Samsung The Frame QLED TV disponible lors de la vente Flipkart Republic Day

Samsung India a annoncé aujourd’hui la vente de son téléviseur révolutionnaire de style de vie, The Frame QLED TV, dans les tailles 55 et 65 pouces, lors de la vente du jour de la République de Flipkart du 19 janvier au 22 janvier 2020, à des prix spéciaux attractifs.

Le téléviseur style de vie Frame QLED ne sera disponible en ligne que sur Flipkart et sur la boutique en ligne officielle Samsung Samsung Shop. Le modèle Samsung Frame TV 55 pouces (1m 38cm) sera disponible au prix spécial de 84 990 INR sur Flipkart Republic Day Sale.

Les clients effectuant des transactions prépayées par cartes de crédit, cartes de débit et services bancaires nets recevront une remise en argent instantanée supplémentaire de 3 000 INR.

Le téléviseur Frame QLED 65 pouces (1m 63cm) sera disponible au prix de 1,59.990 INR avec une offre de pré-réservation attrayante uniquement pendant la vente Flipkart Republic Day.

Pour les clients achetant le téléviseur QLED Frame, la société fournira un support d’installation dans les quatre heures suivant la livraison.

La livraison des unités pré-réservées débutera le 1er février 2020.

Divulgation de l’affilié: Nous pouvons recevoir une commission de l’achat effectué via les liens d’affiliation placés sur cette page. Nous avons une voix éditoriale cohérente et la commission que nous recevons n’influence pas notre politique éditoriale, le contenu ou les sujets. Veuillez lire notre politique de divulgation pour plus de détails.