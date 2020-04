Samsung tire la mise à jour d’avril du Galaxy S20 Ultra, bugée, après les plaintes des utilisateurs

Les propriétaires du Galaxy S20 Ultra alimenté par Exynos 990 ont commencé à signaler une teinte verte étrange sur l’écran de leur téléphone la semaine dernière, après avoir installé la dernière mise à jour d’avril 2020. Parallèlement au problème de teinte verte, la mise à jour a apparemment causé quelques problèmes de qualité de la caméra et également réduit les vitesses de charge rapides pour certains utilisateurs. Selon un rapport de SamMobile, Samsung a maintenant retiré le dernier firmware des utilisateurs du Galaxy S20 Ultra.

Bien que la véritable raison de la suppression du firmware reste incertaine, il est fort probable que Samsung ait pris la décision en raison des nombreuses plaintes des utilisateurs. Non seulement la mise à jour n’est plus disponible pour téléchargement par voie hertzienne, mais elle a également été supprimée du logiciel Smart Switch de Samsung. Ce qui est un peu surprenant, cependant, c’est que la mise à jour d’avril 2020 pour les modèles vanilla Galaxy S20 et S20 + est toujours disponible.

Samsung a reconnu le problème de la teinte verte et a promis qu’une mise à jour logicielle pour le corriger serait publiée “dès que possible”. La teinte verte couvre l’écran du Galaxy S20 Ultra lorsque le taux de rafraîchissement est réglé sur 120 Hz, et la luminosité est inférieure à 30% dans certaines applications. Certaines des applications concernées par le problème incluent Samsung Pay, Camera, Snapchat, Telegram, Chrome et PUBG: Mobile.