d’entrée plus abordables dans la série S et Note.

Je ne suis pas convaincu que la gamme Lite de Samsung restera longtemps. Cette décision me semble être un moyen de chevaucher la transition délicate de la 4G à la 5G sur certains marchés. Quoi qu’il en soit, si vous cherchez à acheter un smartphone 4G avec des spécifications haut de gamme en 2020, le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite devraient certainement être sur votre radar.