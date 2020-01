Samsung T7 Touch Review – plus rapide avec la sécurité des empreintes digitales

Il y a quelques semaines lors du CES 2020, Samsung a dévoilé la dernière itération de sa gamme de SSD portables de série T, le Samsung T7 Touch. Le plus récent SSD portable du portefeuille du géant sud-coréen est livré avec un stockage flash PCIe NVMe intégré pour la première fois, entraînant des vitesses de pointe plus rapides par rapport aux entrées précédentes de la gamme.

De plus, le T7 Touch est livré avec un scanner de sécurité d’empreintes digitales intégré pour compléter la sécurité par mot de passe qui était présente dans les générations précédentes de la gamme T-series.

Avec le modèle d’entrée de gamme de 500 Go au même prix de départ de 130 $ que son prédécesseur, devriez-vous considérer le Samsung T7 Touch comme le prochain compagnon SSD portable pour votre MacBook ou iPad Pro? Regardez notre revue vidéo pratique pour plus de détails.

Caractéristiques

Variétés de 500 Go, 1 To et 2 To

Disponible dans les options de couleur noir ou argent

Vitesses de transfert jusqu’à 1050 Mo / s en lecture et 1000 Mo / s en écriture

Connectivité USB 3.2 Gen 2 (jusqu’à 10 Go / s)

Prise en charge UASP (USB-attachment SCSI Protocol)

Alimenté par bus, pas besoin de connecteurs d’alimentation

Comprend un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A

Lecteur d’empreintes digitales intégré avec indicateur d’état Motion LED

Conception monocoque en aluminium

Résistant aux chocs pour résister à des chutes jusqu’à 6,6 pieds

Protection des données en option avec logiciel (reconnaissance de mot de passe et d’empreinte digitale)

Cryptage matériel AES 256 bits

Dimensions 85 x 57 x 8,0 mm

Poids 58g

Garantie limitée de 3 ans

Vidéo: Samsung T7 Touch Review

Facteur de forme du Samsung T7 Touch par rapport au Samsung T5

La première chose que j’ai faite après avoir déballé le Samsung T7 Touch a été de le comparer au Samsung T5 (test). J’utilise le Samsung T5 presque tous les jours et je pense que son facteur de forme est idéal pour une utilisation sur MacBook Pro et iPad Pro. Le Samsung T7 Touch est de taille similaire au T5, mais il est un peu plus long, tout en perdant une partie de l’épaisseur du T5.

Samsung note que le T7 Touch est de taille similaire à une carte de crédit typique, et je suis d’accord à 100%. Je l’ai mis côte à côte avec ma carte Apple et je les ai trouvées presque identiques en termes de longueur et de largeur. Évidemment, le T7 Touch est plus épais qu’une carte de crédit classique, mais cela va sans dire.

Ainsi, alors que le Samsung T7 se sent un peu plus grand dans la main grâce à environ 10 mm de largeur supplémentaire par rapport à son prédécesseur, l’appareil est toujours facilement empochable. En termes de poids, le T7 Touch ne pèse que 7 grammes de plus que le Samsung T5, et compte tenu de son format plus plat et étalé, le poids supplémentaire est fondamentalement indiscernable.

Logiciel Samsung T7

Formaté avec ExFat prêt à l’emploi, le Samsung T7 Touch peut être immédiatement utilisé dans un environnement Mac ou Windows. Le lecteur (et disponible en téléchargement) comprend l’application SSD portable de Samsung, qui vous est nécessaire pour gérer les fonctionnalités et les paramètres de sécurité du lecteur.

Lors de l’installation du logiciel et de la connexion du T7 Touch, vous serez invité à attribuer un mot de passe au lecteur. Une fois le mot de passe établi, vous pouvez basculer le mode de sécurité, ajouter jusqu’à quatre empreintes digitales et basculer la fonction de déverrouillage des empreintes digitales.

Gardez à l’esprit que la modification des options du mode de sécurité nécessite l’application et que vous saisissez votre mot de passe. En d’autres termes, vous ne pouvez pas modifier les options du mode de sécurité en utilisant uniquement vos empreintes digitales.

Détecteur d’empreintes digitales

Après avoir établi un mot de passe, vous serez invité à scanner votre empreinte digitale. Le capteur d’empreintes digitales du Samsung T7 est un capteur à semi-conducteurs de forme carrée délimité par un indicateur d’activité LED bleu.

LED de mouvement

L’anneau LED bleu situé à l’extérieur du scanner d’empreintes digitales est ce que Samsung surnomme l’indicateur d’état «Motion LED». Il s’agit essentiellement d’un indicateur d’activité sophistiqué qui vous permet de savoir quand le lecteur est utilisé, ainsi que son état de verrouillage actuel.

Lorsque le lecteur est verrouillé, le voyant LED Motion clignote lentement en bleu. Lorsque vous placez une empreinte digitale valide sur le capteur d’empreinte digitale, l’indicateur LED Motion reste bleu fixe avant la fin du délai après environ 15 secondes d’inactivité.

Lorsque le transfert de données se produit, l’indicateur LED Motion tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et expire après 15 secondes d’inactivité. Bien qu’utile, je n’ai jamais été fan des indicateurs d’activité lumineux, en particulier lorsque je travaille dans des environnements sombres. Contrairement au T5, celui-ci prend la luminosité à un tout nouveau niveau.

La bonne nouvelle est que la lumière s’éteint complètement après une période d’inactivité, mais si vous transférez des fichiers volumineux, vous serez sur le côté récepteur d’un spectacle de lumière LED bleue.

Numérisation de votre empreinte digitale

La numérisation de votre empreinte digitale fonctionne de manière similaire à la configuration de Touch ID sur un appareil iOS. Vous touchez simplement l’empreinte digitale plusieurs fois à différents angles avec le même doigt. Un indicateur de pourcentage vous indiquera une fois l’analyse terminée. Ensuite, vous pouvez ajouter jusqu’à trois empreintes digitales supplémentaires pour un total de quatre.

Le déverrouillage des empreintes digitales peut être basculé et les empreintes digitales individuelles peuvent être supprimées via l’application Samsung Portable SSD après confirmation de votre mot de passe.

Dans l’ensemble, je pense que le processus de configuration des empreintes digitales a plutôt bien fonctionné. Je peux certainement voir qu’une telle fonctionnalité est utile, non seulement pour protéger les données personnelles, mais pour permettre à plusieurs personnes d’accéder à ces données en toute sécurité via leurs propres empreintes digitales.

Si vous essayez d’accéder à des fichiers sur le lecteur sans d’abord vous authentifier via une analyse d’empreintes digitales ou via votre mot de passe, vous ne pourrez pas écrire ou lire à partir du lecteur. Au lieu de cela, vous recevrez un message vous indiquant que le lecteur est en mode lecture seule avec les fichiers d’installation pour les applications qui vous permettent de gérer les paramètres de sécurité du lecteur via l’authentification par mot de passe.

Accédez aux fichiers par empreinte digitale depuis n’importe quel appareil, même sans l’application

Ce qui fait que la sécurité des empreintes digitales du Samsung T7 Touch fonctionne, cependant, c’est qu’une fois que vous avez configuré les empreintes digitales, vous pouvez vous authentifier sur n’importe quel appareil capable de lire le lecteur simplement en scannant votre empreinte digitale.

Vous n’avez pas besoin d’installer l’application pour accéder à vos fichiers lorsque vous vous connectez à un Mac, un PC ou même un iPad Pro étranger. En supposant que la sécurité des empreintes digitales est déjà configurée et activée, tout ce que vous avez à faire est de vous authentifier via votre empreinte digitale, et le lecteur se déverrouillera et autorisera l’accès en lecture et en écriture. C’est assez pratique.

Par exemple, lorsque je me connecte à mon MacBook Pro 13 pouces, sans que le logiciel Samsung soit installé, je tape simplement sur le capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le lecteur. Il en va de même lors du démarrage de mon Mac dans Windows via Boot Camp. Étant donné que le lecteur est formaté en ExFat, un simple toucher du capteur avec mon doigt enregistré me permet d’accéder à tous mes fichiers.

Avec iPadOS 13, les utilisateurs peuvent connecter le Samsung T7 Touch directement à un iPad Pro via USB-C. Comme macOS et Windows, une fois le lecteur déverrouillé via une analyse de votre empreinte digitale, tous les fichiers du lecteur sont accessibles via l’application Fichiers.

Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’utiliser la sécurité des empreintes digitales, ou toute sécurité d’ailleurs, si vous ne le souhaitez pas, mais c’est l’un des principaux arguments de vente du T7 Touch. Je pense que c’est une excellente idée pour les disques contenant des données sensibles, ou lorsque vous voyagez là où un disque est susceptible d’être perdu ou volé.

Différences de vitesse

En dehors de l’ajout remarquable d’un capteur d’empreintes digitales, le plus grand nouvel ajout au Samsung T7 Touch est la vitesse supplémentaire grâce au flash PCIe NVMe intégré. Bien que le T5 bénéficie de la même connectivité USB 10 Go / s, il était verrouillé à des vitesses SATA de 6 Go / s. Le Samsung T7 Touch, d’autre part, dispose de puces flash qui peuvent enfin mettre à profit la marge supplémentaire, au moins pendant une période de temps.

Samsung T5 SSD Benchmark de la génération précédente

Sur le papier, le Samsung T7 Touch est évalué à près de deux fois plus vite que le modèle précédent, qui affichait des vitesses allant jusqu’à 540 Mo / s en lecture par rapport au 1050 Mo / s du T7. Les tests réels utilisant l’utilitaire Blackmagic Disk Speed ​​Test sur mon MacBook Pro 16 pouces 2019 ont montré une amélioration significative avec des résultats de vitesse de lecture d’environ 900 Mo / s et d’écriture des résultats autour de 800 Mo / s.

Analyse comparative du SSD Samsung T7 Touch

Les repères réels, tels que la simple copie d’un gros fichier vers ou depuis le Samsung T7 Touch, peuvent peindre une image légèrement différente, selon la taille du fichier transféré. Pour les fichiers plus petits, le T7 Touch est manifestement plus rapide, mais les transferts de fichiers plus importants, en particulier ceux de centaines de gigaoctets, peuvent en fait être un peu plus lents dans certaines circonstances. Certes, ce n’est pas exactement une comparaison 1: 1 puisque mon T7 Touch ne fait que 500 Go contre 1 To sur mon T5, mais cela vous donne une bonne idée de ce à quoi vous attendre.

De gros transferts soutenus peuvent induire une limitation

Comme les SSD portables Samsung NVMe antérieurs, tels que le Samsung X5 (test), le T7 Touch est soumis à une limitation lorsqu’il atteint une certaine température lors d’une opération de transfert de fichiers soutenue. Pour les fichiers plus petits, l’augmentation de la vitesse sera facilement apparente, mais les fichiers plus gros qui provoquent le réchauffement du support flash du lecteur, qui à son tour active la limitation, ce qui ramène les vitesses à la terre pendant un certain temps.

Prise de .

Le Samsung Touch T7 est une suite digne de la génération précédente T5. Non seulement il a une sécurité intégrée via un capteur d’empreintes digitales matériel, mais il est également capable d’être plus rapide que le T5.

Cela étant dit, le T7 accélérera lorsqu’il sera poussé fort, diminuant les vitesses de transfert lorsque le lecteur devient trop chaud. C’est quelque chose à garder à l’esprit si vous transférez régulièrement des données volumineuses. Mais si le lecteur est juste votre lecteur de travail quotidien, ou même si vous travaillez avec de gros fichiers vidéo 4K vidéo, le Samsung T7 devrait être un solide artiste du monde réel.

Cela dit, si la vitesse est ce qui vous importe le plus, il existe des disques plus rapides, comme le propre SSD portable Thunderbolt 3 compatible X5 de Samsung. Bien que, comme le T5 Touch, le X5 soit également susceptible de ralentir lorsqu’il est poussé à ses limites.

Si vous ne voulez absolument pas la sécurité des empreintes digitales, soyez à l’affût du suivi direct du Samsung T5, le prochain T7. La ligne de base T7 est livrée sans sécurité d’empreintes digitales, ce qui signifie qu’elle devrait également coûter moins cher que l’édition phare Touch lorsqu’elle sera lancée plus tard cette année.

Que pensez-vous des derniers SSD portables compatibles USB de Samsung? Envisagez-vous d’en acheter un? Souhaitez-vous utiliser la sécurité intégrée des empreintes digitales? Décrochez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

