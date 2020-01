Samsung travaille sur l’intégration de Google Duo avec son application de messagerie

Samsung Messages, RCS et Google Duo. Que se passe-t-il lorsque vous combinez l’application SMS par défaut sur la majorité des téléphones Android vendus aujourd’hui avec la prochaine grande nouveauté en matière de messagerie et peut-être la meilleure application d’appel vidéo sur Android? Quelque chose de vraiment génial, nous l’espérons, car c’est sur cela que Samsung et Google travaillent.

Un rapport du Korea Herald suggère que Samsung cherche à intégrer son application Messages à Google Duo et à permettre aux futurs utilisateurs de One UI de s’appeler directement via la formidable application d’appel vidéo de Google. Une ventilation de l’application par 9to5Google révèle la même chose et donne plus de détails sur ce à quoi pourrait ressembler le produit final.

Une maquette basée sur la suppression du code montre que l’icône Google Duo sera située juste à côté de l’icône d’appel dans Samsung Messages, selon l’état actuel du code de l’application. Cela permettrait à un utilisateur de démarrer directement un appel vidéo avec le numéro avec lequel il envoie un SMS.

Comment RCS entre-t-il dans le mix? Eh bien, selon The Korean Herald, la troisième partie de ce triumvirat de messagerie est le fournisseur de téléphonie mobile coréen SK Telecom, qui permettra aux chats vidéo jusqu’à 5 Mo d’être gratuits via RCS.

En raison de l’implication de SK Telecom, cependant, il n’est pas clair si l’intégration de Google Duo / Samsung Messages ira au-delà de la Corée du Sud ou comment cela pourrait fonctionner dans les pays où RCS n’est pas encore disponible. Espérons que ce ne sera pas autant un obstacle que nous le craignons.